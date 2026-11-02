Γερμανία: Συναγερμός για πιθανές επιθέσεις με χρήση κακόβουλου λογισμικού εναντίον iPhone

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Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Πληροφοριών – BSI προειδοποίησε τα μέλη του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και τα μέλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για πιθανές επιθέσεις με χρήση λογισμικού υποκλοπής κατά iPhone. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, υπάρχει πιθανότητα οι συσκευές της Apple να έχουν παραβιαστεί. Οι ειδοποιήσεις της BSI εξηγούσαν επίσης ποια βήματα πρέπει τώρα να κάνουν οι χρήστες.

Ο υπουργός Ψηφιοποίησης και Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, Κάρστεν Βίλντμπεργκερ, επιβεβαίωσε την προειδοποίηση στην εκπομπή, προσθέτοντας ότι η Apple ανέφερε ότι ορισμένες συσκευές ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί από λογισμικό υποκλοπής.

Στη συνέχεια, το BSI ενημέρωσε τα άτομα που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί και τους έδωσε σαφείς οδηγίες για τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να λάβουν. Ο Βίλντμπεργκερ δεν διευκρίνισε ποιες συσκευές ή επιθέσεις αφορούσαν το θέμα και δεν κατονόμασε πιθανούς δράστες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιεσδήποτε άλλες υποθέσεις σε αυτό το στάδιο θα αποτελούσαν εικασίες.

Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει απαραίτητη σύνδεση μεταξύ του περιστατικού και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το λογισμικό υποκλοπής για smartphone υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε την κατάσταση ως ανησυχητική.

Τι δυνατότητες είχε το κακόβουλο λογισμικό – Οι «επιθέσεις μηδενικού κλικ»

Αυτό το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα smartphone ή έναν υπολογιστή χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του χρήστη. Μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μηνύματα, φωτογραφίες, δεδομένα τοποθεσίας και πληκτρολογήσεις. Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος, ενδέχεται επίσης να είναι δυνατή η πρόσβαση σε τηλεφωνικές κλήσεις ή στο μικρόφωνο της συσκευής.

Τα κακόβουλα προγράμματα μπορούν να εισχωρήσουν στις συσκευές μέσω συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψευδών συνδέσμων ή ευπαθειών λογισμικού. Τα πιο επικίνδυνα νέα χαρακτηριστικά αυτών των λογισμικών νέας γενιάς και του συγκεκριμένου είναι οι «επιθέσεις μηδενικού κλικ».

Σε αυτές τις επιθέσεις, μια συσκευή μπορεί να μολυνθεί ακόμη και χωρίς ο χρήστης να κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο ή να ανοίξει ένα αρχείο στο οποίο υπάρχει το κακόβουλο λογισμικό.

Το λογισμικό υποκλοπής χρησιμοποιείται από εγκληματίες, κατασκόπους και κρατικούς φορείς για στοχευμένη παρακολούθηση. Δεν είναι σαφής η έκταση του τρέχοντος περιστατικού και ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις.

Πηγή: in.gr