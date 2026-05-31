ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Γκίντος – H κληρονομιά μιας κρίσιμης οκταετίας

Σε ένα περιβάλλον που οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν και η δυναμική της ανάπτυξης δείχνει σημάδια κόπωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποχαιρετά ένα από τα πιο κρίσιμα στελέχη των τελευταίων ετών.

Η αποχώρηση του Λουίς ντε Γκίντος συμπίπτει με μια φάση αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη και αναδεικνύει το βάρος των αποφάσεων που έρχονται.

Η Λαγκάρντ λέει «αντίο» σε έναν σταθερό πυλώνα της ΕΚΤ

Η Κριστίν Λαγκάρντ εξήρε τον Λουίς ντε Γκίντος για την «επαγγελματικότητα, τη νηφαλιότητα και την ισορροπία» που επέδειξε ως Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.

Ο Λουίς ντε Γκίντος αποχωρεί από τη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά από οκτώ χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια περίοδο έντονων αναταράξεων αλλά και θεσμικής σταθερότητας.

Η Κριστίν Λαγκάρντ τον αποχαιρετά με θερμά λόγια, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και την ικανότητά του να εντοπίζει έγκαιρα τους συστημικούς κινδύνους.

Ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη και το νέο σοκ της παγκόσμιας οικονομίας

Ο ντε Γκίντος, στην τελευταία φάση της θητείας του, περιγράφει το περιβάλλον ως ένα παγκόσμιο σοκ προσφοράς που ταυτόχρονα αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την ανάπτυξη, σύμφωνα με το Investinglive.com.

Η Ευρωζώνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ήδη βλέπει επιδείνωση της εμπιστοσύνης και κάμψη των δεικτών υπηρεσιών, γεγονός που περιορίζει τη ζήτηση.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν, δημιουργώντας ένα σύνθετο δίλημμα για την ΕΚΤ.

Το μεγάλο στοίχημα του Ιουνίου: επιτόκια και «insurance hike»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προετοιμάζεται για μια κρίσιμη συνεδρίαση τον Ιούνιο, όπου εξετάζεται μια πιθανή «προληπτική» αύξηση επιτοκίων πριν από παύση μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Οι αγορές ήδη αποτιμούν υψηλή πιθανότητα σύσφιξης, καθώς η τράπεζα προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ πληθωριστικής σταθερότητας και επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, o ντε Γκίντος έχει δηλώσει ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένη στη σταθερότητα τιμών, ακόμη και μέσα σε γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η κληρονομιά σταθερότητας του Γκίντος μέσα στην αβεβαιότητα

Καθώς η θητεία του ολοκληρώνεται, ο ντε Γκίντος αφήνει πίσω του μια ΕΚΤ πιο προετοιμασμένη για συστημικούς κινδύνους, αλλά και αντιμέτωπη με ένα δύσκολο νέο κεφάλαιο.

Από τις αγορές ομολόγων μέχρι τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προσέγγισή του χαρακτηρίστηκε από ψυχραιμία και έμφαση στην ανάλυση δεδομένων.

Η Λαγκάρντ, αποχαιρετώντας τον στενό της συνεργάτη, αναγνωρίζει τη συμβολή του στη συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος σε μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης οικονομίας.