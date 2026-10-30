 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(10) "Automotive"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(23) "Auto Buying and Selling"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(10) "Automotive"
}

Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ

Το Σάββατο οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου - Πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός από τις αρχές Οκτωβρίου και τι πληρώνουν οι οδηγοί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ενέργεια 30.10.2026, 07:00
Σχολιάστε
Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να παραμένουν πάνω από τα 2,13 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρατείνει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στη διατήρηση των υφιστάμενων ενισχύσεων δηλαδή 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη, 20 λεπτά στο diesel κίνησης και συνολικά 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Η παράταση έρχεται καθώς το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι τιμές έχουν υποχωρήσει από την περιοχή των 2,20 ευρώ, όπου βρίσκονταν στην αρχή του Οκτωβρίου, όμως η διαφορά στο ταμείο παραμένει περιορισμένη. Την ίδια στιγμή, στις καθημερινές δαπάνες μετακίνησης προστίθεται πλέον και ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Τι αναμένεται να παραταθεί

Στο ισχύον σχήμα, η συνολική ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο όπου τα 15 λεπτά καλύπτονται από το Δημόσιο και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, με εφαρμογή από τις 17 Οκτωβρίου.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική στήριξη φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, με ισόποση συμμετοχή κράτους και διυλιστηρίων. Το δημοσιονομικό κόστος των τριών κρατικών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου είχε υπολογιστεί σε 46 εκατ. ευρώ.

Πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός

Σύμφωνα με το τελευταίο διαθέσιμο επίσημο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,138 ευρώ το λίτρο και του diesel κίνησης στα 2,132 ευρώ.

Την 1η Οκτωβρίου,οι αντίστοιχες τιμές ήταν 2,206 και 2,203 ευρώ.

Μέσα σε σχεδόν έναν μήνα, η βενζίνη υποχώρησε κατά 6,8 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 7,1 λεπτά.

Για έναν οδηγό που γεμίζει 50 λίτρα, ο λογαριασμός της αμόλυβδης περιορίστηκε από τα 110,30 στα 106,90 ευρώ, μειωμένος κατά 3,40 ευρώ.

Στο diesel, η αντίστοιχη δαπάνη έπεσε από τα 110,15 στα 106,60 ευρώ, δηλαδή κατά 3,55 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ενισχύσεις ίσχυαν ήδη στην αρχή του μήνα (με τη διαφορά πως από τις 15 Οκτωβρίου έχουμε συν πέντε λεπτά στο diesel) και οι τιμές επηρεάζονται παράλληλα από το κόστος προμήθειας.

Στη θέρμανση, η πανελλαδική μέση τιμή βρίσκεται στα 1,563 ευρώ το λίτρο, με τη στήριξη ήδη ενσωματωμένη. Μια παραγγελία 1.000 λίτρων απαιτεί, συνεπώς, 1.563 ευρώ, πριν συνυπολογιστεί τυχόν επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους.

Έκτη ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ

Το υψηλό κόστος αποτυπώνεται και στην ευρωπαϊκή σύγκριση. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν τις τιμές της 26ης Οκτωβρίου, η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη αμόλυβδη μεταξύ των 27 κρατών της ΕΕ.

Στη συγκεκριμένη καταγραφή, η ελληνική βενζίνη κοστίζει 2,143 ευρώ το λίτρο, έναντι σταθμισμένου ευρωπαϊκού μέσου όρου 1,954 ευρώ. Είναι δηλαδή ακριβότερη κατά 9,7%.

Υψηλότερες τιμές καταγράφονται στη Δανία, με 2,525 ευρώ το λίτρο, στη Φινλανδία με 2,346 ευρώ, στην Ολλανδία με 2,313 ευρώ, στη Γαλλία με 2,181 ευρώ και στη Γερμανία με 2,167 ευρώ.

