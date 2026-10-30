ΕΚΤ: Ζήτησε από τους ηγέτες της ΕΕ να αναζητήσουν διάδοχο για τον Φίλιπ Λέιν

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζήτησε από τους ηγέτες της περιοχής να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιλογής διαδόχου για τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν, ανοίγοντας τον δρόμο για την κάλυψη μίας ακόμη κενής θέσης στο Εκτελεστικό Συμβούλιό της.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρόεδρος Αντόνιο Κόστα έλαβε επιστολή από την πρόεδρο Λαγκάρντ, με την οποία ζητείται η έναρξη της επίσημης διαδικασίας για τον διορισμό διαδόχου του Φίλιπ Λέιν ως νέου μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ», δήλωσε εκπρόσωπος του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος προεδρεύει των συνόδων κορυφής των αρχηγών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις

Αν και πρόκειται για μια διαδικαστική κίνηση με σκοπό την πλήρωση μιας θέσης που καθίσταται επίσημα κενή από την 1η Ιουνίου, η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στους αξιωματούχους της ευρωζώνης να διαπραγματευτούν τη θέση του Λέιν παράλληλα με τις θέσεις της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ και του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ίζαμπελ Σνάμπελ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη προαναγγείλει μια συνολική συμφωνία, στη σύνοδο κορυφής στις 26-27 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συζητηθεί η διαδοχή της Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωσή της αυτή την εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ τον Φεβρουάριο σχεδόν εννέα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της.

Ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και ο Ολλανδός Κλάας Νοτ είναι τα επικρατέστερα πρόσωπα για να τη διαδεχθούν. Η Γαλλία και η Γερμανία αναμένεται να καταλάβουν τις άλλες δύο θέσεις, διατηρώντας έτσι την εκπροσώπησή τους στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ.

Η κίνηση αυτή μεταθέτει την ευθύνη στο Eurogroup να συζητήσει το ζήτημα, ενδεχομένως ήδη από τη συνεδρίασή του στις 9 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων θα μπορούσε να είναι η πρόσκληση υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης.