Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η επιστροφή των μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Διώρυγα Σουέζ δημιουργεί προϋποθέσεις ενίσχυσης του Πειραιά, την ώρα που το λιμάνι ανακτά ήδη μέρος της χαμένης κίνησής του. Ο Οκτώβριος καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό διελεύσεων ultra-large και megamax containerships από την έναρξη της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, στα τέλη του 2023, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες στη συντομότερη διαδρομή Ασίας–Ευρώπης.

Η αποκατάσταση περισσότερων συνδέσεων μέσω Σουέζ ενισχύει την προοπτική αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης του Πειραιά ως πύλης εισόδου ασιατικών φορτίων στη Μεσόγειο

Για τον Πειραιά, η αποκατάσταση περισσότερων συνδέσεων μέσω Σουέζ ενισχύει την προοπτική αξιοποίησης της γεωγραφικής του θέσης ως πύλης εισόδου ασιατικών φορτίων στη Μεσόγειο. Η βελτίωση της διακίνησης έχει ήδη αποτυπωθεί στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ καθώς σύμφωνα με την COSCO SHIPPING Ports, η Piraeus Container Terminal (PCT–ΣΕΠ) διακίνησε τον Σεπτέμβριο 366.600 TEU, έναντι 317.900 TEU τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας άνοδο 15,3%. Η επίδοση ακολούθησε την αύξηση κατά 18% τον Αύγουστο, όταν η κίνηση έφτασε τα 372.100 TEU.

Οι δύο μήνες έδωσαν την ώθηση για την ανατροπή της εικόνας του πρώτου εξαμήνου. Στο εννεάμηνο, η διακίνηση ανήλθε σε 3.085.400 TEU, έναντι 3.033.600 TEU πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 1,7%, ή επιπλέον 51.800 TEU.

Στο τέλος Ιουνίου, αντίθετα, η PCT κατέγραφε μείωση 2,9%, με 1.995.200 TEU έναντι 2.054.900 TEU. Η ισχυρή επίδοση του τρίτου τριμήνου, με άνοδο 11,4% και διακίνηση περίπου 1,09 εκατ. TEU, κάλυψε τις προηγούμενες απώλειες. Τα μεγέθη αφορούν αποκλειστικά τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ και δεν περιλαμβάνουν τον προβλήτα Ι του ΟΛΠ.

Μεγαλύτερα πλοία στη Διώρυγα Σουέζ

Η αλλαγή στο Σουέζ αποτυπώνεται κυρίως στη σύνθεση της διερχόμενης χωρητικότητας. Σύμφωνα με τη Lloyd’s List Intelligence, περισσότερα από 100 containerships άνω των 16.000 TEU διέσχισαν τη Διώρυγα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τις 99 αντίστοιχες διελεύσεις που είχαν καταγραφεί συνολικά σε ολόκληρο το 2025 και στο πρώτο οκτάμηνο του 2026.

Στο πρώτο εικοσαήμερο του Οκτωβρίου, τα ultra-large και megamax αντιπροσώπευαν περίπου τη μισή συνολική χωρητικότητα των containerships που πέρασαν από το Σουέζ. Τον Οκτώβριο του 2025 δεν είχε καταγραφεί καμία διέλευση πλοίου άνω των 16.000 TEU.

Έως τις 20 Οκτωβρίου είχαν περάσει 15 megamax, χωρητικότητας άνω των 20.000 TEU. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν τα CMA CGM Pantheon, 24.232 TEU, COSCO Shipping Virgo, 20.119 TEU, και MSC Irina, 24.232 TEU.

Η επιστροφή τους αποτελεί σημαντική μεταβολή για μια θαλάσσια αρτηρία από την οποία τα μεγαλύτερα containerships είχαν ουσιαστικά απομακρυνθεί στην κορύφωση της κρίσης. Ωστόσο, η ανάκαμψη παραμένει ατελής: η διερχόμενη χωρητικότητα διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο περίπου στα 2,2 εκατ. TEU, έναντι περίπου 6 εκατ. TEU πριν από την κρίση.

Επαναφέρουν υπηρεσίες οι μεγάλοι όμιλοι

Σύμφωνα με την Alphaliner, το 63% της χωρητικότητας που έχει αναπτυχθεί στις απευθείας συνδέσεις Ασίας–Ευρώπης αντιστοιχεί πλέον σε υπηρεσίες στις οποίες χρησιμοποιείται η Ερυθρά Θάλασσα.

Η έρευνα στους δέκα μεγαλύτερους μεταφορείς, για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου–15 Οκτωβρίου, εντόπισε διελεύσεις σε 24 από τις 46 απευθείας υπηρεσίες. Στις συνδέσεις Ασίας–Μεσογείου, το αντίστοιχο ποσοστό της ανεπτυγμένης χωρητικότητας έφτανε το 70%, έναντι 58% στις γραμμές Ασίας–Βόρειας Ευρώπης.

Η καταγραφή αυτή δεν σημαίνει ότι όλα τα πλοία των συγκεκριμένων υπηρεσιών χρησιμοποιούν το Σουέζ σε κάθε ταξίδι και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ορισμένες γραμμές διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα προς την Ευρώπη, αλλά επιστρέφουν στην Ασία μέσω του Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας.

Η CMA CGM, που δεν διέκοψε ποτέ πλήρως τις διελεύσεις, διατηρούσε οκτώ υπηρεσίες μέσω της περιοχής, με ανεπτυγμένη χωρητικότητα σχεδόν 1,3 εκατ. TEU. Οι Cosco και OOCL είχαν επαναφέρει πλοία στο Σουέζ σε έξι υπηρεσίες, συνολικής χωρητικότητας 1,27 εκατ. TEU.

Η Maersk ξεκίνησε την επαναφορά διελεύσεων τον Ιούλιο και, μαζί με τη Hapag-Lloyd, διέθεταν στη συνέχεια εννέα υπηρεσίες της συμμαχίας τους που χρησιμοποιούσαν την Ερυθρά Θάλασσα, αντιπροσωπεύοντας 1,76 εκατ. TEU. Η MSC ακολούθησε τον Αύγουστο, με έντεκα υπηρεσίες και χωρητικότητα που προσέγγιζε τα 2,2 εκατ. TEU κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Μειώνονται οι παρακάμψεις της Αφρικής

Τα στοιχεία της Linerlytica καταγράφουν περιορισμό των containerships που εκτρέπονται γύρω από το Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας στα 180, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024. Ο αριθμός είναι περίπου ο μισός από τον μέσο όρο των 350 πλοίων της προηγούμενης διετίας.

Από τις υπηρεσίες που παρακολουθεί, 30 από τις 52 προς δυσμάς και 32 από τις 57 προς ανατολάς είχαν επιστρέψει στο Σουέζ. Ακόμη δύο υπηρεσίες ανά κατεύθυνση προγραμματιζόταν να ακολουθήσουν τον Νοέμβριο.

Το οικονομικό κίνητρο παραμένει ισχυρό. Η επιστροφή στη Διώρυγα μπορεί να περιορίσει περίπου κατά δύο εβδομάδες ένα ταξίδι Ασίας–Ευρώπης, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμων. Η ημερήσια δαπάνη καυσίμων για ένα τυπικό containership 20.000 TEU, με ταχύτητα περίπου 18 κόμβων, υπολογίζεται σε 165.000 δολάρια όταν διαθέτει scrubber και καταναλώνει μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο. Για πλοίο που χρησιμοποιεί LNG, το κόστος φτάνει τα 252.000 δολάρια.