Unilever: Πώς το Μουντιάλ αύξησε τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου

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Σε προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους, ανακοίνωσε η Unilever, μετά την ανακοίνωση του καλύτερου τριμήνου αύξησης του όγκου πωλήσεων των τελευταίων 16 ετών – σε μια ένδειξη ότι η στρατηγική αναδιάρθρωσης του πολυεθνικού κολοσσού αποφέρει καρπούς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Unilever, Fernando Fernández, έχει προωθήσει μια επιθετική αναδιάρθρωση του κολοσσού καταναλωτικών αγαθών, απομακρύνοντάς τον από την παραδοσιακή του δραστηριότητα τροφίμων και στρέφοντάς τον σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες, όπως η ομορφιά και η προσωπική φροντίδα.

Οι κορυφαίες αγορές και το Μουντιάλ

Οι υποκείμενες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,8% το δεύτερο τρίμηνο, διαμορφώνοντας τον κύκλο εργασιών στα 13 δισ. ευρώ. Αυτό οδηγήθηκε από μια αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5,5%, την μεγαλύτερη άνοδο από το 2010, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στη Λατινική Αμερική και την Ινδία, τις βασικές αναδυόμενες αγορές του ομίλου.

Στην Ινδία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο, καθώς τα brands της Unilever για τη φροντίδα του σπιτιού και των μαλλιών αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους.

Στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, οι πωλήσεις αυξήθηκαν με διψήφιο ποσοστό το δεύτερο τρίμηνο, εν μέρει χάρη στην προώθηση του αποσμητικού Rexona της εταιρείας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Unilever δήλωσε ότι αναμένει αύξηση των πωλήσεων για το σύνολο του έτους «εντός» του εύρους 4% έως 6%, μια βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις για αύξηση στο «χαμηλότερο άκρο» αυτού του εύρους. Η εταιρεία αναμένει τώρα όγκους πωλήσεων 3% για το σύνολο του έτους, από 2% που προέβλεπε προηγουμένως.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 6,5% στις πρώτες συναλλαγές του Λονδίνου.

Η στρατηγική Fernandez

Τον περασμένο μήνα, ο Fernández αναγκάστηκε να απαντήσει στις ανησυχίες των επενδυτών ότι η αναδιάρθρωση της επιχείρησης προχωρούσε πολύ γρήγορα και θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση.

«Κάποιοι λένε, μήπως κινδυνεύετε από κόπωση λόγω της αλλαγής;» ανέφερε στις αρχές Ιουνίου ο Fernando Fernández. «Δεν πληρώνομαι για να είμαι τεμπέλης. Οι άνθρωποί μας δεν πληρώνονται για να είναι τεμπέληδες», πρόσθεσε.

«Οι σπουδαίες εταιρείες λειτουργούν και μετασχηματίζονται ταυτόχρονα», υποστήριξε ο Fernández . «Η Unilever έχει θεωρηθεί αργή και πολύπλοκη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα ο κόσμος λέει, μήπως αλλάζετε πολύ γρήγορα;», αναρωτήθηκε.

Στο μεταξύ, ο ακτιβιστής επενδυτής Nelson Peltz, ο οποίος προσχώρησε στο διοικητικό συμβούλιο της Unilever το 2022, πιέζει εδώ και χρόνια για τη διάσπαση του ομίλου.

Νωρίτερα φέτος, η Unilever ανακοίνωσε ότι πουλάει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας τροφίμων της στη McCormick, για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης αξίας 66 δισ. δολαρίων.

Για χρόνια, η Unilever υποστήριζε ότι η διάσπαση του τομέα τροφίμων θα ήταν υπερβολικά περίπλοκη και δαπανηρή. Brands όπως η Hellmann’s και η Knorr παρουσιάζονταν ως σταθερές «μηχανές μετρητών», καθώς μπορούσαν να ενίσχυουν σημαντικά τις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Ο Peltz, όμως, δεν πείστηκε ποτέ. Η προσέγγισή του ήταν σαφής: οι επενδυτές δεν θέλουν πολυσχιδείς εταιρείες, αλλά καθαρά, εστιασμένα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η συμφωνία με τη McCormick αποδεικνύει ότι τελικά επικράτησε αυτή η λογική.

Την περασμένη εβδομάδα, η McCormick ανακοίνωσε μια δευτερεύουσα εισαγωγή της επιχείρησης στο Λονδίνο. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των μετόχων της McCormick.

Η συμφωνία ήρθε μήνες μετά τον διαχωρισμό του τμήματος παγωτού της Unilever, το οποίο είναι πλέον εισηγμένο στην Ολλανδία ως Magnum Ice Cream Company.

«Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αποδίδουμε ενώ μετασχηματίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας», δήλωσε ο Fernández. «Τα brands μας είναι ισχυρότερα, η εκτέλεσή μας είναι πιο ακριβής και ενισχύουμε τη ζήτηση σε ευρεία κλίμακα».