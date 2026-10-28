Ιράν: Εξετάζει νέο προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου

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Οι μεσολαβητές του Κατάρ παρουσίασαν στο Ιράν την Κυριακή ένα νέο σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλει την απάντησή της στο σχέδιο αυτό μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπως δήλωσε την Τετάρτη ένας αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις.

Το νέο σχέδιο που εξετάζει το Ιράν ορίζει χρονικό πλαίσιο επτά ημερών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τόσο της Τεχεράνης όσο και της Ουάσιγκτον, καθορίζοντας καθημερινά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρέπει να λάβει κάθε πλευρά, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και αρκετές χώρες θα ενεργούσαν ως εγγυητές της συμφωνίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Το Κατάρ, μαζί με το Πακιστάν, ηγήθηκε των διαμεσολαβητικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Η σύγκρουση έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ναυτιλιακές μεταφορές και τον εφοδιασμό με πετρέλαιο και έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Προηγούμενες προσπάθειες διαμεσολάβησης συνέβαλαν στη σύναψη μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας τον Ιούνιο, αλλά η συμφωνία γρήγορα κατέρρευσε.

Ανησυχίες

Υπήρχαν ανησυχίες πριν από τη συνάντηση της Κυριακής, ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα μπορούσε να ξαναρχίσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ο αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις.

Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές για νέα επίθεση κατά του Ιράν, ενώ αξιωματούχοι της ιρανικής ασφάλειας δήλωσαν στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε καταρτίσει λεπτομερή σχέδια για επίθεση στα υποβρύχια καλώδια του Κόλπου, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επαναλάμβαναν τις επιθέσεις.

Η εφημερίδα «Wall Street Journal» ανέφερε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει αρκετές, μη κατονομαζόμενες, αραβικές χώρες του Κόλπου να είναι έτοιμες για μια σύντομη αλλά εντατική στρατιωτική επίθεση μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters, Times of Israel

Πηγή: in.gr