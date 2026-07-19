 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Style & Fashion"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Beauty"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(13) "Home & Garden"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Καλλυντικά: Η κορεάτικη αλυσίδα Olive Young, γίνεται δημοφιλής στις ΗΠΑ

Η κορεάτικη Olive Young λειτουργεί ήδη δύο καταστήματα με καλλυντικά στην Καλιφόρνια και σχεδιάζει να ανοίξει περισσότερα καταστήματα στις ΗΠΑ

World 19.07.2026, 21:44
Σχολιάστε
Καλλυντικά: Η κορεάτικη αλυσίδα Olive Young, γίνεται δημοφιλής στις ΗΠΑ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Olive Young, μια κορεατική αλυσίδα καταστημάτων ομορφιάς, άνοιξε ένα νέο κατάστημα με καλλυντικά στην Καλιφόρνια νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με την εταιρεία, το κατάστημα δέχεται σήμερα κατά μέσο όρο περισσότερους από 1.600 επισκέπτες την ημέρα.

Αυτή η δημοτικότητα αποτελεί έναν μικρόκοσμο μιας ευρύτερης τάσης που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ: οι καταναλωτές δεν χορταίνουν τα προϊόντα ομορφιάς από μια χώρα που βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά — γεγονός που δίνει το πλεονέκτημα σε ορισμένες εταιρείες να ξεχωρίσουν, σημειώνει το CNBC.

Όταν η Olive Young άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στις ΗΠΑ στα τέλη Μαΐου, οι πελάτες είχαν ήδη κατασκηνώσει έξω από το κατάστημα, ενώ η ουρά εκτεινόταν σε πολλά τετράγωνα.

Το Σαββατοκύριακο των εγκαινίων, το νέο κατάστημα της κορυφαίας αλυσίδας καλλυντικών της Νότιας Κορέας στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας υποδέχτηκε 6.000 πελάτες, ενώ σήμερα δέχεται κατά μέσο όρο περισσότερους από 1.600 επισκέπτες την ημέρα, σύμφωνα με την εταιρεία. Έκτοτε, έχει ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα στο Σέντουρι Σίτι της Καλιφόρνιας και έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να ανοίξει περισσότερα καταστήματα στις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη αγορά ομορφιάς στον κόσμο, αλλά και μία από τις πιο σημαντικές όσον αφορά τη διαμόρφωση των παγκόσμιων τάσεων στον τομέα της ομορφιάς, του περιεχομένου και της καταναλωτικής συμπεριφοράς», δήλωσε η Ρένα Κιμ, υπεύθυνη παγκόσμιας επικοινωνίας της Olive Young. «Ήταν ένα φυσικό και στρατηγικό επόμενο βήμα στην παγκόσμια επέκτασή μας.»

Τα καλλυντικά «K-beauty»

Η κατανάλωση κορεατικών καλλυντικών, γνωστών και ως «K-beauty», παρουσιάζει ανοδική τάση στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, με το «πρώτο κύμα» να σημειώνεται τη δεκαετία του 2010 και να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

«Οι άνθρωποι ήταν στο σπίτι. Είχαν χρόνο να μάθουν για μια ρουτίνα περιποίησης του δέρματος 10 βημάτων. Έμαθαν τι κάνουν συγκεκριμένα συστατικά, πώς να συνδυάζουν τα προϊόντα μεταξύ τους», δήλωσε η Άννα Μάγιο, ηγέτιδα στον τομέα της ομορφιάς της NielsenIQ.

«Παρατηρήσαμε την άνοδο αυτής της εμφάνισης “γυάλινου δέρματος” και αυτή την πραγματική έμφαση σε ένα υγιές και λαμπερό δέρμα που φαίνεται υπέροχο κάθε μέρα, σε αντίθεση με την ανάγκη να το καλύπτουμε με καλλυντικά».

Πωλήσεις 2,8 δισ. δολ.

«Οι καταναλωτές έχουν ήδη προετοιμαστεί για αυτή τη φιλοσοφία που δίνει προτεραιότητα στη φροντίδα του δέρματος, την οποία ουσιαστικά έχουν υιοθετήσει», πρόσθεσε.

Τώρα, το «δεύτερο κύμα» έχει εδραιωθεί, ανέφερε η Μάγιο, καθώς οι μάρκες K-beauty εκμεταλλεύονται με επιτυχία αυτό το ενδιαφέρον των αμερικανών καταναλωτών για τη φροντίδα του δέρματος.

