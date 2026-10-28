 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(15) "Gasoline Prices"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Καύσιμα: Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το πετρέλειο θέρμανσης – Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις

Μεταξύ 15 και 26 Οκτωβρίου οι μέσες τιμές της αμόλυβδης 95 και 100 οκτανίων κατέγραψαν πτώση - Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο επιδοτήσεων στα καύσιμα

Economy 28.10.2026, 11:14
Σχολιάστε
Καύσιμα: Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το πετρέλειο θέρμανσης – Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μείωση κατέγραψαν οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης στα καύσιμα μεταξύ 15 και 26 Οκτωβρίου, σε αμόλυβδη 95 και 100 οκτανίων, ενώ σταθερά ψηλά ήταν παρέμεινε το πετρέλαιο θέρμανσης.

Απεναντίας, ντίζελ κίνησης και υγραέριο κινήθηκαν ανοδικά, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, ο πανελλήνιος σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών σε αμόλυβδη 95 και 100 οκτ. υποχώρησε από 2,202 και 2,454 ευρώ ανά λίτρο σε 2,143 και 2,410 ευρώ ανά λίτρο. Έπειτα, το πετρέλαιο θέρμανσης έμεινε ψηλά στα 1,564 ευρώ ανά λίτρο.

Απεναντίας, το ντίζελ κίνησης αυξήθηκε ελαφρώς από 2,122 σε 2,127 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το υγραέριο σκαρφάλωσε στα 1,200 ευρώ ανά λίτρο έναντι 1,142 στις 15 Οκτωβρίου.

Στον νομό Αττικής η τιμή της αμόλυβδης 95 και 100 οκτ. συνέχισε πτωτικά σε 2,109 και 2,397 ανά λίτρο, το ίδιο και στη Βοιωτία σε 2,135 και 2,432 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,196 και 2,463 ευρώ το λίτρο στις 15 Οκτωβρίου.

Σε μείωση προχώρησε το πετρέλαιο θέρμανσης σε Δωδεκάνησα από 1,750 σε 1,657 ευρώ το λίτρο, ενώ στον νομό Χανίων η τιμή στη θέρμανση έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 1,581 ευρώ το λίτρο ένναντι 1,581 ευρώ το λίτρο. Από την άλλη, το υγραέριο ανέβηκε από τα 1,239 ευρώ το λίτρο στα 1,286 ευρώ το λίτρο.

Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του έπεσε συνολικά σε όλη τη χώρα, με λίγες εξαιρέσεις όπως στο νομό Κέρκυρας, όπου η τιμή ανέβηκε από τα 1,610 ευρώ ανά λίτρο στα 1,636 ευρώ ανά λίτρο, ή στον νομό Κορινθίας, που η τιμή σκαρφάλωσε από τα 1,541 ευρώ το λίτρο στα 1,707 ευρώ το λίτρο.

Παρατείνονται οι επιδοτήσεις στα καύσιμα

Υπενθυμίζεται ότι το το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωράει σε νέα παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ήδη το πετρέλαιο οδεύει προς τα 120 δολ. και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 93 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το ισχύον πλαίσιο ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2026 και το σενάριο προβλέπει τη συνέχιση των ενισχύσεων για ακόμη δεκαπέντε ημέρες, δηλαδή έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας, με τις διεθνείς τιμές στην εγχώρια αγορά, να αποτελεί το «βαρόμετρο» για το εύρος των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη.

Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026, η συνολική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 40 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 20 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Για το ντίζελ κίνησης, η ενίσχυση φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και συνεισφορά 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.

Το κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ ο «κουμπαράς» των 300 εκατ. ευρώ αφήνει περιθώρια για τη συνέχισή τους.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Καύσιμα: Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το πετρέλειο θέρμανσης – Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις
Economy

Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το θέρμανσης - Προς νέα παράταση των επιδοτήσεων
Πιερρακάκης από Αλεξανδρούπολη: Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τη φοροδιαφυγή
Economy

Πιερρακάκης: Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τη φοροδιαφυγή
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων
Ακίνητα: Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Ακίνητα από... χρυσάφι - Οι ακριβότερες περιοχές [πίνακες]
Carrefour: Στα 40 καταστήματα το δίκτυο – Τον Ιανουάριο το τριετές πλάνο της AVE
Business

Ο σχεδιασμός 3ετίας της AVE και η νέα συνταγή για Carrefour
Η ενεργειακή ακρίβεια «φουσκώνει» τον λογαριασμό για την κυβέρνηση
Economy

