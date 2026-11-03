Audi – Mercedes: Απεργίες εργαζομένων για υψηλότερους μισθούς

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Σε κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεών τους σε πανεθνικό επίπεδο προχωρούν οι εργαζόμενοι στον κλάδο μετάλλου στη Γερμανία, καθώς οι εκπρόσωποί τους επιδιώκουν να πετύχουν αυξήσεις μισθών και ισχυρότερη προστασία των θέσεων εργασίας, οδηγώντας σε κλιμάκωση μιας διαμάχης που επηρεάζει περίπου 3,7 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Το γερμανικό συνδικάτο IG Metall απαιτεί αύξηση μισθών κατά 5% σε διάστημα 12 μηνών

Εταιρείες όπως η Audi (θυγατρική της Volkswagen), η Mercedes-Benz Group και η Schaeffler επλήγησαν από απεργίες τη Δευτέρα και την Τρίτη, μετά τη λήξη της υποχρεωτικής περιόδου εργασιακής ειρήνης στα τέλη Οκτωβρίου.

Το γερμανικό συνδικάτο IG Metall απαιτεί αύξηση μισθών κατά 5% σε διάστημα 12 μηνών, καθώς και μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας και των μονάδων παραγωγής. Στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων, οι εργοδότες πρότειναν μια εφάπαξ πληρωμή το 2027, ίση με το 1% του ετήσιου ακαθάριστου μισθού, καθώς και αύξηση μισθών κατά 1,3% με ισχύ από τον Ιούλιο του 2028.

Κρίσιμη καμπή για την αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος, καθώς αντιμετωπίζουν χαμηλή ζήτηση στην Κίνα και εντεινόμενο εγχώριο ανταγωνισμό. Οι προμηθευτές επίσης πλήττονται, με την Schaeffler AG να ανακοινώνει την Τρίτη ότι σχεδιάζει να κλείσει πέντε εργοστάσια στην Ευρώπη και να καταργήσει 3.460 θέσεις εργασίας, περίπου τα τρία τέταρτα των οποίων στη Γερμανία.

Πιο σημαντικές μειώσεις προσωπικού θα είναι αναπόφευκτες, προειδοποίησαν εκπρόσωποι των εργοδοτών κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων, εκτός αν η Γερμανία καταφέρει να μειώσει ουσιαστικά το ωριαίο κόστος εργασίας. Ένας τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη, σύμφωνα με την IG Metall.

Οι εντάσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στην Audi, με έδρα το Ίνγκολστατ, όπου οι εργαζόμενοι, που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, ιδίως τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, συμμετείχαν σε μια σύντομη στάση εργασίας χθες το βράδυ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Gernot Döllner δέχθηκε κριτική μετά την εμφάνισή του τον περασμένο μήνα σε προεκλογική εκδήλωση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ ο Döllner ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης τα σχέδια για το πρώτο εργοστάσιο της Audi στις ΗΠΑ, τα συνδικάτα ζήτησαν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις για τις γερμανικές εγκαταστάσεις.