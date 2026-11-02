Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο

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Οι πωλήσεις λιανικής στη Γερμανία σημείωσαν απροσδόκητη πτώση τον Σεπτέμβριο, καθώς μειώθηκαν κατά 2,0% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα καθώς οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση 0,4%.

Ο πραγματικός κύκλος εργασιών των πρατηρίων καυσίμων, διορθωμένος ως προς τον ημερολογιακό και εποχιακό παράγοντα, μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 κατά 3,4 % σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης τον Σεπτέμβριο του 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, μειώθηκε κατά 2,0 % σε πραγματικούς όρους (μετά την προσαρμογή για τις τιμές) και κατά 1,5 % σε ονομαστικούς όρους (χωρίς προσαρμογή για τις τιμές), μετά από προσαρμογή για τις εποχιακές διακυμάνσεις και τις ημερολογιακές διαφορές. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε πραγματικούς όρους κατά 2,3 %, ενώ σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκε κατά 1,2 %. Τον Αύγουστο του 2026, ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, μετά την αναθεώρηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, σε πραγματικούς όρους κατά 1,2 % (προσωρινή τιμή: +1,3 %) και σε ονομαστικούς όρους κατά 1,6 % (προσωρινή τιμή: +1,7 %).

Ο πραγματικός κύκλος εργασιών των πρατηρίων καυσίμων, διορθωμένος ως προς τον ημερολογιακό και εποχιακό παράγοντα, μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 κατά 3,4 % σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ονομαστικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,1 %. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πραγματικός κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 9,3 %, ενώ ο ονομαστικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,2 %. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον κύκλο εργασιών των πρατηρίων καυσίμων περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις στα καταστήματα των πρατηρίων.

Μείωση κύκλου εργασιών

Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τροφίμων μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετά από προσαρμογή για ημερολογιακές και εποχιακές διακυμάνσεις, κατά 1,4 % σε πραγματικούς όρους και κατά 1,1 % σε ονομαστικούς όρους. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τροφίμων σημείωσε μείωση κατά 1,1 % σε πραγματικούς όρους και κατά 0,5 % σε ονομαστικούς όρους.

Στον τομέα του λιανικού εμπορίου εκτός τροφίμων, ο κύκλος εργασιών, διορθωμένος ως προς τις εποχιακές διακυμάνσεις και τις ημερολογιακές επιδράσεις, μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 2,4 % σε πραγματικούς όρους και κατά 1,9 % σε ονομαστικούς όρους. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση κατά 2,8 % σε πραγματικούς όρους και αύξηση κατά 1,7 % σε ονομαστικούς όρους.

Στον τομέα του διαδικτυακού εμπορίου και των πωλήσεων μέσω ταχυδρομείου, ο κύκλος εργασιών σημείωσε, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, μείωση κατά 2,2 % σε πραγματικούς όρους και κατά 2,0 % σε ονομαστικούς όρους. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο κύκλος εργασιών στον τομέα του διαδικτυακού εμπορίου και των πωλήσεων μέσω ταχυδρομείου αυξήθηκε κατά 4,4 % σε πραγματικούς όρους και κατά 5,7 % σε ονομαστικούς όρους.