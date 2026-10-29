Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις

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«Πέτυχε να γεφυρώσει σε μεγάλο βαθμό τις διαφορετικές απόψεις των μελών του ΔΣ της ΕΚΤ. Μεγάλο επίτευγμα και παρακαταθήκη για το μέλλον». Αυτό αναφέρει ο Γιάννης Στουρνάρα στον ΟΤ κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρικό θώκο της ΕΚΤ.

Ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης συνεργάστηκε με την κα. Λαγκάρντ καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λαμβάνοντας κρίσιμες αποφάσεις σε κομβικές στιγμές για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Επιπλέον, ο κ. Στουρνάρας συνεργάστηκε και στο πλαίσιο του Eurogroup, ως υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και η κα Λαγκάρντ Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, έχοντας πάντα μια άψογη συνεργασία. «Είχαμε πάντα μια άψογη συνεργασία, και τότε και τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Στα χρόνια αυτά, έζησαν αρκετές κρίσεις.

Σε δύσκολες στιγμές Στουρνάρας – Λαγκάρντ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΤ, ενημέρωσε η ίδια σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.Υπενθυμίζεται ότι η θητεία της επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2027.

Ο διάδοχος της προέδρου Λαγκάντ θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν της διαδικασίας υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 283 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Πρόεδρο Λαγκάρντ και την αποχαιρέτησε με παρατεταμένο χειροκρότημα σε όρθια στάση.

«Efcharistó Yannis Stournaras and @BankofGreece for the warm welcome to Athens!», τουιτάρισε μετά την επίσκεψή της στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2023 η κεντρική τραπεζίτης

Η επίσκεψη Λαγκάρντ στην Αθήνα

Υπενθυμίζεται ότι η Κριστίν Λαγκάρντ είχε έρθει στην Αθήνα ως επικεφαλής της ΕΚΤ πριν από περίπου 4 χρόνια, στο πλαίσιο συνεδρίασης της ΕΚΤ στην ΤτΕ για πρώτη φορά μετά το 2008. Ο κ. Στουρνάρας την υποδέχθηκε θερμά ως οικοδεσπότης της συνάντησης των κεντρικών τραπεζιτών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης και την ξενάγησε στο κτίριο της τράπεζας, όπου συνεδρίασε λίγο αργότερα η 6μελής Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ. .«Efcharistó Yannis Stournaras and @BankofGreece for the warm welcome to Athens!», τουιτάρισε λίγο αργότερα η κεντρική τραπεζίτης.