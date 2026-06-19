L’Oreal: Εξαγοράζει την ινδική Innovist και ενισχύει την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η μάχη για την κατάκτηση των πιο δυναμικών αγορών ομορφιάς παγκοσμίως περνά πλέον από την Ινδία, με τη L’Oréal να κάνει μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμά της στη χώρα. Ο γαλλικός κολοσσός καλλυντικών συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στην Innovist, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες προσωπικής φροντίδας της ινδικής αγοράς.

Στρατηγική επέκταση για την L’Oreal σε μια αγορά υψηλής ανάπτυξης

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης της L’Oréal στην Ινδία, μια αγορά που προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των πολυεθνικών χάρη στη νεανική καταναλωτική βάση, την αυξανόμενη αγοραστική δύναμη και την έντονη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις αγοραστικές συνήθειες.

Η Ινδία προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των πολυεθνικών χάρη στη νεανική καταναλωτική βάση, την αυξανόμενη αγοραστική δύναμη και την έντονη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις αγοραστικές συνήθειες

Η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιό της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καλλυντικών παγκοσμίως, εξηγεί το Reuters.

Η Innovist ιδρύθηκε το 2019 από τους Rohit Chawla, Sifat Khurana και Vimal Bhola και έχει αναπτύξει δημοφιλή brands όπως τα Bare Anatomy και Chemist at Play.

Η εταιρεία έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε προϊόντα που βασίζονται στην επιστήμη, στις «καθαρές» συνθέσεις και στη διαφάνεια των συστατικών, ενώ διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής, αναφέρει το Retail Insight Network.

Οι ιδρυτές παραμένουν στο τιμόνι

Παρά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου, οι ιδρυτές της Innovist θα διατηρήσουν μειοψηφική συμμετοχή και θα συνεχίσουν να διοικούν και να αναπτύσσουν την επιχείρηση σε συνεργασία με τη L’Oréal India.

Παράλληλα, τα brands της εταιρείας θα ενταχθούν στο τμήμα Consumer Products της L’Oréal.

Ο συνιδρυτής της Innovist, Rohit Chawla, δήλωσε ότι η συνεργασία συνδυάζει το κοινό όραμα των δύο εταιρειών με τις παγκόσμιες επιστημονικές δυνατότητες της L’Oréal, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς brands ομορφιάς.

Η πρώτη εξαγορά ινδικής εταιρείας μετά από 13 χρόνια

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη εξαγορά ινδικής εταιρείας από τη L’Oréal εδώ και σχεδόν 13 χρόνια, μετά την απόκτηση της Cheryl’s Cosmeceuticals το 2013.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Nicolas Hieronimus, ο συνδυασμός της παγκόσμιας τεχνογνωσίας της L’Oréal με τη βαθιά γνώση της Innovist για τον Ινδό καταναλωτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ομορφιάς στην αγορά της Ινδίας.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν γνωστοποιηθεί, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η L’Oréal διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκτήσει στο μέλλον και το υπόλοιπο ποσοστό των μειοψηφούντων μετόχων της Innovist.