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Σε αναμονή το ΧΑ, το μέρισμα της Eurobank, τα τσιρότα της Λαγκάρντ, το «μάζεμα» του ΟΤΕ, περιμένει την 3η Νοεμβρίου η Allwyn, η προειδοποίηση Παπασταύρου, περιμένοντας τη NAVTEX

Τρίτη διαδοχική άνοδος

Inside Stories 30.10.2026, 07:00
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Σε αναμονή το ΧΑ, το μέρισμα της Eurobank, τα τσιρότα της Λαγκάρντ, το «μάζεμα» του ΟΤΕ, περιμένει την 3η Νοεμβρίου η Allwyn, η προειδοποίηση Παπασταύρου, περιμένοντας τη NAVTEX
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Τρίτωσε η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη όμως να αφήνει μια εκκρεμότητα.

Έκλεισε ακριβώς πάνω στην αντίσταση των 2.623 μονάδων, χωρίς να έχει στο πλευρό του αρκετούς τίτλους δεικτοβαρείς.

Όπερ σημαίνει ότι εάν βοηθούσαν λίγο, θα είχαμε καλύτερο σήμα για τις επόμενες ημέρες, αλλά και καλύτερες άμυνες έναντι των διεθνών εστιών αβεβαιότητας.

Οι οποίες παραμένουν. Από τις πολιτικές και δημοσιονομικές εκκρεμότητες στη Γαλλία έως τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 2 Νοεμβρίου και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση με επίκεντρο το Ιράν.

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Στοίχημα στις επιδόσεις του εννεαμήνου

Μπορεί να πρωτοστάτησαν στη διόρθωση του Οκτωβρίου οι τράπεζες, αλλά φαίνεται πως έχουν βαλθεί να φτιάξουν στο τέλος την εικόνα τους.

Σας θυμίζω την πορεία του τραπεζικού δείκτη από την αρχή της εβδομάδας… Στο +3,19% τη Δευτέρα, στο +1,99% την Τρίτη και στο +3,04% χτες.

Δεν το λες και λίγο. Ήδη τα κέρδη του τριημέρου ξεπερνούν το 5%, αλλά δεν είναι αρκετά για να ανατρέψουν το αρνητικό πρόσημο του Οκτωβρίου.

Είναι όμως αρκετά ώστε να αλλάξει το κλίμα, εάν επιβεβαιώσουν και οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τις προσδοκίες.

Η Eurobank άνοιξε τον κύκλο των ανακοινώσεων, με τη σκυτάλη να παίρνουν σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank.

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Ενδιάμεσο μέρισμα για τη Eurobank, μετά το ισχυρό εννεάμηνο

Η Eurobank έδωσε το πρώτο στίγμα με την ισχυρή κερδοφορία του πρώτου εννεαμήνου, που της επιτρέπει μάλιστα να προχωρήσει στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος 0,0599 ευρώ ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου, συνολικού ύψους 214 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 1,161 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,4% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 1,209 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,3%. Τα

Ιδιαίτερη βαρύτητα εξακολουθούν να έχουν οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, οι οποίες απέφεραν προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 555 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας το 45,9% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου.

Οι προσδοκίες επομένως είναι ανοδικές, δεδομένου ότι όπως φάνηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα επιτόκια το επόμενο εξάμηνο.

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Τα τσιρότα

Και μιας και αναφέρθηκα στην ΕΚΤ, να σας πω ότι τα τσιρότα στο πρόσωπο της Κριστίν Λαγκάρντ τράβηξαν την προσοχή κατά τη δημοσιοποίηση του βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την προεδρία της ΕΚΤ, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Η ίδια έσπευσε να εξηγήσει τον λόγο της εμφάνισής της, προκειμένου να προλάβει σχόλια και εικασίες στα social media.

«Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε φλυαρία στα social media, τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», διευκρίνισε η ίδια.