Η ενεργειακή ακρίβεια «φουσκώνει» τον λογαριασμό για την κυβέρνηση

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά
Τεχνολογία

Η κρίση μνήμης «παγώνει» την αγορά smartphones

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος σε μια αγορά smartphones που χάνει το 22% του όγκου της - Η IDC εκτιμά ότι το κόστος μνήμης έχει αυξηθεί κατά 350% σε ετήσια βάση

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Carrefour: Στα 40 καταστήματα το δίκτυο – Τον Ιανουάριο το τριετές πλάνο της AVE
Business

Ο σχεδιασμός 3ετίας της AVE και η νέα συνταγή για Carrefour

Με franchise αντικαταστάθηκαν τα 14 εταιρικά καταστήματα που παραχωρήθηκαν – Ο σχεδιασμός για Retail & More, Yalco και Pharma PLUS

Γιώργος Μανέττας
Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή: Από την παραγωγική κατάρρευση στον υπερπληθωρισμό
World

Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή

Η περίοδος που η Ελλάδα έζησε ατην Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα υπήρξε καταστροφική για την ελληνική οικονομία και το νόμισμά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι και ο βάλτος που ξεχειλίζει επί Τραμπ
Partners

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι και ο βάλτος που ξεχειλίζει επί Τραμπ

Η κρίση του κόστους ζωής και η διαφθορά αντιμετωπίζονται πλέον στις ΗΠΑ ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Edward Luce
Starlink: Πώς ο Ίλον Μασκ μπορεί να παραλύσει το ουκρανικό μέτωπο
World

Πώς ο Μασκ μπορεί να παραλύσει το ουκρανικό μέτωπο

Η πρόσφατη απώλεια επικοινωνίας επιθετικών ουκρανικών drones με τους χειριστές τους, ανέδειξαν την «ομηρία» ενός ολόκληρου τακτικού στρατού, από τον Ίλον Μασκ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Οι κρίσιμες ερωτήσεις των αναλυτών για κέρδη, δάνεια και μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζες: Η ώρα των απαντήσεων για δάνεια, κέρδη και μερίσματα

Οι CEOs των συστημικών τραπεζών θα έχουν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Αγης Μάρκου
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα πρέπει οι αγρότες να την υιοθετήσουν;
Tεχνητή νοημοσύνη

Oι αγρότες θα υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη;

H ισχυρή νέα τεχνολογία θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ όσων έχουν πρόσβαση σε αυτήν και όσων δεν έχουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Περισσότερα από Economy
Καύσιμα: Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το πετρέλειο θέρμανσης – Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις
Economy

Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το θέρμανσης - Προς νέα παράταση των επιδοτήσεων

Μεταξύ 15 και 26 Οκτωβρίου οι μέσες τιμές της αμόλυβδης 95 και 100 οκτανίων κατέγραψαν πτώση - Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο επιδοτήσεων στα καύσιμα

Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Ακίνητα: Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Ακίνητα από... χρυσάφι - Οι ακριβότερες περιοχές [πίνακες]

Πώς κινούνται οι τιμές στα ακίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Οι ξένοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Carrefour: Στα 40 καταστήματα το δίκτυο – Τον Ιανουάριο το τριετές πλάνο της AVE
Business

Ο σχεδιασμός 3ετίας της AVE και η νέα συνταγή για Carrefour

Με franchise αντικαταστάθηκαν τα 14 εταιρικά καταστήματα που παραχωρήθηκαν – Ο σχεδιασμός για Retail & More, Yalco και Pharma PLUS

Γιώργος Μανέττας
Η ενεργειακή ακρίβεια «φουσκώνει» τον λογαριασμό για την κυβέρνηση
Economy

Η ενεργειακή ακρίβεια «φουσκώνει» τον λογαριασμό για την κυβέρνηση

Οι ανακοινώσεις της εβδομάδας, το σχέδιο στήριξης μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και τα στενά περιθώρια της κυβέρνησης απέναντι σε μια κρίση που επιμένει

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Επέβαλε πρόστιμα ύψους 659.647 ευρώ τον Οκτώβριο
Economy

Πρόστιμα ύψους 659.647 ευρώ από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς

Τα πρόστιμα που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου 2026

Οικοδομική δραστηριότητα: Λιγότερες άδειες και μικρότερες επιφάνειες τον Ιούλιο
Ακίνητα

Υποχώρησε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δραστηριότητα, οι εκδοθείσες άδεςι μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 8,3%

Latest News
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται στη λίστα για ηλεκτρονικές αποδείξεις

