Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών

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Πέντε αδέρφια και οκτώ εταιρείες συνθέτουν το εμβληματικό brand της Hondos Center που γνωρίζουν παλαιότερες και νεότερες γενιές επικαλούμενες το γνωστό moto «υπέροχο ταξίδι ομορφιάς».

Το 2025 οι οκτώ εταιρείες που δημιουργήθηκαν από τα παιδιά της οικογένειας Χόντου με καταγωγή από τα Χοντέικα των Αγράφων Ευρυτανίας, είδαν συνολικά τον κύκλο εργασιών να εμφανίζει αύξηση 5,3% φτάζοντας τα 327,3 εκατ. ευρώ, όπως και τις πωλήσεις τους να σημειώνουν αύξηση 16,4 εκατ. ευρώ.

Ο Νίκος Χόντος και τα καταστήματα σε Καλλιθέα-Κολωνάκι

Η εταιρεία Χόντος Πολυκατάστημα ΑΒΕΕ που ιδρύθηκε στις 29/10/1987, διατηρεί δύο πολυκαταστήματα σε Καλλιθέα και Κολωνάκι.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας του Νίκου Χόντου ανήλθε σε ευρώ 20.901.524,70 έναντι ευρώ 20.422.601,00 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,35%. Ωστόσο, λόγω της μείωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους (31,13% έναντι 33,52% το 2024) και της αύξησης των εξόδων διοίκησης, διάθεσης και των χρεωστικών τόκων, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 18.680,05 (2024: ευρώ 470.745,57), ενώ μετά τον φόρο εισοδήματος ευρώ 20.267,41 η χρήση έκλεισε με ζημία ευρώ 1.587,36 (2024: κέρδη ευρώ 369.995,21).

Το 2025, η εταιρεία διενέργησε επενδύσεις και αγορές παγίων ποσού ευρώ 83.138,82.

Η εταιρεία του Αργύρη Χόντου

Η Answer A.E.E. Καλλυντικών υπό τη διοίκηση του Αργύρη Χόντου (με πλήρη επωνυμία ANSWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ) διαχειρίζεται επιλεγμένα πολυκαταστήματα Hondos Center στην Ελλάδα: Ερμού 39 στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στο Παγκράτι, στην Κηφισιά.

Εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 5,5%, στα 42,82 εκατ. ευρώ, κατάφερε να ενισχύσει τα καθαρά κέρδη της κατά 47,7%, στα 2,15 εκατ. ευρώ.

Η παρουσία στη Θεσσαλονίκη

Η STEP ΑΕΕ Καλλυντικών, υπό τη διοίκηση των Κώστα και Αργύρη Χόντου, δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και λειτουργεί τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα καταστήματα σε Βόλο και Λάρισα.

Το 2025 εμφάνισε πωλήσεις 35,4 εκατ. με τα καθαρά κέρδη να αγγίζουν τα 1,78 εκατ. (+19,5%).

Η Θερμαϊκός Είδη Πολυκαταστήματος ΑΕΒΕ, που λειτουργεί το πολυκατάστημα της Απολλώνιας Πολιτείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, εμφάνισε πωλήσεις 31,34 εκατ. ευρώ, αλλά καθαρά κέρδη μόλις 70.000 ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 66%.

Ο Κώστας Χόντος και η Makaldi ΑΕΕ

Αποτελεί ακόμη μία από τις αυτόνομες «αδελφές» εταιρείες του δικτύου Hondos Center, η οποία ελέγχει και διαχειρίζεται εμπορικά σημεία κυρίως στα νότια και ανατολικά προάστια της Αττικής, καθώς και στον Πειραιά.

Ειδικότερα, Hondos Center Πειραιά (Κεντρικό: Τσαμαδού 17-19 & Υποκατάστημα: Μπουμπουλίνας 18), Hondos Center Χαλανδρίου (Λεωφόρος Πεντέλης 4), Hondos Center Αγίας Παρασκευής, Hondos Center Χαλκίδας (Κριεζώτου 46).

Η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της στα 34,48 εκατ. ευρώ και ενίσχυσε τα καθαρά κέρδη της στα 2,39 εκατ. ευρώ, από 2,07 εκατ. ευρώ το 2024.

Η Ομόνοια και η Γλυφάδα

Τα δύο πολυκαταστήματα στα κομβικά αυτά σημεία «τρέχει» η ΑΤΗΝΗ Χόντος ΑΕΕ Πολυκατάστημα, εταιρεία που ελέγχεται από τον Νίκο Χόντο.

Είδε τα καθαρά κέρδη της να υποχωρούν κατά 22,6%, στα 2 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση του τζίρου στα 62,5 εκατ. ευρώ.

Ο αείμνηστος Γιάννης Χόντος

H Αφοί Σ. Χόντου Καλλυντικά ΑΒΕΕ που βρίσκεται υπό τη διαχείριση της οικογένειας του αείμνηστου Γιάννη Χόντου, είναι μία ακόμη από τις εταιρείες που έχουν πολυκαταστήματα της αλυσίδας Hondos Center στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, «τρέχει» σημεία σε κεντρικά σημεία της Αττικής, όπως επί της Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας, στο περιστέρι, στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Ερυθραία και το Αιγάλεω.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,2%, στα 36,11 εκατ. ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στις 666.000 ευρώ, μειωμένα κατά 37,2%, με το καθαρό περιθώριο να έχει υποχωρήσει κάτω από το 2%.

Το e-shop

Η Hondos Center ΑΕΕ Πολυκαταστήματα διαχειρίζεται καταστήματα σε Πάτρα, Ρόδο, Ηράκλειο, Κόρινθο, Λεωφόρο Κηφισίας και Σπάτα, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα.

To 2025 η εταιρεία σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 7,2%, στα 63,7 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να παραμένουν ίδια, περίπου στα 2,2 εκατ. ευρώ.