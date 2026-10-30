 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο

Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε μέρισμα ύψους $0,15 ανά μετοχή για το γ' τρίμηνο του 2026

Ποντοπόρος 30.10.2026, 17:01
Σχολιάστε
Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση εσόδων για το τρίτο τρίμηνο του 2026, σε ποσοστό 44%, με έσοδα $138,1 εκατ. έναντι $95,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ανακοίνωσε η Capital Clean Energy Carriers Corp., διεθνής πλοιοκτήτρια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Ακόμη, στη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026,η CCEC παρέλαβε ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου («LNG/C»), ένα πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου CO2 και πολλαπλών αερίων («HMG/C») κατηγορίας Handy και ένα πλοίο μεταφοράς αερίων διπλού καυσίμου μεσαίου μεγέθους («MG/C»).

Επίσης εξασφάλισε νέες ναυλώσεις για δύο πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C και για τέσσερα πλοία μεταφοράς αερίων, συμπεριλαμβανομένης μονοετούς χρονοναύλωσης με ναύλο συνδεδεμένο με δείκτη για ένα από τα έξι υπό ναυπήγηση LNG/C καθώς και μονοετούς χρονοναύλωσης για το MG/C Aridaios.

Παράλληλα, πέτυχε μέσο ημερήσιο ναύλο ύψους $83.862 για τον στόλο LNG/C και $40.987 για τον στόλο μεταφοράς αερίων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Τέλος, μεταξύ των κυριότερων σημείων στα οικονομικά αποτελέσματα της Capital Clean Energy Carriers Corp., ανακοινώθηκε μέρισμα ύψους $0,15 ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του 2026

Το σχόλιο Καλογηράτου

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, σχολίασε: «Το τρίτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, με τις διελεύσεις πλοίων μεταφοράς LNG από τα Στενά του Ορμούζ να πραγματοποιούνται μόνο σποραδικά. Παρότι η αυξανόμενη δυναμικότητα υγροποίησης φυσικού αερίου της Βόρειας Αμερικής μετρίασε εν μέρει τις επιπτώσεις, η συνακόλουθη μείωση των ποσοτήτων LNG από τη Μέση Ανατολή ενέτεινε τη στενότητα προσφοράς στην αγορά LNG της λεκάνης του Ατλαντικού, με τα ευρωπαϊκά αποθέματα ενόψει χειμώνα να βρίσκονται σε πολυετή χαμηλά και τους αγοραστές από την Ασία να ανταγωνίζονται για φορτία από τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, οι αυξημένες παραδόσεις νεότευκτων πλοίων και η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πλοίων οδήγησαν σε υποχώρηση των ναύλων μεταφοράς LNG στην αγορά spot σε σχέση με τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του έτους. Η στρατηγική μας, που εστιάζει στην απασχόληση πλοίων τελευταίας γενιάς σε μακροχρόνιες ναυλώσεις με υψηλής ποιότητας αντισυμβαλλομένους, έχει θωρακίσει τη CCEC έναντι αυτής της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας.

»Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχουμε παραλάβει οκτώ πλοία (τρία LNG/C, δύο MG/C και τρία HMG/C), ενώ ακόμη οκτώ είναι προγραμματισμένα να παραδοθούν μέσα στο 2027, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ναυτιλιακής πλατφόρμας της CCEC. Ο εν ενεργεία στόλος μας αποτελείται πλέον από 15 LNG/C τελευταίας γενιάς, τρία HMG/C, δύο MG/C και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας Neo-Panamax, ενώ βρίσκονται υπό παραγγελία ακόμη έξι LNG/C, τέσσερα MG/C, ένα HMG/C και ένα πλοίο ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου («LNGB/V»).

»Η CCEC είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς LNG, με βάση το μέγεθος του στόλου της, με σημαντική και αυξανόμενη παρουσία στην αγορά υγραερίου (LPG), υποστηριζόμενη από συμβασιοποιημένη ανάπτυξη του στόλου της έως το 2029. Η μέση διάρκεια της περιόδου των ναυλώσεών μας ανέρχεται σε 6,4 έτη για τον στόλο LNG/C και σε 0,7 έτη για τον στόλο μεταφοράς LPG/πολλαπλών αερίων. Τα συμβασιοποιημένα έσοδά μας ανέρχονται σε περίπου $2,8 δισ. και, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα προαίρεσης των ναυλωτών μας, αυξάνονται σε περίπου $4,2 δισ., παρέχοντας υψηλή ορατότητα ως προς τις μελλοντικές ταμειακές ροές.

