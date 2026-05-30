Ζαπορίζια: Η ρωσική Rosatom αναφέρει ότι ουκρανικό drone χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό

Κόσμος 30.05.2026, 20:24
Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, Rosatom, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα ουκρανικό drone χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, χωρίς να προκαλέσει ζημιές σε βασικό εξοπλισμό, αλλά ανοίγοντας μια τρύπα σε τοίχο μιας αίθουσας τουρμπίνων.

Ο πυρηνικός σταθμός παραμένει κοντά στην πρώτη γραμμή των μαχών στην περιοχή Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

«Σήμερα το απόγευμα, ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καμικάζι χτύπησε το κτίριο της αίθουσας τουρμπίνων της μονάδας παραγωγής ενέργειας αριθ. 6, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ.

«Η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό· ωστόσο, άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο της αίθουσας των στροβίλων.»

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία. Ο Λιχάτσεφ χαρακτήρισε το περιστατικό «σκόπιμο».

Σε ρωσικά χέρια επί 4 χρόνια η Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός του Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει κοντά στην πρώτη γραμμή των μαχών στην περιοχή Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Έχει δεχτεί περιστασιακά πυρά κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου, προκαλώντας φόβους για πυρηνικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και εκείνους που ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς», δήλωσε ο Λιχάτσεφ.

