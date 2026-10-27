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Το επόμενο τεστ του ΧΑ, μεγάλα «ονόματα» στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανοίγουν τα χαρτιά τους οι τράπεζες, η «πληγή» της Allwyn, το στοίχημα της Profile

Με το βλέμμα στις 2.600 μονάδες

Inside Stories 27.10.2026, 07:00
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Το επόμενο τεστ του ΧΑ, μεγάλα «ονόματα» στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανοίγουν τα χαρτιά τους οι τράπεζες, η «πληγή» της Allwyn, το στοίχημα της Profile
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Ήρθε η αντίδραση στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά χρειάζεται και κάτι παραπάνω.

Αυτή ήταν η αίσθηση που αποκόμισε από την αγορά η στήλη μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση στο Euronext Athens, με τον γενικό δείκτη να απομακρύνεται από τις 2.500 μονάδες, αλλά να πρέπει να ανακτήσει και πάλι τη ζώνη των 2.590-2.600 μονάδων.

Αυτό είναι το πρώτο δύσκολο εμπόδιο και θα χρειαστεί ισχυρότερη ανοδική κίνηση για να πειστούν οι επενδυτές ότι υπάρχει συνέχεια.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Γαλλία έδωσε ανάσα…

Ο βασικός λόγος πίσω από την αντίδραση, το σύνθημα της οποίας δόθηκε από τις ευρωπαϊκές αγορές, ήταν η Moody’s.

Όλοι περίμεναν να υποβαθμίσει τη Γαλλία την περασμένη Παρασκευή. Αλλά η «αυστηρή» Moody’s διέψευσε τους πάντες.

Το σήμα λοιπόν που δόθηκε ήταν ότι παρά τα προβλήματα υπάρχουν περιθώρια ακόμη, πριν κριθεί ως «ο μεγάλος ασθενής».

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ελάχιστες φορές οι οίκοι αξιολόγησης έχουν προειδοποιήσει επί της ουσίας για κάποιον κίνδυνο.

Δεν σημαίνει φυσικά ότι στερείται μεθοδολογίας. Αλλά από την κρίση του 2008 στις ΗΠΑ το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινούνται είναι πολύ αυστηρό, προκειμένου να μην δημιουργήσουν χωρίς λόγο τριγμούς σε επιχειρήσεις και οικονομία.

Εξού και ο οίκος προτίμησε να περιοριστεί στις προειδοποιήσεις για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος και την εξασθένηση της δυνατότητας εξυπηρέτησής του.

Moody's

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τα 2,3 δισ. ευρώ των προσφορών

Η διεθνής εξομάλυνση λοιπόν που υπήρξε έδωσε και τη δυνατότητα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αξιοποιήσει το «παράθυρο» που άνοιξε.

Βγήκε στις αγορές για το επταετές ομόλογο της και της πρόσφεραν 2,3 δισ. Ήθελε δηλαδή άλλα 200 εκατ. ευρώ για να έχει πενταπλάσια προσφορά.

Δεν το λες και λίγο, όταν έχουμε αυτήν την αναταραχή στις αγορές.

Η έκδοση εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοδοτικό πλάνο του ομίλου, μετά την προετοιμασία προγράμματος EMTN συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali, συμμετείχαν στην έκδοση.

Ενδεικτικό της διεθνούς ζήτησης είναι ότι η κατανομή (allocation) προς τις ελληνικές τράπεζες ήταν μηδενική, κάτι που δεν έχει σημειωθεί ποτέ ξανά σε έκδοση ευρωομολόγου από ελληνικό εκδότη.

Στον απόηχο της επιτυχούς έκδοσης, η μετοχή ενισχύθηκε κατά 3,43%, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται στην αντίσταση των 40 ευρώ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Οι τράπεζες ανοίγουν τα χαρτιά τους

Εκτός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πρωταγωνίστριες της αντίδρασης χτες ήταν και οι τράπεζες, που ανέκτησαν μέρος των ισχυρών απωλειών της περασμένης εβδομάδας.

Μετά την αυριανή αργία της 28ης Οκτωβρίου αρχίζει η σειρά των αποτελεσμάτων εννεαμήνου για τον κλάδο.

Πρώτη ανακοινώνει η Eurobank στις 29 Οκτωβρίου, ακολουθούν η Πειραιώς και η Alpha Bank στις 30 Οκτωβρίου, ενώ η Εθνική Τράπεζα έχει προγραμματίσει τις ανακοινώσεις της για τις 5 Νοεμβρίου.

Τα βλέμματα θα στραφούν στα καθαρά έσοδα από τόκους, στην πιστωτική επέκταση και στην οργανική κερδοφορία, αλλά και στο τι περιθώρια αφήνουν τα αποτελέσματα για νέες διανομές στους μετόχους.

Θυμίζω εδώ ότι η Goldman Sachs υπολογίζει τα κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για το 2026 σε συνολικά 4,741 δισ. ευρώ.

Και μετά τα αποτελέσματα, το επόμενο ραντεβού του κλάδου με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα είναι προγραμματισμένο για τις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου στο Λονδίνο, στο Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference 2026.

τράπεζες

Λιγότερα short στη Metlen

Άλμα 2% και για τη Metlen χτες, που είναι από τις λίγες που παραμένει εντός της ζώνης διακύμανσης του τελευταίου διμήνου, παρά τις αναταράξεις.

Εξού και συνεχίζουμε να βλέπουμε υποχώρηση των short θέσεων στη μετοχή.

Τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην FCA δείχνουν ότι το συνολικό ποσοστό μειώθηκε στο 6,24% από 6,47% στις 21 Οκτωβρίου, εξέλιξη που αντιστοιχεί σε 329.880 μετοχές.

Η Metlen ανακοινώνει τις επιδόσεις της για το γ’ 3μηνο του έτους στις 5 Νοεμβρίου.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πιστή η οικογένεια Λάτση στο έργο του Ελληνικού

Με το Ελληνικό ως μεγάλο αποτύπωμα της 18ετούς θητείας του στη Lamda Development, ο Οδυσσέας Αθανασίου αποχωρεί από τη θέση του CEO.

Στον απολογισμό του, ως σημαντικότερη απόφαση μάλιστα ξεχώρισε την επιμονή στην εξαγορά και την υλοποίηση του έργου, ενώ ως λάθος αναγνώρισε ότι η εσωτερική κατασκευαστική μονάδα της εταιρείας θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί νωρίτερα.

Το επίσης σημαντικό είναι ότι o κ. Αθανασίου επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια Λάτση παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη πορεία της Lamda, διαψεύδοντας τα σενάρια περί αποχώρησής της, ενώ το αρχικό master plan της Foster, με τους πέντε ουρανοξύστες, παραμένει αμετάβλητο.

Για τον ίδιο, πάντως, η επόμενη ημέρα δεν βρίσκεται μακριά από τον χώρο που γνωρίζει, αλλά σε μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια με διαφορετική προσέγγιση.

Το σχέδιο που περιγράφει συνδυάζει την τεχνολογία στις κατασκευές και την τεχνητή νοημοσύνη με κοινωνικό πρόσημο, με το στεγαστικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις πιθανές περιοχές παρέμβασης.

Η πληγή της Βραζιλίας για την Allwyn

Από την άλλη, αρνητικός πρωταγωνιστής η Allwyn, όπως άλλωστε αναμενόταν μόλις έγινε γνωστή η επικράτηση του Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία.

Καθώς πλέον εξανεμίζονται και οι προσδοκίες για μια γρήγορη ανατροπή της απαγόρευσης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, αφήνοντας την Betano αντιμέτωπη με παρατεταμένη αβεβαιότητα σε μία από τις σημαντικότερες αγορές της.

Οι πλατφόρμες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 6 Οκτωβρίου, με το προσωρινό μέτρο να χρειάζεται επικύρωση από το Κογκρέσο για να αποκτήσει μόνιμη ισχύ.

Για την Allwyn, η έκθεση περνά μέσα από το ποσοστό 36,75% στην Kaizen, ιδιοκτήτρια της Betano, με τη Βραζιλία να αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε περισσότερο από το 40% των εσόδων της στοιχηματικής εταιρείας.

Χαμηλώνουν οι εκτιμήσεις

Η μόνιμη απώλεια της βραζιλιάνικης αγοράς θα έθετε σε κίνδυνο ετήσια έσοδα από συμμετοχές της τάξης των 110-120 εκατ. ευρώ για την Allwyn, εκτιμά η Eurobank Equities, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 6% των προσαρμοσμένων EBITDA του ομίλου, καθώς και αντίστοιχες ταμειακές διανομές.

Εάν η απαγόρευση παραταθεί, η Allwyn μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ευρύτερη υποχώρηση της αποτίμησής της, καθώς η Βραζιλία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της Betano, σε μια περίοδο που αυξάνονται οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι διεθνώς.

Από τη μεριά της Citi, υιοθετεί αρνητική βραχυπρόθεσμη στάση για τη μετοχή, λόγω της αυξημένης ρυθμιστικής αβεβαιότητας, της επιβράδυνσης της λειτουργικής δυναμικής και των πιέσεων που αναμένεται να δεχθεί η δραστηριότητα της Betano στη Βραζιλία.

Profile: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας περνά από τις εξαγορές

Στα μικρότερα τώρα, η Optima Bank άρχισε και πάλι την κάλυψη της Profile, καθώς θεωρεί ότι η επενδυτική της περίπτωση δεν εξαντλείται στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη, αλλά στη δυνατότητά της να εξελιχθεί από εξειδικευμένο προμηθευτή χρηματοοικονομικού λογισμικού σε έναν μεγαλύτερο διεθνή όμιλο τεχνολογίας, με περισσότερες πηγές εσόδων και υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας.

Σε αυτή τη στρατηγική, οι εξαγορές λειτουργούν ως επιταχυντής, εκτιμά.

Η διοίκηση σχεδιάζει να επενδύσει 80 εκατ. ευρώ έως το 2028, επιδιώκοντας να προσθέσει 30-40 εκατ. ευρώ στα έσοδα, ενώ η επέκταση σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η διαχείριση περιουσίας διευρύνει την αγορά στην οποία απευθύνεται.

Το βασικό επιχείρημα της Optima υπέρ της μετοχής είναι ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί χωρίς να απαιτηθεί νέος δανεισμός, καθώς η εταιρεία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 32,3 εκατ. ευρώ και ανεκτέλεστο συμβάσεων άνω των 130 εκατ. ευρώ.

Εφόσον οι εξαγορές ενσωματωθούν αποτελεσματικά και η ανάπτυξη μεταφραστεί σε υψηλότερη κερδοφορία, η Profile θα μπορούσε να διεκδικήσει υψηλότερη αποτίμηση.

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Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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