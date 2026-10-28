Rosatom: Προωθεί deal με πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς σε αφρικανικές χώρες

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Η κρατική πυρηνική εταιρεία της Ρωσίας «Rosatom» θα μπορούσε να προμηθεύσει πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε παράκτιες χώρες της Αφρικής και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τουλάχιστον τέσσερις χώρες, δήλωσαν ανώτερα στελέχη της εταιρείας την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής.

Η Rosatom κατασκευάζει επί του παρόντος τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Αιγύπτου, τον El Dabaa, ο οποίος θα γίνει ο δεύτερος πυρηνικός σταθμός στην αφρικανική ήπειρο μετά τον σταθμό Koeberg της Νότιας Αφρικής

Ο Βλαντιμίρ Απτεκάρεφ, αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος μηχανολογικής κατασκευής της Rosatom, ανέφερε ότι 38 από τις περισσότερες από 50 χώρες της Αφρικής διαθέτουν επαρκή ακτογραμμή για να φιλοξενήσουν μια πλωτή μονάδα παραγωγής ενέργειας ρωσικής κατασκευής.

Επί του παρόντος, μόνο ένας πλωτός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε λειτουργία παγκοσμίως, στην απομακρυσμένη περιοχή της Τσουκότκα στη Ρωσία, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία το 2020. Οι πλωτοί σταθμοί χρησιμοποιούν μικρότερους αντιδραστήρες, στεγάζονται σε ένα σκάφος που μπορεί να ρυμουλκηθεί στον προορισμό του και απαιτούν λιγότερη υποδομή στην ξηρά. Επιπλέον, καθιστούν δυνατή την εξασφάλιση μιας νέας πηγής ενέργειας γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος.

«Ως πρώτο βήμα, μια πλωτή πυρηνική μονάδα μπορεί να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης, επιτρέποντας σε μια χώρα τόσο να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες όσο και να ενταχθεί στον πυρηνική οικογένεια», δήλωσε ο Απτεκάρεφ.

Η πρόταση της Rosatom

Η Rosatom προτείνει την υλοποίηση τέτοιων έργων στο πλαίσιο ενός μοντέλου συμφωνίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), με τους κύκλους συντήρησης και ανεφοδιασμού να πραγματοποιούνται στη Ρωσία, επιτρέποντας στη μονάδα να λειτουργεί για έως και 60 χρόνια.

«Με αυτή την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά όλα τα βασικά ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αφρικανική ήπειρος», δήλωσε.

Η Rosatom κατασκευάζει επί του παρόντος τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Αιγύπτου, τον El Dabaa, ο οποίος θα γίνει ο δεύτερος πυρηνικός σταθμός στην αφρικανική ήπειρο μετά τον σταθμό Koeberg της Νότιας Αφρικής, ο οποίος κατασκευάστηκε με γαλλική τεχνολογία στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες ισχύος 1.200 MW με αντιδραστήρες VVER-1200 ρωσικού σχεδιασμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rosatom, Αλεξέι Λίχατσεφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις σχετικά με πιθανά έργα πλωτών πυρηνικών σταθμών με την Αίγυπτο, το Τόγκο, τη Ναμίμπια και την Τανζανία.

Η προοπτική της εγκατάστασης πλωτών πυρηνικών σταθμών στην Αίγυπτο θα μπορούσε επίσης να αποκτήσει δυναμική μετά από μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Αιγύπτου που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, πρόσθεσε.

Για τις διεθνείς αγορές, η Rosatom προσφέρει πλωτές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 μεγαβάτ, εξοπλισμένες με αντιδραστήρες RITM-200M προσαρμοσμένους για θερμά κλίματα.

Η Rosatom έχει ήδη συνάψει συμφωνία με την Ινδονησία για αυτό που περιγράφει ως την πρώτη παγκοσμίως εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από δύο πλωτές πυρηνικές μονάδες ισχύος συνολικής ισχύος 200 μεγαβάτ.