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Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026

Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε την παραλαβή δύο νέων πλοίων μεταφοράς LNG/Cs και ενός πλοίου μεταφοράς HMG/C τύπου hand

Ναυτιλία 29.07.2026, 16:20
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Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026
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Αύξηση εσόδων και παραλαβές νέων πλοίων ανακοίνωσε η Capital Clean Energy Carriers Corp για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η διεθνής πλοιοκτήτρια εταιρεία ποντοπόρων πλοίων, που δημοσίευσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, κατέγραψε αύξηση εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε ποσοστό 8%, με έσοδα 104,9 εκατ. δολ. έναντι 96,7 εκατ. δολ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα την παραλαβή  δύο νέων πλοίων μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου («LNG/Cs»), καθώς και ενός πλοίου μεταφοράς Υγροποιημένου Διοξειδίου του Άνθρακα /Πολλαπλών Αερίων («HMG/C») τύπου handy, όπως και δύο πλοίων μεταφοράς αερίων μεσαίου μεγέθους διπλού καυσίμου («MG/Cs»).

Η Capital Clean Energy Carriers και η ίδρυση κοινοπραξίας

Την ίδια περίοδο υπήρξε συμφωνία  για την από-επένδυση 49% των μετοχών του πλοίου LNG/C Amore Mio I, και ίδρυση νέας κοινοπραξίας με θυγατρική του Ομίλου BGN και εξασφάλιση  χρονοναύλωσης δεκαετούς διάρκειας. Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση κοινοπραξίας με την CMA CGM S.A. («CMA CGM») για τη κατασκευή και διαχείριση πλοίου ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου («LNGB/V») διπλού καυσίμου.

Επιπλέον εξασφαλίστηκε  ναύλωση συνδεδεμένη με δείκτη (index-linked) για το πλοίο LNG/C Alcaios I διάρκειας 18 μηνών

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε μέρισμα  ύψους 0,15 δολ. ανά μετοχή και την Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας $20,0 εκατ.

Οι νέες προσθήκες στον στόλο της Capital Clean Energy Carriers

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, σημείωσε: «Η ισχυρή μεταβλητότητα που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στις αγορές μεταφοράς αερίων, ως συνέπεια της έντασης στη Μέση Ανατολή, μας επέτρεψε να εξασφαλίσουμε πρόσθετη κάλυψη με ελκυστικούς ναύλους για τα πλοία μεταφοράς LNG και LPG, διαμορφώνοντας τη μέση διάρκεια των σταθερών συμβολαίων για τον στόλο LNG/C στα 6,5 έτη και στα 0,9 έτη για τον στόλο LPG/πολλαπλών αερίων.

Με την παραλαβή των δύο LNG/Cs, δύο HMG/Cs και δύο MG/Cs από την αρχή του έτους, ο στόλος μας στο νερό αποτελείται από 14 τελευταίας γενιάς LNG/Cs, δύο HMG/Cs, δύο MG/Cs και ένα παλαιότερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax, ενώ τελούν υπό παραγγελία επιπλέον επτά LNG/Cs, δύο HMG/Cs, τέσσερα MG/Cs και ένα LNGB/V. Αυτό καθιστά την CCEC τη μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς LNG, με σημαντικό αποτύπωμα  στην αγορά  LPG και ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική έως το 2029. Διαθέτουμε διαφοροποιημένη πελατειακή βάση με συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους περίπου $2,9 δισ, τα οποία θα μπορούσαν να αυξηθούν σε περίπου $4,3 δισ., στην περίπτωση άσκησης όλων των δικαιωμάτων που συνοδεύουν τις ναυλώσεις, παρέχοντας στους επενδυτές μας  ορατότητα και σταθερότητα ταμειακών ροών».

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