Αργία στο ΧΑ… αλλά το βλέμμα στη Fed, το αθόρυβο «φρένο» των τραπεζών, που υστέρησε ο ΔΑΑ, και πάλι 40 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το στοίχημα της Premia

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αργία σήμερα για το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά η διήμερη αντίδραση που προηγήθηκε έδωσε ανάσα στη Λ. Αθηνών. Χωρίς όμως να αλλάζει το δύσκολο διεθνές σκηνικό.

Πέρα από τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων και το ακριβό πετρέλαιο, στο προσκήνιο μπαίνουν πλέον και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λόγο να επιδιώκει βελτίωση του κλίματος, καθώς οι κάλπες θα κρίνουν αν οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου ή αν οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν την ατζέντα του Λευκού Οίκου.

Άλλωστε, στην κορυφή των ανησυχιών των Αμερικανών ψηφοφόρων παραμένει το κόστος ζωής, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία μεταβλητή σε μια ήδη φορτισμένη συγκυρία για τις αγορές.

Fed και ΕΚΤ στο μικροσκόπιο, με το πετρέλαιο στα ύψη

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται τώρα στις κεντρικές τράπεζες, με τη Fed θα ανακοινώσει την απόφασή της σήμερα και η ΕΚΤ ακολουθεί αύριο.

Οι αγορές δεν περιμένουν μεταβολές στα επιτόκια. Μεγαλύτερη σημασία θα έχει το μήνυμα που θα εκπέμψουν οι δύο επικεφαλής για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, σε ένα περιβάλλον όπου το αργό κινείται κοντά στα 100 δολάρια και το Brent στα 113 δολάρια το βαρέλι.

Έτσι, οι τιμές της ενέργειας περιορίζουν τα περιθώρια αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Όμως… τα στοιχεία της έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων της ΕΚΤ και οι ροές δανεισμού δείχνουν ότι τα υψηλότερα επιτόκια έχουν αρχίσει να περιορίζουν τη ζήτηση για πίστωση στην Ευρωζώνη.

Οι όροι χρηματοδότησης γίνονται, μάλιστα, αυστηρότεροι στη Γαλλία σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες, προσθέτοντας έναν ακόμη πονοκέφαλο για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Φρενάρουν τα δάνεια

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη στη χώρα μας, καθώς ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμισι και πλέον ετών τον Σεπτέμβριο, αφού διαμορφώθηκε στο 2,4% από 3,5% τον Αύγουστο.

Πρόκειται για την ασθενέστερη επίδοση από τον Ιανουάριο του 2024.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στον ιδιωτικό τομέα, όπου ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο 6% από 7,3%, αλλά οι καθαρές μηνιαίες ροές ενισχύθηκαν στα 735 εκατ. ευρώ, από 489 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν, έτσι, μια αγορά όπου ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης χάνει ταχύτητα, την ώρα που οι μηνιαίες καθαρές ροές εμφανίζουν βελτίωση.

Αισιοδοξία…

Τα παραπάνω στοιχεία είναι για τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, για το τρίμηνο, οι αναλυτές που καλύπτουν τις τράπεζες είναι πιο αισιόδοξοι για τις επιδόσεις τους.

Ήταν και ο λόγος που ο κλάδος χτες χρηματιστηριακά έδωσε σημαντικά κέρδη, αφού JP Morgan, AXIA Alpha Finance, Beta Securities και Optima Bank, ανέφεραν ότι οι τέσσερις συστημικές θα εμφανίσουν ισχυρές επιδόσεις, διατηρώντας τη δυναμική τους και την προοπτική επίτευξης των στόχων που έχουν θέσει για το σύνολο του 2026.

Θυμίζω εδώ ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου.

ΔΑΑ: Περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα κέρδη

Μέχρι τότε η αγορά πήρε μια εικόνα για τις επιδόσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που παρά το ρεκόρ επιβατικής κίνησης, αυτή δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση εσόδων και κερδοφορίας.

Στο εννεάμηνο του 2026 οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 4,3%, στα 27,3 εκατ., όμως τα έσοδα ενισχύθηκαν μόλις κατά 0,6%, στα 530 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 6,6%, στα 173,5 εκατ. ευρώ.

Το «φρένο» προήλθε κυρίως από την προσωρινή έκπτωση 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, αλλά και από την αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 4,2%, στα 187,6 εκατ. ευρώ.

Αντίβαρο αποτέλεσαν οι μη αεροπορικές δραστηριότητες, με τα έσοδά τους να αυξάνονται κατά 5,4%, στα 136,4 εκατ. ευρώ, χάρη στις εμπορικές επιδόσεις και την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση.

