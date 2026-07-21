Πετρέλαιο: Τα ασιατικά διυλιστήρια στρέφονται στο Σουέζ για το σαουδαραβικό πετρέλαιο

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Τη μεταφορά αργού πετρελαίου από το λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας στη Ερυθρά Θάλασσα , μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και γύρω από την Αφρική, επιδιώκουν τα ασιατικά διύλιστηρια καθώς οι Χούθι της Υεμένης, δήλωσαν ότι θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη ανακατεύθυνση των ροών πετρελαίου λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει περιορίσει δραστικά τις προμήθειες, ωθώντας τις εταιρείες διύλισης να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές πετρελαίου ή να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές. Δύο πετρελαιοφόρα που μετέφεραν σαουδικό αργό προς την Ασία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη, μετά από απειλές των Χούτι, ενώ οι διελεύσεις πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ μειώθηκαν περαιτέρω στις αρχές της εβδομάδας.

Η ναυτιλία προς τα δυτικά, με κατεύθυνση την Αίγυπτο, από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στη Ερυθρά Θάλασσα, με διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ και παράκαμψη του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας στην Αφρική, θα απαιτήσει έως και τέσσερις επιπλέον εβδομάδες και θα αυξήσει τα έξοδα μεταφοράς και καυσίμων, προειδοποιούν αναλυτές και ειδικοί του κλάδου, σε σύγκριση με τη συνήθη διαδρομή προς τα ανατολικά από το Γιανμπού προς την Αραβική Θάλασσα.

Ένα πλήρως φορτωμένο VLCC δεν μπορεί να διασχίσει τη Διώρυγα του Σουέζ λόγω του ορίου βύθισης και οι φορτωτές συχνά ελαφρύνουν το φορτίο του πλοίου από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας πριν από την είσοδο στη Διώρυγα, μεταφέροντας ένα μέρος του πετρελαίου μέσω του αγωγού SUMED της Αιγύπτου. Το πλοίο παραλαμβάνει το πετρέλαιο από τη μεσογειακή πλευρά αφού περάσει τη Διώρυγα του Σουέζ με ελαφρύτερο φορτίο.

Οι ναυλωτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον αγωγό SUMED και τη Διώρυγα του Σουέζ κατά την κρίση τους, ή εάν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, η νότια πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, είναι πλήρως αποκλεισμένο, ανέφερε η ναυτιλιακή πηγή. Τα μέρη θα υπολογίζουν το κόστος της παρέκκλισης αργότερα.

Η Διώρυγα του Σουέζ και ο αγωγός SUMED χρησιμοποιούνται συνήθως για μεταφορές από την Ερυθρά Θάλασσα προς την Ευρώπη.