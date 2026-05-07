Capital Clean Energy Carriers: Παραλαβή και δεύτερου πλοίου μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων

Tα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, ανακοίνωσε η εισηγμένη στον Nasdaq διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία ποντοπόρων πλοίων Capital Clean Energy Carriers Corp.

Ειδικότερα τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 98,0 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 18,3 εκατ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 250,0 εκατ. ευρώ, με τις ομολογίες να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, προχώρησε σε συμφωνία αποεπένδυσης ποσοστού 49% από το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Amore Mio I μέσω της σύστασης κοινοπραξίας με θυγατρική του Ομίλου BGN, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μακροχρόνια ναύλωση διάρκειας δέκα ετών.

Επιπλέον, παρέλαβε το δεύτερο πλοίο μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων με την ονομασία Amadeus, ενώ επισπεύστηκε και η παράδοση τριών υπό ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μέρισμα ύψους 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς και την έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους 20,0 εκατ. δολαρίων.

Καλογηράτος: Δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας μεταφοράς αερίων

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, δήλωσε: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Εταιρεία συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική της που στοχεύει στην δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας μεταφοράς αερίων, παράγοντας ισχυρές ταμειακές ροές και ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση μέσω της επιτυχημένης ομολογιακής έκδοσης. Μετά τη λήξη του πρώτου τριμήνου, προχωρήσαμε σε μια καινοτόμα συναλλαγή, η οποία όχι μόνο ανέδειξε την ικανότητά μας να προσελκύουμε επενδύσεις με σημαντικούς εταίρους στον τομέα της εμπορίας ενέργειας, αλλά παράλληλα ενισχύει τη διαφοροποίηση, όπως και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των ναυλώσεών μας.

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω συναλλαγής, η μέση διάρκεια των σταθερών συμβάσεων για τα πλοία μεταφοράς LNG ανέρχεται σε 6,9 έτη, με τα συμβασιοποιημένα έσοδα να ανέρχονται σε 2,9 δισ. δολάρια, ενώ στην περίπτωση άσκησης του σύνολού των δικαιωμάτων προαίρεσης επέκτασης από τους ναυλωτές μας, τα σχετικά μεγέθη θα ανέλθουν σε 9,9 έτη και 4,3 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα οι αναταραχές στο Ιράν, έχουν προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα, με άμεση επίπτωση την διατάραξη των παγκόσμιων ενεργειακών θαλάσσιων μεταφορών. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις της Εταιρείας σε συνδυασμό με την προνομιακή της θέση στην αγορά προσφέρουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εν μέσω αυτών των ευμετάβλητων συνθηκών. Σε αυτό το περιβάλλον ωστόσο, παραμένουμε σε υψηλή εγρήγορση για πιθανές ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω αστάθεια και, υπό αυτό το πρίσμα, επισπεύσαμε τις παραδόσεις τριών νεότευκτων πλοίων μεταφοράς LNG.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του τριμήνου ο κ. Martin Houston διορίστηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η εμπειρία και η εξειδίκευση του κ. Houston σε όλες τις πτυχές της αγοράς LNG αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.»