Ισπανία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας
Κόσμος

Τουλάχιστον 30 νεκροί στην Ισπανία από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας

Τραγωδία στην Ισπανία – Τρένο συγκρούστηκε με άλλο στο Τολέδο, ενώ τουλάχιστον δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν – Πάνω από 500 επιβάτες βρίσκονταν στα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση

Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest
English Edition

Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest

A Greek court has ordered the pretrial detention of Pizza Fan owner Konstantinos Antaras in a major tax evasion case. Six other defendants were released under restrictions, while the company’s employees face uncertainty after seven Thessaloniki stores closed

Παπασταύρου: Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας – Η ατζέντα
Ενέργεια

Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας ο Παπασταύρου - Η ατζέντα

Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης στην οποία θα συμμετάσχει ο κ. Παπασταύρου περιλαμβάνεται και το θέμα των μέτρων για προσιτή ηλεκτρική ενέργεια

Ισραήλ: Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά το αμφίρροπο εκλογικό αποτέλεσμα
World

Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά τις εκλογές

Ο χρηματιστηριακός δείκτης Tel Aviv 35 στο Ισραήλ σημείωνε απώλειες 2,7%

Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη για το μέλλον της εταιρείας
Κοινωνία

Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη

Τι είπε ο δικηγόρος του προφυλακισμένου Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδιοκτήτη της Pizza Fan, για τον λογαριασμό μισθοδοσίας και τα εμπόδια στην πληρωμή των εργαζομένων

Αυτοκινητοβιομηχανίες: Mercedes και Stellantis δυσκολεύονται να ανακάμψουν, παρά τις περικοπές δαπανών και τα νέα μοντέλα.
World

Δεν μπορεί να ανακάμψει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Πέρα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, και η Aston Martin περιορίζει τις λειτουργικές ζημίες, ωστόσο το καθαρό χρέος αυξάνεται κατά 14% από το τέλος του 2025

Unilever: Αναθεωρεί ανοδικά τον ετήσιο όγκο πωλήσεων – Σχέδια για ανατιμήσεις – Το ταμείο του γ’ 3μήνου
World
Upd: 12:57

Αναθεωρεί ανοδικά τις πωλήσεις - «Μαγειρεύει» ανατιμήσεις

Η Unilever ανακοίνωσε ότι αναμένει υποκείμενη αύξηση πωλήσεων περίπου 5% στο δεύτερο μισό του 2026 - Ανοδικά θα κινηθεί η τιμολόγηση το 2027

Τραμπ: Aστειεύεται ότι 5.000 δολάρια αγοράζουν«ένα χάμπουργκερ και ίσως ένα γλυκάκι» στο Μαρ-α-Λάγκο
World

Προκλητικός Τραμπ - Χλευάζει τους Αμερικανούς για το επίδομα των 5.000 δολ.

Καθώς το κόστος ζωής πλανάται πάνω από τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ φαίνεται να χλευάζει τους Αμερικανούς στους οποίους υποσχέθηκε επίδομα 5.000 δολαρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό
World

Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία

Οι πολίτες στη Γερμανία παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το πορτοφόλι τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Greece’s €600 Million Urban Planning Overhaul Faces Final Hurdle
English Edition

Greece’s €600 Million Urban Planning Overhaul Faces Final Hurdle

Urban planning studies covering hundreds of municipal areas have advanced under an EU-funded program, but none of the resulting plans has received final approval. The next challenge is turning them into legally binding rules governing land use and development

Machi Tratsa
Ιράν: Εξετάζει νέο προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

Ιράν: Εξετάζει νέο προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου

Το νέο σχέδιο που παρουσίασε το Κατάρ ορίζει χρονικό πλαίσιο επτά ημερών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τόσο του Ιράν όσο και των ΗΠΑ

Καύσιμα: Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το πετρέλειο θέρμανσης – Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις
Economy

Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το θέρμανσης - Προς νέα παράταση των επιδοτήσεων

Μεταξύ 15 και 26 Οκτωβρίου οι μέσες τιμές της αμόλυβδης 95 και 100 οκτανίων κατέγραψαν πτώση - Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο επιδοτήσεων στα καύσιμα

Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά πτωτικά στο άνοιγμα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οριακά πτωτικά άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών,

Απέναντι στον φασισμό – και τότε και τώρα και πάντα
Opinion

Απέναντι στον φασισμό – και τότε και τώρα και πάντα

Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα που ξεκίνησε το έπος του ’40, και ο αντιφασιστικός αγώνας που ακολούθησε, αποδεικνύουν ότι όταν χρειαστεί, οι λαοί είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies