ΑΕΠ ΗΠΑ: Στο 3,4% το τρίτο τρίμηνο

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Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου έτους, ωθούμενη από τις έντονες επιχειρηματικές επενδύσεις και την ανθεκτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) –προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό– σημείωσε ετησιοποιημένη αύξηση 3,4% κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, έπειτα από άνοδο 2,2% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis).

Το ποσοστό αυτό ξεπέρασε τη διάμεση πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου συνέχισε να τροφοδοτείται από την έντονη επιχειρηματική δαπάνη, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι δαπάνες για εξοπλισμό συνέβαλαν στο ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 2011,εξαιρουμένης της περιόδου ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Οι δαπάνες των νοικοκυριών παρέμειναν εξίσου ισχυρές, σημειώνοντας ετησιοποιημένη αύξηση 3,8% για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι η άνοδος των τιμών ροκανίζει τα εισοδήματα και διατηρεί το καταναλωτικό κλίμα σε χαμηλά επίπεδα.

«Τα στοιχεία δείχνουν μια οικονομία που, κάτω από την επιφάνεια, παρουσιάζει αρκετά καλή πορεία» εξηγεί στο Bloomberg ο Andrew Husby, ανώτερος οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στην BNP Paribas. «Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν επίσης ότι η οικονομία στηρίζεται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τους ευνοϊκούς παράγοντες που τη συνοδεύουν, αν και δεν αποτελεί τον μοναδικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης».

Η έκθεση αυτή αποτελεί την τελευταία σημαντική ένδειξη για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών της θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με πολλές προεκλογικές εκστρατείες να εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν το κόστος διαβίωσης και τις υψηλές τιμές.

Η ακτινογραφία του ΑΕΠ

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,7% σε ετησιοποιημένη βάση, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από το 2020. Οι δαπάνες για εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών και λογισμικό παρέμειναν ισχυρές, ενώ παρατηρήθηκαν και ενδείξεις διεύρυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας: η συνεισφορά άλλων κατηγοριών επενδύσεων στην ανάπτυξη, κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα, ήταν η ισχυρότερη των τελευταίων τριών ετών, έπειτα από μια περίοδο αδυναμίας το 2025 και στις αρχές του 2026.

Οι καθαρές εξαγωγές αφαίρεσαν 3,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον υπολογισμό του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου — η μεγαλύτερη μείωση από τις αρχές του περασμένου έτους. Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η απότομη αύξηση των εισαγωγών —ιδίως εξοπλισμού για κέντρα δεδομένων (data centers) καθώς και οι προσπάθειες εισαγωγής εμπορευμάτων στις ΗΠΑ ενόψει της επιβολής δασμών και πιθανών διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι επενδύσεις στον τομέα της κατοικίας συνέχισαν επίσης να λειτουργούν ανασταλτικά, καθώς τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, τα οποία πρόσφατα άγγιξαν το 7,5%, περιόρισαν την αγορά κατοικιών και την κατασκευαστική δραστηριότητα. Αντιθέτως, τα αποθέματα συνέβαλαν θετικά στην ανάπτυξη, προσθέτοντας 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.