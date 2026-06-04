Unilever: Σε άμυνα ο CEO Fernando Fernández για τη συγχώνευση με τη McCormick

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Τις ανησυχίες των επενδυτών για «κόπωση λόγω αλλαγής» απέρριψε ο CEO της Unilever Fernando Fernández, λίγους μήνες μετά τη συγχώνευσή της με την αμερικανική McCormick.

Στο μεταξύ, η τιμή της μετοχής της Unilever δεν φαίνεται να ανακάμπτει μετά την πτώση της τάξης του 7% που υπέστη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας τον Μάρτιο.

Οι επενδυτές ανησυχούν τόσο το επίπεδο χρέους που η νέα εταιρεία φέρνει μαζί της ως…«προίκα» όσο και οι οργανωτικές αναταραχές που μαστίζουν την ίδια την Unilever, και έτσι η μετοχή επηρεάζεται αρνητικά.

«Κάποιοι λένε, μήπως κινδυνεύετε από κόπωση λόγω της αλλαγής;» ανέφερε ο Fernando Fernández κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Deutsche Bank την Τρίτη. «Δεν πληρώνομαι για να είμαι τεμπέλης. Οι άνθρωποί μας δεν πληρώνονται για να είναι τεμπέληδες», πρόσθεσε.

«Οι σπουδαίες εταιρείες λειτουργούν και μετασχηματίζονται ταυτόχρονα», υποστήριξε ο Fernández . «Η Unilever έχει θεωρηθεί αργή και πολύπλοκη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα ο κόσμος λέει, μήπως αλλάζετε πολύ γρήγορα;», αναρωτήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η Unilever ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι η συγχώνευση με την McCormick θα δημιουργήσει έναν «γίγαντα» στον κλκάδο τροφίμων, με συνολική αξία σχεδόν 66 δισ. δολαρίων, ετήσια έσοδα 20 δισ. δολαρίων και χρηματοοικονομική μόχλευση τετραπλάσια του καθαρού χρέους προς κέρδη.

Κατά 13% έχει μειωθεί η τιμή της μετοχής της McCormick από την ημέρα της ανακοίνωσης, επιπλέον της πτώσης 25% που είχε καταγραφεί μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.