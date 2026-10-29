Alphabet: Ιστορική βουτιά 13% απειλεί να σβήσει σχεδόν 500 δισ. από την αξία της

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Η Alphabet οδεύει προς τη χειρότερη χρηματιστηριακή ημέρα στην ιστορία της. Η μετοχή υποχωρεί κατά περίπου 13% την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου — μια πτώση μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση από τότε που η εταιρεία εισήλθε στο χρηματιστήριο το 2004.

Η εξέλιξη αυτή θέτει σε κίνδυνο χρηματιστηριακή αξία ύψους σχεδόν 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια που έχει καταγραφεί ποτέ για εταιρεία εισηγμένη στις ΗΠΑ. Μόνο η Nvidia έχει υποστεί μεγαλύτερη απώλεια —περίπου 593 δισεκατομμύρια δολάρια στις 27 Ιανουαρίου 2025—, την ημέρα που η κινεζική DeepSeek προκάλεσε αναστάτωση στους επενδυτές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Yahoo Finance, η Alphabet θα έπρεπε να κλείσει περίπου στα 274,75 δολάρια —σημειώνοντας πτώση της τάξης του 15%— για να «εκθρονίσει» τη Nvidia από την κορυφή της σχετικής λίστας. Έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ την απώλεια των 400 δισ. δολαρίων που κατέγραψε η SpaceX στις 22 Ιουνίου, η οποία κατείχε προηγουμένως τη δεύτερη θέση.

Σε όρους χρηματικής αξίας, πρόκειται μακράν για τη χειρότερη ημέρα στην ιστορία της Alphabet. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ της εταιρείας ήταν η απώλεια περίπου 275 δισ. δολαρίων στις 23 Ιουλίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την Bespoke Investment Group, η μετοχή οδεύει προς τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ μετά από ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, από τότε που η εταιρεία εισήλθε στο χρηματιστήριο. Το προηγούμενο χαμηλό ήταν μια υποχώρηση της τάξης του 10%, τον Ιούλιο του 2008.

Το τρίμηνο έδωσε και στις δύο πλευρές πολλά για να διαφωνήσουν. Τα έσοδα από το Google Cloud υπερδιπλασιάστηκαν σε περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια και η εφαρμογή Gemini ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Ωστόσο, τα έσοδα από τις μηχανές αναζήτησης αυξήθηκαν κατά 12% σε περίπου 63 δισεκατομμύρια δολάρια, λιγότερο από την εκτίμηση της Wall Street για περίπου 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ελεύθερη ταμειακή ροή – τα μετρητά που απομένουν μετά την πληρωμή για πράγματα όπως τα κέντρα δεδομένων – μετατοπίστηκε σε ζημίες περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη αυξήθηκαν. Τα μερίδια της εταιρείας σε εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης κόστισαν επίσης.

«Οι απαισιόδοξοι της αγοράς θα υποστηρίξουν ότι αυτό είναι το πρώτο τρίμηνο κατά το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να πλήττει σοβαρά τη δραστηριότητά της εταιρείας στον τομέα της αναζήτησης», δήλωσε ο Τζέφρι Γλονταρτζάκ, διευθύνων σύμβουλος της Pivotal Research, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους οι επενδυτές δυσαρεστήθηκαν με τα αποτελέσματα του τριμήνου.

Ο Άντζελο Ζίνο της CFRA εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος, δηλώνοντας στο Yahoo Finance ότι η υποχώρηση «πιθανότατα αποτελεί ευκαιρία αγοράς».

Πάντως, απώλειες τέτοιου μεγέθους ήταν παλαιότερα αδιανόητες.

Φέτος, έως και την Τετάρτη, έχουν καταγραφεί 18 συνεδριάσεις κατά τις οποίες οι μετοχές που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ έχασαν συνολικά 200 δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τις 13 αντίστοιχες συνεδριάσεις που σημειώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ενώ πριν από το 2022 δεν είχε καταγραφεί κανένα τέτοιο περιστατικό, σύμφωνα με υπολογισμούς του Yahoo Finance που βασίζονται σε δεδομένα του Bloomberg. Μόνο η Alphabet έχει απωλέσει περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια από το υψηλό ρεκόρ που σημείωσε τον Μάιο.

Η Amazon ανακοινώνει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, όντας ο τελευταίος από τους τρεις μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud που προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα. Μια ταχύτερη ανάπτυξη στην Amazon Web Services, χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στις ταμειακές ροές, θα υποδείκνυε ένα πρόβλημα που αφορά ειδικά τη δραστηριότητα αναζήτησης της Google. Μια ακόμη τριμηνιαία περίοδος «καύσης» ρευστότητας θα έθετε ξανά σε αμυντική θέση το επενδυτικό ρεύμα που εστιάζει στις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη.