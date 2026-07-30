 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Retail Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

Σκλαβενίτης: Ετοιμάζεται για food concept με τζίρο άνω των 6 δισ.

Το 2026, η Σκλαβενίτης ετοιμάζεται για food-to-go concept και το μεγαλύτερο Food Hall στου Ρέντη

Business 30.07.2026, 11:35
Σχολιάστε
Σκλαβενίτης: Ετοιμάζεται για food concept με τζίρο άνω των 6 δισ.
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψαν η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης και ο όμιλος Σκλαβενίτης το 2025, με τον κύκλο εργασιών και των δύο να σημειώνει αυξήσεις.

Οι δείκτες της Σκλαβενίτης

Ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στα 6,13 δισ. ευρώ έναντι 5,56 δισ. το 2024. Η μισθοδοσία ανήλθε στα 902 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 255 εκατ. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 228 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται στα 99,5 εκατ. (ποσοστό 1,6% επί του συνολικού Κύκλου Εργασιών).

Ο αριθμός καταστημάτων ήταν 542 έναντι 539 το 2024. Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ανήλθε σε 776.000 έναντι 712.000 πελατών το 2024. Στις 31/12/2025 οι εργαζόμενοι ήταν 42.415 σε σύγκριση με τους 39.835 τον προηγούμενο χρόνο.

Η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης

Η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης αυξήθηκε επίσης, στα 5,1 δισ. ευρώ από 4,65 δισ. το 2024. Η μισθοδοσία ανήλθε στα 768 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 220 εκατ. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 192,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων στα 95,9 εκατ.  ευρώ (ποσοστό 1,9% επί του συνολικού Κύκλου Εργασιών).

Ο αριθμός καταστημάτων το 2025 ήταν 460 έναντι 457 το 2024. Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 683.000 έναντι 638.000 το προηγούμενο έτος. Στις 31/12/2025 οι Εργαζόμενοι ήταν 35.965 (έναντι 33.957 εργαζομένων το 2024).

Το 2025 η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης προχώρησε στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέων Θέσεων Εργασίας. Παράλληλα, στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων της μέσα από πρωτοβουλίες ενίσχυσης συνολικού ύψους 38,7 εκατ. ευρώ.

Το 1ο εξάμηνο του 2026, η επιχείρηση προχώρησε σε μισθολογικές παρεμβάσεις για 30.000 Εργαζομένους, οι οποίες ξεπερνούν τα 22,2 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από την 1η  Απριλίου τον βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ για άγαμους και στα 1.060 ευρώ για έγγαμους Εργαζομένους, και στα 1.050 ευρώ και 1.110 ευρώ αντίστοιχα με τη συμπλήρωση διετίας.

Έργα ανάπτυξης και επενδύσεις

Το 2025, το επενδυτικό πλάνο της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης εστίασε κυρίως:

-στην ενίσχυση του Δικτύου Καταστημάτων της μέσω της ίδρυσης τριών Καταστημάτων σε Πάτμο, Κρανίδι και Παραλίμνιο Ιωαννίνων.
-στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου, στη Φούσα Ασπροπύργου, συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ.
-στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Παραγγελιών eMarket στα Σπάτα
-σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε Καταστήματα και λοιπές Εγκαταστάσεις.

Για την περίοδο 2026-2027, η επιχείρηση υλοποιεί επενδύσεις που θα κυμανθούν σε ετήσια βάση στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της, έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση δύο νέων καταστημάτων σε Γλυφάδα και Βαθύ Σάμου, ενώ τα δύο καταστήματα franchise στην Πάρο άρχισαν να λειτουργούν ως εταιρικά.

Παράλληλα, την άνοιξη του 2026 η Επιχείρηση έφερε στην αγορά ένα νέο μοντέλο Καταστημάτων, τα Food to Go, τα οποία προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Έως σήμερα λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά Καταστήματα σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι.

Όσον αφορά στις επερχόμενες επενδύσεις, το πλάνο της Επιχείρησης επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημαντικά έργα:

-Δημιουργία του μεγαλύτερου Food Hall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου στην περιοχή του Ρέντη, με στόχο να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.

-Δημιουργία νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα Ασπροπύργου.