Η πίεση στα αποτελέσματα έρχεται την ώρα που ο ΔΑΑ περνά σε νέα φάση επενδύσεων για την επέκταση των υποδομών του, με έργα στάθμευσης και την προετοιμασία της επέκτασης της Νότιας Πτέρυγας του αεροσταθμού.

Η διοίκηση διατηρεί την πρόβλεψη για μεσαία μονοψήφια αύξηση της επιβατικής κίνησης το 2026, ενώ επανέλαβε ότι η κερδοφορία κινείται εντός των βραχυπρόθεσμων στόχων.

Ανέκτησε τα 40 ευρώ

Και πάλι στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέκτησε τα 40 ευρώ, μετά από πέντε ημέρες συναλλαγών σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, κάνοντας και αυτή το διήμερο άλμα της μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου.

Στο μεταξύ να σας θυμίσω ότι ο Γιώργος Περιστέρης, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει αγοράσει μετοχές αξίας 2,1 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή 38,05 ευρώ.

Η κίνηση έχει τη σημασία της, καθώς αποτυπώνει την επιλογή του επικεφαλής του ομίλου να αυξήσει την άμεση συμμετοχή του, με την αύξηση της θέσης να υπολογίζεται σε περίπου 0,2%.

Καμπανάκι Αθανασόπουλου

Μια σημαντική υπενθύμιση έκανε ο CEO της Olympia Group, Ανδρέας Αθανασόπουλος, λίγο μετά την επίσκεψη του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη στο εργοστάσιο της Sunlight.

«Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει οριστικά έδαφος στις βιομηχανικές μπαταρίες, καθώς οι εταιρείες της καλούνται να ανταγωνιστούν τους Κινέζους, που έχουν την κρατική στήριξη με το μέρος τους, και τους Αμερικανούς, που επωφελούνται από τις επιδοτήσεις του IRA.

Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες εταιρειών του κλάδου τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται πως έχουν αφυπνίσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά, όπως επισημαίνει, άλλο η αναγνώριση του προβλήματος και άλλο η λήψη μέτρων. Και ο χρόνος δεν περισσεύει.

Για τον ίδιο, το διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ την αγορά των μπαταριών. Από την άμυνα, τους σιδηροδρόμους και τη ναυτιλία μέχρι τα λιμάνια, τα data centers και την αποθήκευση ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση της βιομηχανίας ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο ανάπτυξης, αλλά και έναν νέο κίνδυνο εξάρτησης.

Το κρίσιμο, κατά τον Ανδρέα Αθανασόπουλο, είναι η Ευρώπη να διατηρήσει υπό τον έλεγχό της όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και τις προμήθειες, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που τη συνοδεύουν.

Premia Properties: Το μεγάλο στοίχημα μετά το 1 δισ. ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο μεγάλωσε, τα ξενοδοχεία αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και η Premia Properties καλείται πλέον να μετατρέψει την επέκταση των τελευταίων ετών σε κέρδη και μερίσματα.

Αυτό είναι το μήνυμα της Edison, η οποία θυμίζει ότι από το 2020, όταν η Sterner Stenhus ανέλαβε τον έλεγχο, οι επενδύσεις σε ακίνητα έχουν αυξηθεί πάνω από επτά φορές, στα 755 εκατ. ευρώ στα μέσα του 2026.

Με την εξαγορά των ξενοδοχείων AKTI, το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να πλησιάσει το 1 δισ. ευρώ, με τα ξενοδοχεία να ξεπερνούν το 50%. Παράλληλα, οι μονάδες φοιτητικής στέγης οδεύουν προς τις 765, με μακροπρόθεσμο στόχο τις 2.000.

Η έκπτωση στο ταμπλό

Η Edison προβλέπει μέση ετήσια αύξηση περίπου 20% στο προσαρμοσμένο EBITDA την περίοδο 2026-2030 και διπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή.

Το στοίχημα, ωστόσο, είναι η χρηματοδότηση της επόμενης ημέρας. Ο καθαρός δείκτης δανεισμού προς την αξία του χαρτοφυλακίου βρίσκεται στο 62% και αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 68% μετά τη συναλλαγή AKTI.

Η ανακύκλωση κεφαλαίων μπορεί να προσφέρει ανάσες, αλλά η περαιτέρω επέκταση ενδέχεται να απαιτήσει νέα ίδια κεφάλαια.

Παρά τις προοπτικές αύξησης κερδών και διανομών, η μετοχή διαπραγματεύεται στο 0,6 της καθαρής αξίας ενεργητικού, έναντι 0,7 για τις συγκρίσιμες ελληνικές ΑΕΕΑΠ.

Η επιβεβαίωση των προβλέψεων θα μπορούσε να περιορίσει αυτό το discount.