Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ

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Με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να παραμένουν πάνω από τα 2,13 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρατείνει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στη διατήρηση των υφιστάμενων ενισχύσεων δηλαδή 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη, 20 λεπτά στο diesel κίνησης και συνολικά 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Η παράταση έρχεται καθώς το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι τιμές έχουν υποχωρήσει από την περιοχή των 2,20 ευρώ, όπου βρίσκονταν στην αρχή του Οκτωβρίου, όμως η διαφορά στο ταμείο παραμένει περιορισμένη. Την ίδια στιγμή, στις καθημερινές δαπάνες μετακίνησης προστίθεται πλέον και ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Τι αναμένεται να παραταθεί

Στο ισχύον σχήμα, η συνολική ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο όπου τα 15 λεπτά καλύπτονται από το Δημόσιο και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, με εφαρμογή από τις 17 Οκτωβρίου.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική στήριξη φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, με ισόποση συμμετοχή κράτους και διυλιστηρίων. Το δημοσιονομικό κόστος των τριών κρατικών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου είχε υπολογιστεί σε 46 εκατ. ευρώ.

Πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός

Σύμφωνα με το τελευταίο διαθέσιμο επίσημο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,138 ευρώ το λίτρο και του diesel κίνησης στα 2,132 ευρώ.

Την 1η Οκτωβρίου,οι αντίστοιχες τιμές ήταν 2,206 και 2,203 ευρώ.

Μέσα σε σχεδόν έναν μήνα, η βενζίνη υποχώρησε κατά 6,8 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 7,1 λεπτά.

Για έναν οδηγό που γεμίζει 50 λίτρα, ο λογαριασμός της αμόλυβδης περιορίστηκε από τα 110,30 στα 106,90 ευρώ, μειωμένος κατά 3,40 ευρώ.

Στο diesel, η αντίστοιχη δαπάνη έπεσε από τα 110,15 στα 106,60 ευρώ, δηλαδή κατά 3,55 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ενισχύσεις ίσχυαν ήδη στην αρχή του μήνα (με τη διαφορά πως από τις 15 Οκτωβρίου έχουμε συν πέντε λεπτά στο diesel) και οι τιμές επηρεάζονται παράλληλα από το κόστος προμήθειας.

Στη θέρμανση, η πανελλαδική μέση τιμή βρίσκεται στα 1,563 ευρώ το λίτρο, με τη στήριξη ήδη ενσωματωμένη. Μια παραγγελία 1.000 λίτρων απαιτεί, συνεπώς, 1.563 ευρώ, πριν συνυπολογιστεί τυχόν επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους.

Έκτη ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ

Το υψηλό κόστος αποτυπώνεται και στην ευρωπαϊκή σύγκριση. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν τις τιμές της 26ης Οκτωβρίου, η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη αμόλυβδη μεταξύ των 27 κρατών της ΕΕ.

Στη συγκεκριμένη καταγραφή, η ελληνική βενζίνη κοστίζει 2,143 ευρώ το λίτρο, έναντι σταθμισμένου ευρωπαϊκού μέσου όρου 1,954 ευρώ. Είναι δηλαδή ακριβότερη κατά 9,7%.

Υψηλότερες τιμές καταγράφονται στη Δανία, με 2,525 ευρώ το λίτρο, στη Φινλανδία με 2,346 ευρώ, στην Ολλανδία με 2,313 ευρώ, στη Γαλλία με 2,181 ευρώ και στη Γερμανία με 2,167 ευρώ.

Αντίθετα, χαμηλότερα από την Ελλάδα βρίσκονται η Πορτογαλία, με 2,040 ευρώ, η Ιταλία με 2,006 ευρώ και η Ισπανία με 1,751 ευρώ. Στην Κύπρο η τιμή διαμορφώνεται στα 1,730 ευρώ και στη Βουλγαρία στα 1,625 ευρώ το λίτρο.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο diesel, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση, με 2,127 ευρώ το λίτρο, λίγο χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 2,146 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει 2,298 ευρώ στη Γερμανία, 2,247 ευρώ στην Ιταλία και 2,352 ευρώ στη Γαλλία.

Χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην Κύπρο, με 2,005 ευρώ, στη Βουλγαρία με 1,890 ευρώ και στην Ισπανία με 1,888 ευρώ.

Στη βενζίνη, πάντως, η απόσταση γίνεται αισθητή σε κάθε γέμισμα. Με βάση την ίδια ευρωπαϊκή καταγραφή, τα 50 λίτρα κοστίζουν στην Ελλάδα 107,15 ευρώ, έναντι 100,30 ευρώ στην Ιταλία, 87,55 ευρώ στην Ισπανία και 86,50 ευρώ στην Κύπρο.

Παρά τη στήριξη, ο Έλληνας οδηγός πληρώνει περίπου 20 ευρώ περισσότερα από τον Ισπανό ή τον Κύπριο για την ίδια ποσότητα καυσίμου.