-Ιδρύσεις και ανακαινίσεις καταστημάτων

-Ανάπτυξη του μοντέλου καταστημάτων Food to Go, μέσω της δημιουργίας πιλοτικών Καταστημάτων και περαιτέρω ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης σε Εργαζομένους της Επιχείρησης και σε επαγγελματίες της εστίασης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα
Business

Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα
Σκλαβενίτης: Ετοιμάζεται για food concept με τζίρο άνω των 6 δισ.
Business

Σκλαβενίτης: Ετοιμάζεται για food concept με τζίρο άνω των 6 δισ.
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης: Συκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Συκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης
ΙΤΧ Ελλάς: Κέρδη για τη Zara στην Ελλάδα – Οι επενδύσεις του 2025
Business

Τι ταμείο έκανε η Zara στην Ελλάδα - Οι επενδύσεις στο δίκτυο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Εκτίναξη 123,9% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο
Business

ΤΙΤΑΝ: Εκτίναξη 123,9% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο
Optima bank: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο – Aναθεωρεί το guidance
Τράπεζες

Optima: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο - Aναθεωρεί το guidance

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027
Business

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027

Η διετία 2026-2027 για την Public φέρνει ενίσχυση δικτύου με καταστήματα "Public + home" - Η υπηρεσία "Public + Delivery"

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Σταθερή πορεία σε λιανική και χονδρική, με ώθηση από FTTH, FWA και ICT
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Η απάντηση του ΟΤΕ σε Vodafone–ΔΕΗ και Starlink

Ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ δεν επηρεάζεται από πιθανή σύμπραξη ΔΕΗ-Vodafone στα δίκτυα - Προοπτικές ανάπτυξης βασισμένες σε δημόσια έργα, διεθνή επέκταση και υπηρεσίες cloud, cyber και AI

Γιώργος Πολύζος
ΙΤΧ Ελλάς: Κέρδη για τη Zara στην Ελλάδα – Οι επενδύσεις του 2025
Business

Τι ταμείο έκανε η Zara στην Ελλάδα - Οι επενδύσεις στο δίκτυο

Η ελληνική θυγατρική της Zara εφαρμόζει νέα στρατηγική για καταστήματα και ηλεκτρονικό εμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: «Κόφτης» στις προεκλογικές υποσχέσεις
Economy

Πώς θα κοστολογούνται οι... προεκλογικές υποσχέσεις

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο βάζει στο μικροσκόπιο τα προγράμματα των κομμάτων

Γιάννης Αγουρίδης
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Ο Κέβιν Γουόρς απαντά στην αβεβαιότητα με τη σιωπή του
Reuters Breakingviews

«Χείλη ερμητικά κλειστά» από τον Γουόρς στην αβεβαιότητα των αγορών

Με αγανακτισμένους καταναλωτές και αβέβαιες επιχειρήσεις για το πώς να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους, η στρατηγική της «ήσυχης» Fed θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ

Gabriel Rubin
Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
World

Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Kering - Το στοίχημα του Luca de Meo

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 για την Kering

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Business
Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα
Business

Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα

Περισσότερα από 4.700 σημεία φόρτισης σε πάνω από 1.400 τοποθεσίες σε Ελλάδα και Ρουμανία

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης: Συκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Συκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης

Στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΕΚ για τον σχεδιασμό των δράσεων της επόμενης τριετίας

ΙΤΧ Ελλάς: Κέρδη για τη Zara στην Ελλάδα – Οι επενδύσεις του 2025
Business

Τι ταμείο έκανε η Zara στην Ελλάδα - Οι επενδύσεις στο δίκτυο

Η ελληνική θυγατρική της Zara εφαρμόζει νέα στρατηγική για καταστήματα και ηλεκτρονικό εμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Εκτίναξη 123,9% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο
Business

ΤΙΤΑΝ: Εκτίναξη 123,9% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ διαμορφώθηκαν στα 1,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,9%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 8,7%, φτάνοντας τα 312 εκατ. ευρώ

Optima bank: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο – Aναθεωρεί το guidance
Τράπεζες

Optima: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο - Aναθεωρεί το guidance

Ρεκόρ κερδοφορίας και κορυφαία αποδοτικότητα - Τα μηνύματα Τανισκίδη, Κυπαρίσση

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Business

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι τεχνολογικοί κολοσσοί για μπιζνες με τη Metlen - Πώς το γάλλιο δίνει πρόσθετη κερδοφορία έως 150 εκατ.