»Κοιτώντας μπροστά, αναμένουμε ότι η ναυλαγορά μεταφοράς LNG θα παραμείνει ευμετάβλητη, δεδομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που επηρεάζει επί του παρόντος τους μεταφερόμενους όγκους LNG, την προσφορά πλοίων και τις ευκαιρίες εξισορροπητικής εμπορίας (arbitrage) εμπορευμάτων. Ωστόσο, παραμένουμε αισιόδοξοι για τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς. Οι νέες μονάδες υγροποίησης που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος της δεκαετίας, σε συνδυασμό με την αυξημένη επιδίωξη διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας, εκτιμάται ότι θα στηρίξουν τη ζήτηση για LNG. Επιπρόσθετα, η ανάγκη αντικατάστασης παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών πλοίων αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για σύγχρονα πλοία μεταφοράς LNG. Τα θεμελιώδη αυτά μεγέθη θέτουν τη CCEC σε ισχυρή θέση ώστε να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Κόσμος

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα βήματα
AGRO

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα βήματα
Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Κόσμος

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Φάρμακα: 3-4 φορές πάνω η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών σε σχέση με την Ε.Ε.
Υγεία

Φάρμακα: Στα ύψη η συμμετοχή των Ελλήνων έναντι της Ε.Ε
Τραμπ: Σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
Κόσμος

Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το GSI

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές
Markets

Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές

Ποια επενδυτική στρατηγική προτείνει η Allianz Global Investors για μετοχές, ομόλογα

Τάσος Μαντικίδης
Σούπερ μάρκετ: Τα μερίδια των Σκλαβενίτη, ΑΒ, Metro, Μασούτη και Γαλαξία στην «πίτα» των 16 δισ.
Business

Πώς μοιράζεται η πίτα των 16 δισ. στα σούπερ μάρκετ [γραφήματα]

Το 71% του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιπροσώπευσαν οι έξι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου το 2025, ενώ οι τρεις πρώτοι κατέχουν το 56% της αγοράς σούπερ μάρκετ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για τα αποτελέσματα του 2027 
Τράπεζες

Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 

Η ισχυρή επίδοση του εννεαμήνου δημιουργεί προϋποθέσεις υπέρβασης των στόχων για το 2026 και υψηλότερων αποδόσεων για την επόμενη χρονιά, είπε ο Χρήστος Μεγάλου

Αγης Μάρκου
Hedge funds: Ο κλάδος αλλάζει ριζικά
World

Hedge funds: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη των 4,6 τρισ. δολ.

Οι πέντε διαρθρωτικές δυνάμεις αναμορφώνουν τον κλάδο των hedge funds - Στα 4,6 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια και μια νέα εποχή θεσμικών επενδύσεων

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027 – Χρέος και έλλειμμα στο επίκεντρο
Economy

Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027

H Citi εντοπίζει αδυναμίες στο μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εκτιμά ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κριστίν Λαγκάρντ: Το αποτύπωμα μιας οκταετούς θητείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πρόωρη αποχώρηση
World

Λαγκάρντ: Η τραπεζίτης των κρίσεων και η κληρονομιά της

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο
Ποντοπόρος

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο

Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε μέρισμα ύψους $0,15 ανά μετοχή για το γ' τρίμηνο του 2026

Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ
Ακτοπλοΐα

«Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Ερχονται μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας τις επόμενες μέρες
Ακτοπλοΐα

Θέμα ημερών τα μέτρα στήριξης στην ακτοπλοΐα - Τι είπε ο Κικίλιας

Η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναστηρίξει την ελληνική ακτοπλοΐα, σημείωσε, προαναγγέλοντας μέτρα στήριξης από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους

Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers
Ποντοπόρος

Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

Oι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες στη συντομότερη διαδρομή Ασίας–Ευρώπης - Θετικές προοπτικές για τον Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Costamare: Συμβολαιοποιημένα έσοδα 6 δισ. δολαρίων και χρηματοδοτήσεις 1,4 δισ. δολαρίων
Λιμάνια

Εσοδα 6 δισ. δολ. για την Costamare

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, 88,5 εκατ. δολαρίων, έναντι 92,6 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανακοινωσε η Costamare

Λάμπρος Καραγεώργος
HEMEXPO: Ελληνικός ναυτιλιακός εξοπλισμός διεκδικεί θέση στα ισπανικά ναυπηγεία
Business

Θέση στα ισπανικά ναυπηγεία διεκδικούν οι Ελληνες κατασκευαστές

Διάυλους συνεργασίας άνοιξε η HEMEXPO ανάμεσα στα ναπηγεία της Ισπανίας και στους Ελληνες κατασκευαστές

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Κόσμος

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία

Οι αρχές στη Γαλλία αναμένουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσχουν και πάλι στις διαδηλώσεις

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα βήματα
AGRO

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα βήματα

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ στην αντλία το αγροτικό πετρέλαιο - Το QR που μειώνει την τιμή

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Κόσμος

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween

Από το αρχαίο κελτικό Samhain και τον θρύλο της φωτισμένης κολοκύθας μέχρι την Αμερική και την επιστροφή του Halloween στην Ευρώπη

Σωτηρία Δημητρίου
Φάρμακα: 3-4 φορές πάνω η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών σε σχέση με την Ε.Ε.
Υγεία

Φάρμακα: Στα ύψη η συμμετοχή των Ελλήνων έναντι της Ε.Ε

1 στους 3 δεν μπορεί να πληρώσει τα φάρμακα και τη νοσηλεία του και καταστρέφεται οικονομικά

Άννα Παπαδομαρκάκη
Τραμπ: Σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
Κόσμος

Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου

Ελπίζοντας ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται έτοιμος να πλήξει το Ιράν ακόμη και την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το GSI

Προχωρούν οι εργασίες για το καλώδιο - Ακολουθεί και η NAVTEX χωρίς καθυστέρηση

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιράν: Πλήγμα και πυρκαγιά σε πλοίο νότια του νησιού Λαβάν
Κόσμος

Ιράν: Πλήγμα και πυρκαγιά σε πλοίο νότια του νησιού Λαβάν

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που δέχτηκε πλήγμα ενώ βρισκόταν σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, τα μέλη του πληρώματος ωστόσο είναι ασφαλή, σύμφωνα με βρετανική πηγή.

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις εγκαταστάσεις σε σπίτια, σχολεία και δημόσια κτίρια
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις δημόσιες εγκαταστάσεις;

Από τα σχολεία έως τις κατοικίες, στο επίκεντρο οι έλεγχοι και οι ευθύνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Δύο φορές τον χρόνο ελέγχεται από τον Διαχειριστή το δίκτυο διανομής, καλύπτοντας ετησίως το 200% της έκτασής του

Μάχη Τράτσα
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Τουρισμός

Hotel Brain: Η Κύπρος και ο στόχος για 30 ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Βουλή: Αποσύρθηκε η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις διμερείς ρυθμίσεις με τράπεζες και servicers
Economy

Ρυθμίσεις δανείων: Αποσύρθηκε η διάταξη μετά τις αντιδράσεις

Η απόσυρση βάζει φρένο σε μια παρέμβαση που θα συντόμευε τη διαδρομή από την απώλεια της ρύθμισης στην αναγκαστική εκτέλεση

Αθανασία Ακρίβου
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Omnibus: Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο βιωσιμότητας
Experts

Εποπτική ατζέντα

Στο επίκεντρο του Omnibus βρίσκεται η αναθεώρηση των απαιτήσεων εταιρικής αναφοράς βιωσιμότητας και δέουσας επιμέλειας

Νατάσα Στάμου
Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα
Inside Stories

Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα

Ο Οκτώβριος έσπασε το ανοδικό σερί

Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies