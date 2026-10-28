Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη για το μέλλον της εταιρείας

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Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Pizza Fan βρίσκονται στον αέρα υπό τον φόβο λουκέτου, μετά την αποκάλυψη της τεράστιας απάτης που ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με 25 εκατομμύρια ευρώ λόγω μη καταβολής ΦΠΑ με χρήση ειδικού λογισμικού.

Δεκάδες εργαζόμενοι πραγματοποίησαν χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη, όπου επτά καταστήματα της επιχείρησης κατέβασαν ρολά αφήνοντας περισσότερους από 150 εργαζομένους να αγωνιούν για το μέλλον τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, διασταυρωμένες από διαφορετικές πηγές, η «γραμμή» που δίνουν στους εργαζόμενους οι εκπρόσωποι της εταιρείας, προς το παρόν ανεπίσημα, είναι να φύγουν και να βρουν δουλειά αλλού. Μόνο που ούτε αυτό μπορούν να κάνουν, υπό τις παρούσες συνθήκες. «Όταν παίρνουμε τηλέφωνο στα γραφεία της εταιρείας, μας λένε ‘βρείτε αλλού δουλειά’. Όμως δεν μπορούμε, γιατί στο ΕΡΓΑΝΗ οι συμβάσεις μας είναι ενεργές. Δεν μπορούν να καταγγελθούν, γιατί δεν λειτουργεί το λογιστήριο της επιχείρησης. Δεν με ενδιαφέρει η αποζημίωση, θέλω τα δεδουλευμένα και το δώρο Χριστουγέννων. Δεν είναι λίγα χρήματα, είναι 2.500 ευρώ», δήλωσε μία εργαζόμενη σε υποκατάστημα στην Αττική.

Από την πλευρά του ο συνηγόρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Μιχάλης Μαρκουλάκος, μίλησε στο MEGA για τους λογαριασμούς που έχουν δεσμευτεί τονίζοντας ότι σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται αυτός της μισθοδοσίας. «Είναι τα πάντα δεσμευμένα και θα πρέπει να κάνει αίτηση η εταιρεία και όλες οι υπόλοιπες, οι 109 εταιρείες του δικτύου, και να λένε ‘θέλω να αποδεσμευτούν αυτά τα 802 ευρώ για να καταβληθούν στον εργαζόμενο’. Καταλαβαίνετε ότι για να πληρωθούν οι μισθοί πρέπει να γίνουν περίπου 2.000 αιτήσεις».

«Αυτήν τη στιγμή μια επιχείρηση καταστράφηκε προς τα μέσα. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τους αναλογούσε»

«Η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές εισφορές και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, με καταβολή της μισθοδοσίας στο τέλος του μήνα», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εργασίας , Κώστας Καραγκούνης. Παράλληλα διευκρίνισε ότι οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan παραμένουν ενεργές, δεν έχουν καταγγελθεί ούτε υπάρχει εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης.

«Αυτή η δικογραφία αποδομήθηκε»

Ο κ. Μαρκουλάκος στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δικογραφία με τους 23 κατηγορουμένους, σημειώνοντας ότι «αυτή αποδομήθηκε» καθώς πλην του Κωνσταντίνου Αντάρα όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους στον ανακριτή. «Ο κύριος Αντάρας κρατείται διότι, καλώς ή κακώς είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης, καλώς ή κακώς είχε το μεγαλύτερο οικονομικό κίνητρο σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους», πρόσθεσε.

Ακολούθως τόνισε πως «το ότι έγιναν λάθη είναι τουλάχιστον δεδομένο, ότι αυτό ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτού που λεγόταν Pizza Fan, είναι επίσης δεδομένο, αλλά σίγουρα έχουν γίνει σοβαρά λάθη διαχείρισης. Το πόσο μικρό είναι αυτό σε σχέση με το τι είναι η Pizza Fan είναι αυτό που αναδεικνύει ότι σήμερα βρισκόμαστε με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ξεπερνάει κατά πολύ τον κύριο Αντάρα, το οποίο αφορά τους 2.500 εργαζομένους».