Χρήστος Κολώνας
Σκλαβενίτης: Πάνω από τα 6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις – Τα σχέδια για Food to Go και Πολωνία
Business

Ο Σκλαβενίτης σπάει το φράγμα των 6 δισ. - Το παράθυρο στο... franchise

Το ταμείο του 2025 αποκαλύπτει σήμερα η Σκλαβενίτης - Η στάση απέναντι στο franchise και στην επέκταση στo εξωτερικό

Γιώργος Μανέττας
Latest News
ΕΕΕΠ: Ενημερωτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του Voria
Κατασκευές

ΕΕΕΠ: Ενημερωτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του Voria

Το κλιμάκιο της ΕΕΕΠ ξεναγήθηκε στον χώρο του εργοταξίου και των εγκαταστάσεων από στελέχη της North Star Entertainment και της Regency Entertainment

Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα
Business

Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα

Περισσότερα από 4.700 σημεία φόρτισης σε πάνω από 1.400 τοποθεσίες σε Ελλάδα και Ρουμανία

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων – Οι 10 φιναλίστ
World

Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ: Οι 10 φιναλίστ

Η ΕΚΤ αλλάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ και οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν το νέο σχέδιο – Ελληνική συμμετοχή στην τελική φάση

L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή
World

L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή

Οι πωλήσεις για τη L’Oréal καταγράφουν διψήφια αύξηση με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από αυτόν της αγοράς

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
HELLAS – SPACE 2.0: 350 εκ. ευρώ για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα
Τεχνολογία

Με 350 εκ. ευρώ προϋπολογισμό το HELLAS - SPACE 2.0

Το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να διευρύνει το πεδίο δράσης της Ελλάδας σε όλη την αλυσίδα αξίας του διαστημικού τομέα

EnEarth: Αποτίμηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου
Green

Ανεξάρτητη αποτίμηση για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου

Ο παγκοσμίου κύρους οίκος Netherland, Sewell & Associates Inc (NSAI) προχώρησε στη σύνταξη Έκθεσης Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, ανακοίνωσε η EnEarth

Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: «Ψαλίδι» σε 100 μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης

«Ψαλίδι» σε 100 μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης - Η λίστα

Νοσοκομεία, σιδηρόδρομοι, ενεργειακές αναβαθμίσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατάρτιση και στέγαση στη λίστα των μειώσεων και των απεντάξεων - Τα 22 ιδιαίτερα προβληματικά ζητήματα που εντοπίζει το ΠΑΣΟΚ

Σκλαβενίτης: Ετοιμάζεται για food concept με τζίρο άνω των 6 δισ.
Business

Σκλαβενίτης: Ετοιμάζεται για food concept με τζίρο άνω των 6 δισ.

Το 2026, η Σκλαβενίτης ετοιμάζεται για food-to-go concept και το μεγαλύτερο Food Hall στου Ρέντη

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτική άνοδος – Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτική άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιμένοντας τα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή είναι επιφυλακτικοί οι επενδυτές

Φοιτητικό επίδομα: Τέλος χρόνου για τα 2.000 ευρώ
Economy

Τέλος χρόνου για φοιτητικό επίδομα 2.000 ευρώ

Πότε κλείνει η πλατφόρμα για αιτήσεις που αφορούν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας νέας μάχης για τους θαλάσσιους δρόμους
Ναυτιλία

Η νέα μάχη για τους θαλάσσιους δρόμους του εμπορίου

Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να προετοιμαστούν για το επόμενο σημείο συμφόρησης, μετά τα Στενά του Ορμούζ, που μπορεί να εμφανιστεί πριν προλάβει να ανοίξει το προηγούμενο

Μελίνα Ζιάγκου
Ευρωπαϊκή Ένωση: Σφίγγει ο κλοιός για ChatGPT και Roblox
Τεχνολογία

Σφίγγει ο κλοιός της ΕΕ για ChatGPT και Roblox

Η ChatGPT και η Roblox Corp. θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους και απαιτήσεις παρακολούθησης

Ασιατικά χρηματιστήρια: Αβεβαιότητα και αρνητικά πρόσημα
Ασία

Ασιατικά χρηματιστήρια: Αβεβαιότητα και αρνητικά πρόσημα

Ο ασταθής δείκτης Kospi δεν δείχνει σημάδια χαλάρωσης - Ο τεχνολογικός κλάδος στο επίκεντρο

Παπαθανάσης: 12 εκατ. για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ
ΕΣΠΑ

Παπαθανάσης: 12 εκατ. για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ

Αφορά κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης: Συκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Συκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης

Στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΕΚ για τον σχεδιασμό των δράσεων της επόμενης τριετίας

ΙΤΧ Ελλάς: Κέρδη για τη Zara στην Ελλάδα – Οι επενδύσεις του 2025
Business

Τι ταμείο έκανε η Zara στην Ελλάδα - Οι επενδύσεις στο δίκτυο

Η ελληνική θυγατρική της Zara εφαρμόζει νέα στρατηγική για καταστήματα και ηλεκτρονικό εμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies