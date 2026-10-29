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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κέρδη εν αναμονή της ΕΚΤ

Στον απόηχο της απόφασης της Fed για τα επιτόκια, και με το βλέμμα στραμμένο στην ΕΚΤ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 29.10.2026, 10:48
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κέρδη εν αναμονή της ΕΚΤ
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Ανοδικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, αναμένοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα επιτόκια, αλλά και αξιολογώντας παράλληλα τα μηνύματα της Federal Reserve και τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,31% στις 646 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,46% στις 10.743 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,34% στις 25.793 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,75% στις 7.945 μονάδες.

Εταιρικές εξελίξεις

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Shell ενισχύεται κατά 2,6%, καθώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη υψηλότερα των προσδοκιών και αύξησε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Αντίθετα, η Volkswagen ανέφερε πτώση 98,7% στα λειτουργικά κέρδη της κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, εξέλιξη που οδηγεί τη μετοχή της σε υποχώρηση κατά 1,6%.

Εν αναμονή της ΕΚΤ

Η αγορά προεξοφλεί ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο στο 2,50% το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων. Η αναμενόμενη διατήρηση των επιτοκίων έρχεται μετά τις αυξήσεις του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, οι οποίες αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση των ενεργειακών διαταραχών στην προσφορά.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Με το πετρέλαιο να διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου να παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, οι αγορές χρήματος εξακολουθούσαν να αποδίδουν πιθανότητα περίπου 80% σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν, επίσης, ενδείξεις για το κατά πόσο η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη την αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού και την αυστηροποίηση των πιστοδοτικών κριτηρίων των τραπεζών, παράγοντες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάγκη για περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη έως το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι χτες η Federal Reserve αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το εύρος-στόχο για το βασικό επιτόκιο στο 3,75%-4%. Η στάση του προέδρου της Fed, Kevin Warsh, χωρίς σαφείς ενδείξεις για τα επόμενα βήματα, άφησε ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με το εάν ο κύκλος αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής έχει ολοκληρωθεί.

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