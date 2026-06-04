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Unilever: Σε άμυνα ο CEO Fernando Fernández για τη συγχώνευση με τη McCormick

Ανησυχούν οι επενδυτές για το deal που ανακοινώθηκε από την Unilever τον Μάρτιο - Σε πτώση η μετοχή της McCormick

World 04.06.2026, 22:15
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Unilever: Σε άμυνα ο CEO Fernando Fernández για τη συγχώνευση με τη McCormick
Κείμενο Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Τις ανησυχίες των επενδυτών για «κόπωση λόγω αλλαγής» απέρριψε ο CEO της Unilever Fernando Fernández, λίγους μήνες μετά τη συγχώνευσή της με την αμερικανική McCormick.

Στο μεταξύ, η τιμή της μετοχής της Unilever δεν φαίνεται να ανακάμπτει μετά την πτώση της τάξης του 7% που υπέστη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας τον Μάρτιο.

Οι επενδυτές ανησυχούν τόσο το επίπεδο χρέους που η νέα εταιρεία φέρνει μαζί της ως…«προίκα» όσο και  οι οργανωτικές αναταραχές που μαστίζουν την ίδια την Unilever, και έτσι η μετοχή επηρεάζεται αρνητικά.

«Κάποιοι λένε, μήπως κινδυνεύετε από κόπωση λόγω της αλλαγής;» ανέφερε ο Fernando Fernández κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Deutsche Bank την Τρίτη. «Δεν πληρώνομαι για να είμαι τεμπέλης. Οι άνθρωποί μας δεν πληρώνονται για να είναι τεμπέληδες», πρόσθεσε.

«Οι σπουδαίες εταιρείες λειτουργούν και μετασχηματίζονται ταυτόχρονα», υποστήριξε ο Fernández . «Η Unilever έχει θεωρηθεί αργή και πολύπλοκη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα ο κόσμος λέει, μήπως αλλάζετε πολύ γρήγορα;», αναρωτήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η Unilever ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι η συγχώνευση με την McCormick θα δημιουργήσει έναν «γίγαντα» στον κλκάδο τροφίμων, με συνολική αξία σχεδόν 66 δισ. δολαρίων, ετήσια έσοδα 20 δισ. δολαρίων και χρηματοοικονομική μόχλευση τετραπλάσια του καθαρού χρέους προς κέρδη.

Κατά 13% έχει μειωθεί η τιμή της μετοχής της McCormick από την ημέρα της ανακοίνωσης, επιπλέον της πτώσης 25% που είχε καταγραφεί μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Unilever

Γιατί ανησυχούν οι επενδυτές

Σαφείς έχουν καταστήσει οι κύριοι μέτοχοι τις αμφιβολίες τους για τη συμφωνία, η οποία διαρθρωθεί ως συναλλαγή Reverse Morris Trust και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες.

Για παράδειγμα, η συμφωνία ώθησε τον επενδυτή Terry Smith να πουλήσει την μακροχρόνια θέση του στον όμιλο τον περασμένο μήνα, επικαλούμενος την αποστροφή του για τις διασπάσεις που υποκινούνται από ακτιβιστές, αναφέρουν οι Financial Times.

Από την πλευρά του, ο Michael Illig, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Flossbach von Storch –που συγκαταλέγεται στους 30 κορυφαίους μετόχους της Unilever– δήλωσε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν ότι αυτό θα έφερνε ένα ακόμη κύμα αναδιάρθρωσης μετά από χρόνια αλλαγών.

«Ενώ είναι δύσκολο η ανησυχία αυτή να ποσοτικοποιηθεί, φέρνει μια κάποια αβεβαιότητα μέχρι και τα μέσα του 2027», δήλωσε στους FT ο Illig.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία Unilever – McCormick

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Unilever και οι μέτοχοί της αναμένεται να κατέχουν το 65% του νέου ομίλου, ενώ οι επενδυτές της McCormick θα ελέγχουν το υπόλοιπο 35%.

Έπειτα, η Unilever θα λάβει 15,7 δισ. δολάρια σε μετρητά, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει επαναγορές μετοχών ύψους 6 δισ.ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.

Πτώση τιμής μετοχών

Η τιμή της μετοχής της McCormick έχει μειωθεί κατά 13% από την ανακοίνωση, επιπλέον της πτώσης 25% που είχε καταγραφεί μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι αναλυτές της Bernstein δήλωσαν ότι ορισμένοι μέτοχοι της Unilever ήταν δυσαρεστημένοι με την προοπτική να διατηρήσουν μια νέα εταιρεία με τόσο μεγάλο χρέος και ήταν επιφυλακτικοί για την ικανότητά της να μειώσει τη μόχλευσή της στο τριπλάσιο του καθαρού χρέους εντός δύο ετών από το κλείσιμο.

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