Σκλαβενίτης: Ετοιμάζεται για food concept με τζίρο άνω των 6 δισ.

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Θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψαν η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης και ο όμιλος Σκλαβενίτης το 2025, με τον κύκλο εργασιών και των δύο να σημειώνει αυξήσεις.

Οι δείκτες της Σκλαβενίτης

Ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στα 6,13 δισ. ευρώ έναντι 5,56 δισ. το 2024. Η μισθοδοσία ανήλθε στα 902 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 255 εκατ. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 228 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται στα 99,5 εκατ. (ποσοστό 1,6% επί του συνολικού Κύκλου Εργασιών).

Ο αριθμός καταστημάτων ήταν 542 έναντι 539 το 2024. Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ανήλθε σε 776.000 έναντι 712.000 πελατών το 2024. Στις 31/12/2025 οι εργαζόμενοι ήταν 42.415 σε σύγκριση με τους 39.835 τον προηγούμενο χρόνο.

Η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης

Η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης αυξήθηκε επίσης, στα 5,1 δισ. ευρώ από 4,65 δισ. το 2024. Η μισθοδοσία ανήλθε στα 768 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 220 εκατ. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 192,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων στα 95,9 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,9% επί του συνολικού Κύκλου Εργασιών).

Ο αριθμός καταστημάτων το 2025 ήταν 460 έναντι 457 το 2024. Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 683.000 έναντι 638.000 το προηγούμενο έτος. Στις 31/12/2025 οι Εργαζόμενοι ήταν 35.965 (έναντι 33.957 εργαζομένων το 2024).

Το 2025 η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης προχώρησε στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέων Θέσεων Εργασίας. Παράλληλα, στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων της μέσα από πρωτοβουλίες ενίσχυσης συνολικού ύψους 38,7 εκατ. ευρώ.

Το 1ο εξάμηνο του 2026, η επιχείρηση προχώρησε σε μισθολογικές παρεμβάσεις για 30.000 Εργαζομένους, οι οποίες ξεπερνούν τα 22,2 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από την 1η Απριλίου τον βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ για άγαμους και στα 1.060 ευρώ για έγγαμους Εργαζομένους, και στα 1.050 ευρώ και 1.110 ευρώ αντίστοιχα με τη συμπλήρωση διετίας.

Έργα ανάπτυξης και επενδύσεις

Το 2025, το επενδυτικό πλάνο της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης εστίασε κυρίως:

-στην ενίσχυση του Δικτύου Καταστημάτων της μέσω της ίδρυσης τριών Καταστημάτων σε Πάτμο, Κρανίδι και Παραλίμνιο Ιωαννίνων.

-στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου, στη Φούσα Ασπροπύργου, συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ.

-στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Παραγγελιών eMarket στα Σπάτα

-σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε Καταστήματα και λοιπές Εγκαταστάσεις.

Για την περίοδο 2026-2027, η επιχείρηση υλοποιεί επενδύσεις που θα κυμανθούν σε ετήσια βάση στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της, έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση δύο νέων καταστημάτων σε Γλυφάδα και Βαθύ Σάμου, ενώ τα δύο καταστήματα franchise στην Πάρο άρχισαν να λειτουργούν ως εταιρικά.

Παράλληλα, την άνοιξη του 2026 η Επιχείρηση έφερε στην αγορά ένα νέο μοντέλο Καταστημάτων, τα Food to Go, τα οποία προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Έως σήμερα λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά Καταστήματα σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι.

Όσον αφορά στις επερχόμενες επενδύσεις, το πλάνο της Επιχείρησης επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημαντικά έργα:

-Δημιουργία του μεγαλύτερου Food Hall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου στην περιοχή του Ρέντη, με στόχο να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.

-Δημιουργία νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα Ασπροπύργου.

-Ιδρύσεις και ανακαινίσεις καταστημάτων

-Ανάπτυξη του μοντέλου καταστημάτων Food to Go, μέσω της δημιουργίας πιλοτικών Καταστημάτων και περαιτέρω ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης σε Εργαζομένους της Επιχείρησης και σε επαγγελματίες της εστίασης.