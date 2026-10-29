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ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια

Στη σκιά της παραίτησης Λαγκάρντ η ΕΚΤ διατήρησε ως ήταν αναμενόμενο αμετάβλητο το κόστος δανεισμού

World 29.10.2026, 15:15
Upd: 15:29
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ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια
Τζούλη Καλημέρη

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Αμετάβλητα ως ήταν αναμενόμενο άφησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια, σε μια συνεδρίαση που η παραίτηση της Κριστίν Λαγκάρντ, έβαλε τέλος στις φήμες και τα σενάρια για το πόσο θα παραμείνει στην προεδρία της κεντρικής τράπεζας, επισκιάζοντας την κρίση στη Γαλλία.

Το δ.σ της κεντρικής τράπεζας αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,5%. Σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει αμετάβλητο ενώ η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος του έτους.

Μια τέτοια κίνηση διατηρεί τον ρυθμό των τριμηνιαίων αυξήσεων και στέλνει το μήνυμα ότι η κατάσταση παραμένει, σε γενικές γραμμές  υπό έλεγχο, εκτιμούν οι οικονομολόγοι και η ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας τους επιβεβαιώνει «Το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αυξημένη αβεβαιότητα.Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.»

Ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα είναι ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει μετά την τελευταία αύξηση του Σεπτεμβρίου είναι περιορισμένα, ενώ οι νέες προβλέψεις θα είναι διαθέσιμες  τον Δεκέμβριο.

«Οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να αυξάνονται, θέτοντας ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού και καθοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές της ανάπτυξης.» εξηγεί η κεντρική τράπεζα την απόφαση να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. «Ενώ οι επιδράσεις της ενεργειακής διαταραχής συνεχίζουν να εκδηλώνονται σε όλο τους το φάσμα, ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές σταθερός και οι μισθοί δεν δείχνουν ουσιώδη αντίδραση σε αυτήν τη φάση. Η αυξημένη ένταση και διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής, καθώς και οι επιπτώσεις των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων, είναι πιθανόν να ωθήσουν προς τα πάνω τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει πιο περιοριστικές μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλιξη που είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.»

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως.

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Μήνυμα προς τις αγορές

Στην ανακοίνωση της απόφασης υπενθυμίζεται ότι το δ.σ της ΕΚΤ είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που διαθέτει στη φαρέτρα της η κεντρική τράπεζα ώστε να σταθεροποιήσει τις πληθωριστικές πιέσεις στο 2% μεσοπρόσθεσμα και «να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο διοικητικό συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.»

Η αντίδραση της αγοράς

Το ευρώ διεύρυνε τις απώλειές του μετά την απόφαση, υποχωρώντας έως και 0,4% στο 1,1106 δολάριο – ένα νέο χαμηλό 17 μηνών. Τα ομόλογα της Ευρωζώνης διεύρυναν τα προηγούμενα κέρδη τους, ενώ οι traders περιόρισαν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Η παραίτηση Λαγκάρντ

Αγορές και οικονομολόγοι αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που ακολουθεί καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ ενημέρωσε η ίδια σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, οχτώ μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας της.

«Αποχωρώ από αυτόν τον θεσμό με την αίσθηση ότι επιτελέστηκε καλό έργο και αφήνω μια ΕΚΤ έτοιμη για το μέλλον», δήλωσε η 70χρονη Λαγκάρντ σε ένα σύντομο βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters η Λαγκάρντ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπέβαλε την παραίτησή της προκειμένου να μπορέσει να τοποθετηθεί επί πολιτικών ζητημάτων τόσο στη Γαλλία όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ως πρόεδρος της ΕΚΤ, όφειλε να παραμένει ουδέτερη, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του θεσμού.

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