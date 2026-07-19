Καλλυντικά: Η κορεάτικη αλυσίδα Olive Young, γίνεται δημοφιλής στις ΗΠΑ

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Η Olive Young, μια κορεατική αλυσίδα καταστημάτων ομορφιάς, άνοιξε ένα νέο κατάστημα με καλλυντικά στην Καλιφόρνια νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με την εταιρεία, το κατάστημα δέχεται σήμερα κατά μέσο όρο περισσότερους από 1.600 επισκέπτες την ημέρα.

Αυτή η δημοτικότητα αποτελεί έναν μικρόκοσμο μιας ευρύτερης τάσης που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ: οι καταναλωτές δεν χορταίνουν τα προϊόντα ομορφιάς από μια χώρα που βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά — γεγονός που δίνει το πλεονέκτημα σε ορισμένες εταιρείες να ξεχωρίσουν, σημειώνει το CNBC.

Όταν η Olive Young άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στις ΗΠΑ στα τέλη Μαΐου, οι πελάτες είχαν ήδη κατασκηνώσει έξω από το κατάστημα, ενώ η ουρά εκτεινόταν σε πολλά τετράγωνα.

Το Σαββατοκύριακο των εγκαινίων, το νέο κατάστημα της κορυφαίας αλυσίδας καλλυντικών της Νότιας Κορέας στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας υποδέχτηκε 6.000 πελάτες, ενώ σήμερα δέχεται κατά μέσο όρο περισσότερους από 1.600 επισκέπτες την ημέρα, σύμφωνα με την εταιρεία. Έκτοτε, έχει ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα στο Σέντουρι Σίτι της Καλιφόρνιας και έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να ανοίξει περισσότερα καταστήματα στις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη αγορά ομορφιάς στον κόσμο, αλλά και μία από τις πιο σημαντικές όσον αφορά τη διαμόρφωση των παγκόσμιων τάσεων στον τομέα της ομορφιάς, του περιεχομένου και της καταναλωτικής συμπεριφοράς», δήλωσε η Ρένα Κιμ, υπεύθυνη παγκόσμιας επικοινωνίας της Olive Young. «Ήταν ένα φυσικό και στρατηγικό επόμενο βήμα στην παγκόσμια επέκτασή μας.»

Τα καλλυντικά «K-beauty»

Η κατανάλωση κορεατικών καλλυντικών, γνωστών και ως «K-beauty», παρουσιάζει ανοδική τάση στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, με το «πρώτο κύμα» να σημειώνεται τη δεκαετία του 2010 και να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

«Οι άνθρωποι ήταν στο σπίτι. Είχαν χρόνο να μάθουν για μια ρουτίνα περιποίησης του δέρματος 10 βημάτων. Έμαθαν τι κάνουν συγκεκριμένα συστατικά, πώς να συνδυάζουν τα προϊόντα μεταξύ τους», δήλωσε η Άννα Μάγιο, ηγέτιδα στον τομέα της ομορφιάς της NielsenIQ.

«Παρατηρήσαμε την άνοδο αυτής της εμφάνισης “γυάλινου δέρματος” και αυτή την πραγματική έμφαση σε ένα υγιές και λαμπερό δέρμα που φαίνεται υπέροχο κάθε μέρα, σε αντίθεση με την ανάγκη να το καλύπτουμε με καλλυντικά».

Πωλήσεις 2,8 δισ. δολ.

«Οι καταναλωτές έχουν ήδη προετοιμαστεί για αυτή τη φιλοσοφία που δίνει προτεραιότητα στη φροντίδα του δέρματος, την οποία ουσιαστικά έχουν υιοθετήσει», πρόσθεσε.

Τώρα, το «δεύτερο κύμα» έχει εδραιωθεί, ανέφερε η Μάγιο, καθώς οι μάρκες K-beauty εκμεταλλεύονται με επιτυχία αυτό το ενδιαφέρον των αμερικανών καταναλωτών για τη φροντίδα του δέρματος.

Σύμφωνα με την NielsenIQ, οι πωλήσεις προϊόντων K-beauty στις ΗΠΑ έφτασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2026, σημειώνοντας αύξηση περίπου 48% σε σχέση με πέρυσι. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ταχύτερος από το ποσοστό σχεδόν 45% που παρατηρήθηκε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους — μια ασυνήθιστη επιτάχυνση, όπως ανέφερε η Mayo.