Υπόθεση Pizza Fan: «Πρέπει να υπεισέλθει νέος επενδυτής»

Ερωτηθείς ο συνήγορος του Κωνσταντίνου Αντάρα –ο οποίος έχει προφυλακιστεί – τι του μεταφέρει ο εντολέας του στις συναντήσεις τους, είπε ότι «ο άνθρωπος αυτός εξαρχής πιο πολύ ενδιαφερόταν για το ποια θα είναι η σημερινή και η επόμενη μέρα για την Pizza Fan, γι’ αυτό που είναι το τρίτο του παιδί πρακτικά, παρά για τον εαυτό του». Ο κ. Μαρκουλάκος συνέχισε λέγοντας ότι αυτό που έπρεπε να κάνει το κράτος, θα ήταν να κλείσει τα μαγαζιά για δύο ημέρες, για έναν μήνα, όπως έχει τη δυνατότητα.

«Αυτήν τη στιγμή μια επιχείρηση καταστράφηκε προς τα μέσα. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τους αναλογούσε. Ξέρετε, είναι κατακριτέα η φοροδιαφυγή, κοινωνικά, διοικητικά, φορολογικά, ενδεχομένως και ποινικά. Όμως το μέτρο που επιλέχθηκε οδηγεί σε κάτι πολύ πιο δυσβάσταχτο όχι μόνο για τους κατηγορούμενους αλλά για όλους. Αυτό που έπρεπε να κάνουν είναι να κλείσουν τα μαγαζιά για 30 μέρες, να ‘παγώσουν’ τους φορολογικούς μηχανισμούς, να τους αναγκάσουν σε τροποποιητικές δηλώσεις, να πάρουν τα όποια ποινικά μέτρα θέλανε και να προχώραγαν όλες οι διαδικασίες εν λειτουργία», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκουλάκο, αυτήν την στιγμή είναι ένας μονόδρομος και η επιχείρηση πρέπει να πουληθεί: «Θα πρέπει υποχρεωτικά να υπεισέλθει νέος επενδυτής. Γιατί σήμερα η εταιρεία και όλες οι εταιρείες που έχουν τα καταστήματα, έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς. Πρακτικά δεν μπορούν να εισπράξουν λεφτά από το καταναλωτικό κοινό, δεν μπορούν να αγοράσουν πρώτες ύλες, δεν μπορούν να μεταποιήσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα».

«Άρα πρέπει να έρθει ένας νέος άνθρωπος, μία νέα εταιρία, μια υγιής εταιρεία και να αγοράσει. Αυτό που θα αγοράσει, το τίμημα που θα καταβάλει θα πρέπει να οδηγηθεί σε πληρωμή των υποχρεώσεων. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πληρωθούν παρά μόνο αν υπεισέλθει ένας νέος επενδυτής», συμπλήρωσε.

Στο σχόλιο ότι απαιτείται πολιτική απόφαση για να μπορέσει σε αυτή τη φάση να προχωρήσει η όποια πώληση της Pizza Fan, ο ίδιος είπε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά σίγουρα «θέλει πολιτική εύνοια στο να γίνει η μετάβαση». Στο ερώτημα αν αυτή τη στιγμή ο Αντάρας έχει τα χρήματα για να ξοφλήσει το κράτος, απάντησε: «Η πραγματικότητα είναι ότι στην εταιρεία δεσμεύτηκαν στους λογαριασμούς της αρκετά εκατομμύρια, πάνω από 6 εκατ. ευρώ, όμως δεν μπορούν αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή να αποδεσμευτούν για να πληρώσουν φόρους».

Το επόμενο βήμα, όπως είπε, είναι «να καταφέρουμε μέσα από πάρα πολλές συμπληγάδες πέτρες να συμφωνήσουμε με τον επενδυτή για να μπορέσει να καταλήξει αυτή η συμφωνία και στη συνέχεια να βάλουμε μια σειρά των επόμενων πράξεων χωροχρονικά για το τι πρέπει να γίνει για να ξανανοίξουν τα μαγαζιά. Η βούλησή μας είναι εντός 10 ημερών τα μαγαζιά να έχουν ανοίξει και να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία σε 6 με 9 μήνες».

Πηγή: in.gr