Σύμφωνα με την NielsenIQ, οι πωλήσεις προϊόντων K-beauty στις ΗΠΑ έφτασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2026, σημειώνοντας αύξηση περίπου 48% σε σχέση με πέρυσι. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ταχύτερος από το ποσοστό σχεδόν 45% που παρατηρήθηκε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους — μια ασυνήθιστη επιτάχυνση, όπως ανέφερε η Mayo.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Καλλυντικά: Η κορεάτικη αλυσίδα Olive Young, γίνεται δημοφιλής στις ΗΠΑ
World

Αυξάνεται η δημοτικότητα και ο τζίρος για τα K-beauty στις ΗΠΑ
Βρετανία: Οι πρώτες αντιδράσεις στις «φωτιές» για τα βασικά αγαθά που άναψε ο Αντι Μπέρναμ
World

Το σενάριο «εθνικοποίησης» της Thames Water και οι αντιδράσεις των πιστωτών
FIFA: Κυνήγι για περισσότερα έσοδα ενώ πολλοί αμφισβητούν τις πρακτικές της
Business of Sport

Κυνήγι της FIFA για περισσότερα έσοδα παρά την κριτική που δέχεται
ΗΠΑ – ΕΕ: Πώς έχουν εξελιχθεί οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Τέρνμπερι
World

Το deal ΗΠΑ- ΕΕ έναν χρόνο μετά - Πόσο (δεν) τηρήθηκε
Παγκόσμια οικονομία: Θολό το γεωπολιτικό σκηνικό των αγορών
World

Θολό το γεωπολιτικό σκηνικό των αγορών και των οικονομιών
Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ
World

Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στενά του Ορμούζ: Πώς άλλαξαν τον χάρτη της μεταφοράς πετρελαίου
Πετρέλαιο

Αλλάζει ο χάρτης της μεταφοράς πετρελαίου - Ο ρόλος της Συρίας

Χιλιάδες φορτηγά μεταφέρουν το πετρέλαιο του Ιράκ μέσω Συρίας, λόγω των προβλημάτων στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Οι δέκα οικονομίες που εξαρτώνται από ένα και μόνο προϊόν
World

Οι 10 χώρες που εξαρτώνται από ένα... προιόν

Πολλές χώρες εξακολουθούν να βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών τους εσόδων σε ένα μόνο προϊόν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 5,17% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία το 2025 - Πώς η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιό της στη γερμανική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

Εταιρείες της Wall Street στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκωδικοποιήσουν τον πρόεδρο της Fed και αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Οδύσσεια»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν προβάλλει τη Μεσσηνία
Τουρισμός

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν απογειώνει τη Μεσσηνία

Πως ο Κρίστοφερ Νόλαν με την «Οδύσσεια» φέρνει τη Μεσσηνία στον επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ναυτιλία

«Καμπανάκι» Τραυλού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία

Η προσέγγιση της ΕΕ σύμφωνα με την Μελίνα Τραυλού, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Καλλυντικά: Η κορεάτικη αλυσίδα Olive Young, γίνεται δημοφιλής στις ΗΠΑ
World

Αυξάνεται η δημοτικότητα και ο τζίρος για τα K-beauty στις ΗΠΑ

Η κορεάτικη Olive Young λειτουργεί ήδη δύο καταστήματα με καλλυντικά στην Καλιφόρνια και σχεδιάζει να ανοίξει περισσότερα καταστήματα στις ΗΠΑ

FIFA: Κυνήγι για περισσότερα έσοδα ενώ πολλοί αμφισβητούν τις πρακτικές της
Business of Sport

Κυνήγι της FIFA για περισσότερα έσοδα παρά την κριτική που δέχεται

Η FIFA προβλέπει έσοδα για τον κύκλο 2023-2026 σε τουλάχιστον 13 δισ. δολ., από 7,6 δισ. δολ. στο προηγούμενο Μουντιάλ

ΗΠΑ – ΕΕ: Πώς έχουν εξελιχθεί οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Τέρνμπερι
World

Το deal ΗΠΑ- ΕΕ έναν χρόνο μετά - Πόσο (δεν) τηρήθηκε

Ποιες από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ΗΟΑ - ΕΕ στη συμφωνία μεταξύ Φον ντερ Λάιεν και Τραμπ έχουν προχωρήσει, ποιες σκοντάφτουν και ποιες δεν θα υλοποιηθούν ποτέ

Μελίνα Ζιάγκου
Παγκόσμια οικονομία: Θολό το γεωπολιτικό σκηνικό των αγορών
World

Θολό το γεωπολιτικό σκηνικό των αγορών και των οικονομιών

Η διεθνής οικονομία και οι αγορές στο μικροσκόπιο των μεγάλοι οίκων – Τι βλέπουν 181 funds managers – Η ελληνική οικονομία

Τάσος Μαντικίδης
Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ
World

Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μεταφέρεται στην αντλία

Γουόρς: Δείχνει το εσωτερικό γεράκι του
World

Γουόρς: Δείχνει το εσωτερικό γεράκι του

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς έχει διαμηνύσει με σφοδρότητα ότι η κεντρική τράπεζα δεν έχει καμία ανοχή στον πληθωρισμό,

Boeing: Προτεραιότητα η σταθεροποίηση της παραγωγής
World

Στην παραγωγή 47 αεροσκαφών 737 το μήνα εστιάζει η Boeing

Η Boeing στοχεύει να σταθεροποιήσει την παραγωγή του 737 MAX στα 47 αεροσκάφη το μήνα με σκοπό να φτάσει στα 52

Latest News
Καλλυντικά: Η κορεάτικη αλυσίδα Olive Young, γίνεται δημοφιλής στις ΗΠΑ
World

Αυξάνεται η δημοτικότητα και ο τζίρος για τα K-beauty στις ΗΠΑ

Η κορεάτικη Olive Young λειτουργεί ήδη δύο καταστήματα με καλλυντικά στην Καλιφόρνια και σχεδιάζει να ανοίξει περισσότερα καταστήματα στις ΗΠΑ

Greek Firms Push Hiring, AI Despite Cost, Red Tape
English Edition

Greek Firms Push Hiring, AI Despite Cost, Red Tape

EY's 2026 barometer finds Greek entrepreneurs investing in growth, but held back by red tape, talent, and cost

Βρετανία: Οι πρώτες αντιδράσεις στις «φωτιές» για τα βασικά αγαθά που άναψε ο Αντι Μπέρναμ
World

Το σενάριο «εθνικοποίησης» της Thames Water και οι αντιδράσεις των πιστωτών

Οι πιστωτές της υπερχρεωμένης Thames Water στη Βρετανία ζητούν συνάντηση μετά τις δηλώσεις του νέου αρχηγου των Εργατικών για «εθνικοποίηση»

Αμερικανικά ομόλογα: Εβδομάδα κερδών
Ομόλογα

Εβδομάδα κερδών για τα αμερικανικά ομόλογα

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό μείωσαν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

FIFA: Κυνήγι για περισσότερα έσοδα ενώ πολλοί αμφισβητούν τις πρακτικές της
Business of Sport

Κυνήγι της FIFA για περισσότερα έσοδα παρά την κριτική που δέχεται

Η FIFA προβλέπει έσοδα για τον κύκλο 2023-2026 σε τουλάχιστον 13 δισ. δολ., από 7,6 δισ. δολ. στο προηγούμενο Μουντιάλ

Πετρέλαιο: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις γεωτρήσεις
Πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις γεωτρήσεις

Ο συνολικός αριθμός ενεργών πλατφορμών στις ΗΠΑ αυξήθηκε στις 588

ΗΠΑ – ΕΕ: Πώς έχουν εξελιχθεί οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Τέρνμπερι
World

Το deal ΗΠΑ- ΕΕ έναν χρόνο μετά - Πόσο (δεν) τηρήθηκε

Ποιες από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ΗΟΑ - ΕΕ στη συμφωνία μεταξύ Φον ντερ Λάιεν και Τραμπ έχουν προχωρήσει, ποιες σκοντάφτουν και ποιες δεν θα υλοποιηθούν ποτέ

Μελίνα Ζιάγκου
Ισραήλ: Δηλώνει έτοιμο για «αμυντικά και επιθετικά» μέτρα, αν γίνει στόχος του Ιράν
Κόσμος

Ισραήλ: Δηλώνει έτοιμο για «αμυντικά και επιθετικά» μέτρα, αν γίνει στόχος του Ιράν

Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν

Οδύσσεια: Εισπράξεις 124,5 εκατ. δολαρίων το σ/κ σε ΗΠΑ και Καναδά
Tέχνη και Ζωή

Οδύσσεια: Εισπράξεις 124,5 εκατ. δολαρίων το σ/κ σε ΗΠΑ και Καναδά

Η Οδύσσεια συγκέντρωσε συνολικά 264,1 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής

Παγκόσμια οικονομία: Θολό το γεωπολιτικό σκηνικό των αγορών
World

Θολό το γεωπολιτικό σκηνικό των αγορών και των οικονομιών

Η διεθνής οικονομία και οι αγορές στο μικροσκόπιο των μεγάλοι οίκων – Τι βλέπουν 181 funds managers – Η ελληνική οικονομία

Τάσος Μαντικίδης
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Αλλαγές από 26 Ιουλίου – Ποιοι εντάσσονται με χρέη από 5.000
Economy

Οδηγός επιβίωσης για εξωδικαστικό: Πώς να ρυθμίσετε χρέη από €5.000

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός φέρνει αλλαγές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ
World

Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μεταφέρεται στην αντλία

Γουόρς: Δείχνει το εσωτερικό γεράκι του
World

Γουόρς: Δείχνει το εσωτερικό γεράκι του

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς έχει διαμηνύσει με σφοδρότητα ότι η κεντρική τράπεζα δεν έχει καμία ανοχή στον πληθωρισμό,

Boeing: Προτεραιότητα η σταθεροποίηση της παραγωγής
World

Στην παραγωγή 47 αεροσκαφών 737 το μήνα εστιάζει η Boeing

Η Boeing στοχεύει να σταθεροποιήσει την παραγωγή του 737 MAX στα 47 αεροσκάφη το μήνα με σκοπό να φτάσει στα 52

ΗΠΑ: Σφυροκοπούν το Ιράν – Νέα πλήγματα μετά τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος

Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν

Οι ΗΠΑ εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σακίρα: Η φορολογική διαμάχη με την ισπανική εφορία ξανά στην επικαιρότητα
World

Η Σακίρα τραγουδά στο Μουντιάλ αλλά έχει ακόμα εκκρεμότητες στην Ισπανία

Οι προβολείς της δημοσιότητας αντί για τη διάσημη τραγουδίστρια Σακίρα πέφτουν στις φορολογικές αρχές της Ισπανίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies