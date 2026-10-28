Καύσιμα: Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το πετρέλειο θέρμανσης – Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις

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Μείωση κατέγραψαν οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης στα καύσιμα μεταξύ 15 και 26 Οκτωβρίου, σε αμόλυβδη 95 και 100 οκτανίων, ενώ σταθερά ψηλά ήταν παρέμεινε το πετρέλαιο θέρμανσης.

Απεναντίας, ντίζελ κίνησης και υγραέριο κινήθηκαν ανοδικά, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, ο πανελλήνιος σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών σε αμόλυβδη 95 και 100 οκτ. υποχώρησε από 2,202 και 2,454 ευρώ ανά λίτρο σε 2,143 και 2,410 ευρώ ανά λίτρο. Έπειτα, το πετρέλαιο θέρμανσης έμεινε ψηλά στα 1,564 ευρώ ανά λίτρο.

Απεναντίας, το ντίζελ κίνησης αυξήθηκε ελαφρώς από 2,122 σε 2,127 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το υγραέριο σκαρφάλωσε στα 1,200 ευρώ ανά λίτρο έναντι 1,142 στις 15 Οκτωβρίου.

Στον νομό Αττικής η τιμή της αμόλυβδης 95 και 100 οκτ. συνέχισε πτωτικά σε 2,109 και 2,397 ανά λίτρο, το ίδιο και στη Βοιωτία σε 2,135 και 2,432 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,196 και 2,463 ευρώ το λίτρο στις 15 Οκτωβρίου.

Σε μείωση προχώρησε το πετρέλαιο θέρμανσης σε Δωδεκάνησα από 1,750 σε 1,657 ευρώ το λίτρο, ενώ στον νομό Χανίων η τιμή στη θέρμανση έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 1,581 ευρώ το λίτρο ένναντι 1,581 ευρώ το λίτρο. Από την άλλη, το υγραέριο ανέβηκε από τα 1,239 ευρώ το λίτρο στα 1,286 ευρώ το λίτρο.

Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του έπεσε συνολικά σε όλη τη χώρα, με λίγες εξαιρέσεις όπως στο νομό Κέρκυρας, όπου η τιμή ανέβηκε από τα 1,610 ευρώ ανά λίτρο στα 1,636 ευρώ ανά λίτρο, ή στον νομό Κορινθίας, που η τιμή σκαρφάλωσε από τα 1,541 ευρώ το λίτρο στα 1,707 ευρώ το λίτρο.

Παρατείνονται οι επιδοτήσεις στα καύσιμα

Υπενθυμίζεται ότι το το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωράει σε νέα παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ήδη το πετρέλαιο οδεύει προς τα 120 δολ. και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 93 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το ισχύον πλαίσιο ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2026 και το σενάριο προβλέπει τη συνέχιση των ενισχύσεων για ακόμη δεκαπέντε ημέρες, δηλαδή έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας, με τις διεθνείς τιμές στην εγχώρια αγορά, να αποτελεί το «βαρόμετρο» για το εύρος των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη.

Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026, η συνολική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 40 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 20 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Για το ντίζελ κίνησης, η ενίσχυση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και συνεισφορά 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.

Το κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ ο «κουμπαράς» των 300 εκατ. ευρώ αφήνει περιθώρια για τη συνέχισή τους.