Αντίθετα, χαμηλότερα από την Ελλάδα βρίσκονται η Πορτογαλία, με 2,040 ευρώ, η Ιταλία με 2,006 ευρώ και η Ισπανία με 1,751 ευρώ. Στην Κύπρο η τιμή διαμορφώνεται στα 1,730 ευρώ και στη Βουλγαρία στα 1,625 ευρώ το λίτρο.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο diesel, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση, με 2,127 ευρώ το λίτρο, λίγο χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 2,146 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει 2,298 ευρώ στη Γερμανία, 2,247 ευρώ στην Ιταλία και 2,352 ευρώ στη Γαλλία.

Χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην Κύπρο, με 2,005 ευρώ, στη Βουλγαρία με 1,890 ευρώ και στην Ισπανία με 1,888 ευρώ.

Στη βενζίνη, πάντως, η απόσταση γίνεται αισθητή σε κάθε γέμισμα. Με βάση την ίδια ευρωπαϊκή καταγραφή, τα 50 λίτρα κοστίζουν στην Ελλάδα 107,15 ευρώ, έναντι 100,30 ευρώ στην Ιταλία, 87,55 ευρώ στην Ισπανία και 86,50 ευρώ στην Κύπρο.

Παρά τη στήριξη, ο Έλληνας οδηγός πληρώνει περίπου 20 ευρώ περισσότερα από τον Ισπανό ή τον Κύπριο για την ίδια ποσότητα καυσίμου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ
Ενέργεια

Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ
Τράπεζες: Πιστωτική επέκταση δύο ταχυτήτων, η Ευρώπη φρενάρει τον δανεισμό
Economy

Δανεισμός: Η ελληνική εξαίρεση εν μέσω επιβράδυνσης
Τράπεζα Πειραιώς: Θετική η δυναμική της ελληνικής οικονομίας, σε αντίθεση με τα νοικοκυριά
Economy

Δυναμική η ελληνική οικονομία, συγκρατημένα τα νοικοκυριά
Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]
Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τα πρόσφατα σκάνδαλα
Economy

Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τα πρόσφατα σκάνδαλα
Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Χωρίς λευκό καπνό η σύνοδος των 27 υπουργών
Ενέργεια

Ενεργειακή κρίση: Τα νοικοκυριά πληρώνουν, η Ευρώπη διαφωνεί

Το φυσικό αέριο σπάει το φράγμα των 100 ευρώ και εκατομμύρια πολίτες να δυσκολεύονται να ζεστάνουν τα σπίτια τους

Μάχη Τράτσα
ΕΚΤ: Ξεκίνησε το παζάρι για την επόμενη ηγεσία στη σκιά της γαλλικής κρίσης
World

Το παζάρι για τον διάδοχο της Λαγκάρντ και ο ρόλος Πιερρακάκη

Άνοιξαν οι επαφές για τη διαδοχή Λαγκάρντ - Οι ευρωπαϊκές ισορροπίες, τα πρόσωπα που συζητούνται και ο ρόλος Πιερρακάκη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ
Ενέργεια

Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ

Το Σάββατο οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου - Πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός από τις αρχές Οκτωβρίου και τι πληρώνουν οι οδηγοί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Αθανασία Ακρίβου
Megaplast: Η «θυσία» του 2% στον τζίρο, η επιστροφή δασμών και το «μαξιλάρι» απέναντι στη γεωπολιτική κρίση
Business

Τι τίμημα πλήρωσε η Megaplast για την επέκταση σε νέες αγορές

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στις ΗΠΑ, Megaplast USA Inc., υπέβαλε εντός Απριλίου 2026 σχετικό αίτημα επιστροφής για δασμούς - Τι αποφάσισε η διοίκηση για το μέρισμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης
Τουρισμός

Αναδιάρθρωση μετά τις ζημιές για τον όμιλο Aldemar

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar

Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάξεις: Κίνδυνος για μακροχρόνια επιβάρυνση – Το «κρυφό» χρέος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Βόμβα «κρυφού χρέους» η συνταξιοδοτική δαπάνη

Πως εκτιμά το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την εξέλιξη της δαπάνης των συντάξεων και τους κινδύνους για την εθνική οικονομία

Κώστας Παπαδής
Αφρική: Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για την αποικιοποίηση της Ζιμπάμπουε
World

Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο στην αποικιοποίηση

Το 1888, ο βασιλιάς Λομπενγκούλα παραχώρησε αποκλειστικά μεταλλευτικά δικαιώματα έναντι χρημάτων και οπλισμού. Η Σύμβαση Ραντ έγινε το εφαλτήριο για την ίδρυση μιας εταιρείας με αποικιακές εξουσίες στη νότια Αφρική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ενέργεια
Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ
Ενέργεια

Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ

Το Σάββατο οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου - Πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός από τις αρχές Οκτωβρίου και τι πληρώνουν οι οδηγοί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Αθανασία Ακρίβου
Τράπεζα Πειραιώς: Θετική η δυναμική της ελληνικής οικονομίας, σε αντίθεση με τα νοικοκυριά
Economy

Δυναμική η ελληνική οικονομία, συγκρατημένα τα νοικοκυριά

Οι εκτιμήσεις του Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων της Τράπεζας Πειραιάς για την ελληνική και διεθνή οικονομία

Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]

Τι δείχνει η ανάλυση της Geoaxis για τις τιμές στα ακίνητα – Το ράλι 10ετίας σε 5 κομβικές περιοχές της Αττικής – Πόσο κοστίζει το τ.μ. και ο ρόλος του κόστους κατασκευής

Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τα πρόσφατα σκάνδαλα
Economy

Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τα πρόσφατα σκάνδαλα

Τι αναφέρουν οι Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος και Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάραςς στον ΟΤ για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρία της ΕΚΤ

Γιώργος Μανέττας
EY-Parthenon: Σε φάση μετασχηματισμού η ελληνική αγορά σουπερμάρκετ – Σημαντική πρόκληση η κερδοφορία
Economy

Σε καμπή τα ελληνικά σούπερ μάρκετ - Στα 16 δισ. ο τζίρος

Αξιοποίηση δεδομένων, AI και νέα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία σύμφωνα με την EY-Parthenon

«Ανακαινίζω»: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την επιχορήγηση
Ακίνητα

Ξεκινάει το «Ανακαινίζω» - Πώς θα πάρετε έως 36.000 ευρώ

Ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο «Ανακαινίζω»

Latest News
Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα

Θετικό πρόσημο για τον Όμιλο ΟΤΕ είχαν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής - τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,9%

Τράπεζα της Ιαπωνίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
World

Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό η BoJ

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Τράπεζες

Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.

Διατηρήσιμη κερδοφορία και αποδόσεις για τους μετόχους - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Πειραιώς Χρ. Μεγάλου

Σχοινάς: Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  
AGRO

Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  

Δεσμεύσεις και για αποζημιώσεις στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών - Τι ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς για το φράγμα Μαρμαρά

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών
Ασία

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,12%

ΑΑΔΕ: Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu – Shein
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu - Shein

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία επιβολής του τέλους των 2 ευρώ

ΥπΑΑΤ: Διευκρινίσεις για «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις
AGRO

Διευκρινίσεις για τα «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τη χορήγηση των ενισχύσεων - Τι αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ
Ακτοπλοΐα

«Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Τράπεζες

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της

Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων - Πιστωτική επέκταση, καταθέσεις και ισχυρά κεφάλαια

ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

BP: Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. δολαρίων το γ΄ τρίμηνο λόγω υψηλών τιμών στο πετρέλαιο
World

Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. για την BP λόγω «ακριβού» πετρελαίου

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ενισχύσει τα κέρδη της BP και των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αναλώσιμοι εργαζόμενοι
Opinion

Αναλώσιμοι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι «παράπλευρες απώλειες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Ο συνδικαλιστής φέρεται ως συνεργάτης του βασικού κατηγορουμένους και εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Sanofi: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις πωλήσεων το 2026 – Στροφή στις συγχωνεύσεις και εξαγορές
World

Sanofi: Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2026

Η Sanofi αναμένει τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή να αυξηθούν κατά «ποσοστό γύρω στα 15%»

Metlen: Ισχυρή ρευστότητα – Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρή ρευστότητα για τη Metlen, εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η METLEN Energy & Metals εξόφλησε κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, στις 30 Οκτωβρίου 2026, τις ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies