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Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης

H Γλάρος συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας

Business 04.11.2026, 13:45
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Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Κατά 5,6% περίπου αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της Ελληνικής Χαρτοβιομηχανίας Γλάρος αγγίζοντας τα 150 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να ενισχύονται σημαντικά, την ίδια στιγμή που τα καθαρά κέρδη του ομίλου εμφάνισαν μείωση κατά περίπου 15,1%.

Η Γλάρος

Απο το 2003 όταν ιδρύθηκε στα Οινόφυτα Βοιωτίας μέχρι και σήμερα, η χαρτοβιομηχανία Γλάρος είχε ως βασικό σκοπό τη βιομηχανική επεξεργασία κάθε είδους χαρτιού ή πλαστικού για την παραγωγή από τις ύλες αυτές προϊόντων προοριζόμενων για ατομική υγιεινή και καθαριότητα και για οικιακή, επαγγελματική και γενική χρήση (ενδεικτικά αναφέρονται τα χαρτιά υγείας, τα χαρτομάντηλα και τα ρολά κουζίνας κλπ.) καθώς, και η παραγωγή των προϊόντων αυτών με προμήθεια των απαραίτητων για την παραγωγή τους πρώτων και βοηθητικών υλών από τρίτους ή και με την ανακύκλωση από την ίδια, προσφορών, για τον σκοπό αυτό, υλών.

Στον κλάδο της παραγωγής προϊόντων χαρτιού, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 39,28 εκατ. ευρώ, έναντι 41,98 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6,44%. Ωστόσο, η εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα χαρτιού ενισχύθηκε κατά 12,08%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 32,86 εκατ. ευρώ, από 29,32 εκατ. ευρώ.

Οι δείκτες

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 8 εκατ. ευρώ, στα 149.125.191,17 ευρώ, σε σχέση με τα 141.153.130,55 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ για την εταιρεία άγγιξε το ποσό των 72.612.389,27 ευρώ σε σχέση με τα 71.935.553,45 ευρώ του 2024.

Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν για τον Όμιλο σε 28.961.053,58 ευρώ (31η Δεκεμβρίου 2024: € 33.175.692,11) και για την εταιρεία σε ποσό 17.971.280,34 ευρώ (31η Δεκεμβρίου 2024: € 16.639.815,79).

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 178.636.968,89 ευρώ (31η Δεκεμβρίου 2024: 156.572.109,58) και της εταιρείας σε 86.916.637,68 ευρώ (31η Δεκεμβρίου 2024: 95.022.669,66).

Το 2024 οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 23,94 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 έγιναν αρνητικές κατά 828,7 χιλ. ευρώ με τις εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου να έχουν αυξηθεί από 19,29 σε 32,63 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή των απαιτήσεων απορρόφησε περίπου 14,91 εκατ. ευρώ από το κεφάλαιο κίνησης, κάτι που σημαίνει πως παρά την υψηλή λογιστική κερδοφορία, η είσπραξη των απαιτήσεων και η μετατροπή των κερδών σε πραγματικές ταμειακές εισροές αποτελούν σημαντικό ζήτημα.

Στον Όμιλο καταχωρήθηκαν απομειώσεις 4,52 εκατ. ευρώ το 2025, οι οποίες επιβάρυναν σημαντικά τα αποτελέσματα.

Η εικόνα για τις θυγατρικές

Σε επίπεδο ομίλου, όμως, πέραν της παραγωγής των ομώνυμων χαρτικών, η Γλάρος συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας.

H θυγατρική εταιρεία «ANIKA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι μία εταιρεία συμμετοχών, με βασική της συμμετοχή στην συγγενή Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης. Η θυγατρική εταιρεία Bonora είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και οργάνωσης εστιατορίων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων και συναφών επιχειρήσεων, ενώ η Meat House δραστηριοποιείται στην εμπορία, επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κάθε είδους κρέατος και ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016.

Οι πωλήσεις των προϊόντων κρέατος ανήλθαν στα 45,68 εκατ. ευρώ, έναντι 40,59 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,53%. Ενώ οι πωλήσεις προϊόντων ζύμης ενισχύθηκαν κατά 6,93%, στα 26,54 εκατ. ευρώ, από 24,82 εκατ. ευρώ.

Η θυγατρική εταιρεία «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» αποκτήθηκε εντός της προηγούμενης χρήσης 2024 και θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία προϊόντων διατροφής καθώς και κάθε άλλη εργασία επ’ αυτών.

Η Baker Master, διανύοντας την τρίτη δεκαετία από την ίδρυσή της, παράγει κατεψυγμένες ζύμες, πίτσες, πίτες και σφολιατοειδή, με τις πωλήσεις του 2025 να σημειώνουν αύξηση της τάξης του 16,09%, φθάνοντας τα 3,91 εκατ. ευρώ.

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