Η Λαγκάρντ συνόδευσε την τοποθέτησή της με προτροπή προς το κοινό, δίνοντας έμφαση στη σημασία της πρόληψης και της τακτικής παρακολούθησης της υγείας του δέρματος. «Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και ελέγξτε τακτικά το δέρμα σας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.


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Το στοίχημα του ΟΤΕ

Να επιστρέψω όμως στα αποτελέσματα, καθώς σήμερα ανακοινώνει και ο ΟΤΕ, με τους αναλυτές να αναμένουν μια ενδιαφέρουσα αντίφαση.

Το τρίτο τρίμηνο αναμένονται χαμηλότερα έσοδα, αλλά βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία.

Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τον τζίρο στα 839 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4% σε ετήσια βάση, την ώρα που τα προσαρμοσμένα EBITDA μετά τις μισθώσεις προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 3%, στα 371 εκατ. ευρώ.

Το κλειδί βρίσκεται στη σταδιακή συρρίκνωση της διεθνούς χονδρικής, μιας δραστηριότητας με μηδενικό περιθώριο, που μειώνει μεν τα έσοδα, αλλά βελτιώνει το μείγμα κερδοφορίας.

Οι λύσεις πληροφορικής παραμένουν επίσης στο ραντάρ, καθώς μετά την εκρηκτική άνοδο του πρώτου εξαμήνου η ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί, χωρίς να τίθεται εκτός στόχου η υπέρβαση της αρχικής ετήσιας καθοδήγησης.

Η αποτίμηση και το ατού των ταμειακών ροών

Πέρα από τις επιδόσεις του τριμήνου, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ταμειακές ροές και στην ικανότητα του ΟΤΕ να διατηρήσει τις γενναιόδωρες επιστροφές προς τους μετόχους.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να παραμείνουν σε τροχιά επίτευξης του στόχου των 750 εκατ. ευρώ για το 2026, με σύμμαχο τις χαμηλότερες φορολογικές πληρωμές.

Στο ταμπλό, η μετοχή αποτιμάται στις 5,5 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA μετά τις μισθώσεις του 2027, έναντι 5,3 φορές για τις ομοειδείς εταιρείες, αλλά διαπραγματεύεται με discount περίπου 14% σε όρους κερδών.

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Με το βλέμμα στην 3η Νοεμβρίου

Στη δικαστική οδό στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον για την επόμενη ημέρα της αγοράς στοιχηματισμού στη Βραζιλία, με το Ανώτατο Δικαστήριο να προγραμματίζει για τις 3 Νοεμβρίου δημόσια ακρόαση για την προσφυγή κατά της απαγόρευσης, μετά την επανεκλογή του Λούλα.

Στη διαδικασία αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιρειών, ποδοσφαιρικών συλλόγων και της κυβέρνησης, σε μια πρώτη σημαντική δικαστική εξέλιξη μετά τις εκλογές.

Για την Allwyn και την Betano, που έχουν έκθεση στη βραζιλιάνικη αγορά, η ακρόαση αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην προσπάθεια να αποσαφηνιστεί πότε και υπό ποιους όρους θα μπορούσε να επανεκκινήσει η αδειοδοτημένη δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, η ένωση του κλάδου ANJL επαναφέρει το αίτημα για διάλογο με την κυβέρνηση, επικαλούμενη και τα φορολογικά έσοδα που χάνονται όσο η αγορά παραμένει κλειστή.

Allwyn

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Τα αποθέματα και ο λογαριασμός των νοικοκυριών

Στο άλλο πρόσωπο της χθεσινής συνεδρίασης τώρα, στις πιέσεις των διυλιστηρίων, που συνδέθηκαν με την αποδέσμευση των 42 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα που αποφάσισε η Ευρώπη για τους επόμενους τρεις μήνες προχωρά η Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά καυσίμων.

Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ, το ήμισυ της ποσότητας αφορά ντίζελ, ενώ η κίνηση εντάσσεται τόσο στη δέσμευση της G7 για διάθεση έως 100 εκατ. βαρελιών όσο και στην ευρύτερη παρέμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Το αν η πρόσθετη προσφορά θα συγκρατήσει ουσιαστικά τις τιμές μένει να φανεί.

Για οικονομίες όπως η ελληνική, άλλωστε, οι διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις δεν αποτελούν απλώς μια εξωτερική απειλή για τις προβλέψεις ανάπτυξης, αλλά έναν παράγοντα που επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη.

Η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει και στα νοικοκυριά

Αυτή είναι και η άλλη πλευρά της οικονομικής εικόνας που περιέγραψε η Πειραιώς στο οικονομικό της δελτίο.

Τα θετικά δημοσιονομικά μεγέθη και η μείωση του δημόσιου χρέους δεν αρκούν, εάν η βελτίωση δεν περνά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η απόσταση ανάμεσα στα υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα και στην αρνητική αποταμίευση των νοικοκυριών παραμένει ενδεικτική αυτής της αντίφασης.

Και ενώ οι κυβερνητικές προβλέψεις βλέπουν επιτάχυνση της ανάπτυξης το 2027, η πιο συγκρατημένη εκτίμηση του ΔΝΤ υπενθυμίζει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει εκτεθειμένη στις διεθνείς αναταράξεις.

Το πραγματικό στοίχημα, επομένως, δεν είναι μόνο να διατηρηθεί η ανάπτυξη, αλλά να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και αντοχή απέναντι σε νέες αυξήσεις του κόστους ζωής.

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Η προειδοποίηση Παπασταύρου

To the point λοιπόν η τοποθέτηση του Σταύρου Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, μεταφέροντας τη θέση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ανάγκης λήψης άμεσων μέτρων στήριξης, μέσα από την αναγκαία ευελιξία.

Ο Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε μετ΄επιτάσεως – 2 φορές κατά την παρέμβασή του – την πρόταση: να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας με τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων ECOFIN και Eurogroup.

Να εξεταστεί, δηλαδή, πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν προσωρινά μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσα στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Σύμμαχοι της Ελλάδας σε αυτό η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία. Ο Έλληνας υπουργός, χτύπησε μάλιστα και καμπανάκι κινδύνου για όσα τροφοδοτεί η καθυστέρηση των ευρωπαϊκών αποφάσεων: «Τίθεται υπό αμφισβήτηση η νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και δίνεται χώρος στις ακραίες φωνές να ακουστούν, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη δεν ακούει τους πολίτες της».

Δηλαδή όσο τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και δεν βλέπουν λύσεις, τόσο ο λαϊκισμός αξιοποιεί τη δυσαρέσκειά τους….

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Περιμένοντας τη NAVTEX….

Για να μείνω όμως στο θέμα, με μία κοινή φωτογραφία και ανάρτηση στα Social Media οι δύο υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου και της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός αλλά και ο αρμόδιος Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν δήλωσαν την ευρωπαϊκή διάσταση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Μάλιστα ο Επίτροπος Ενέργειας σημείωσε την ικανοποίηση του για την πρόοδο του έργου.

Να θυμίσω εδώ ότι κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν σε όλους τους τόνους για την έκδοση της αναγκαίας NAVTEX προκειμένου το γαλλικό σκάφος Abeille Moregno να ξεκινήσει τις εργασίες της βυθομέτρησης για την πόντιση του καλωδίου από την Κρήτη μέχρι το νησί της Αφροδίτης.

Όλοι εκτιμούν και όλα συγκλίνουν πώς στις αρχές του επόμενου μήνα θα εκδοθεί…

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Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

BP: Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. δολαρίων το γ΄ τρίμηνο λόγω υψηλών τιμών στο πετρέλαιο
World

Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. για την BP λόγω «ακριβού» πετρελαίου

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ενισχύσει τα κέρδη της BP και των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αναλώσιμοι εργαζόμενοι
Opinion

Αναλώσιμοι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι «παράπλευρες απώλειες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Ο συνδικαλιστής φέρεται ως συνεργάτης του βασικού κατηγορουμένους και εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση

Μίνα Μουστάκα

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