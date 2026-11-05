Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ

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«Η έμπρακτη στήριξη της έρευνας και των ανθρώπων της αποτελεί επένδυση στο μέλλον και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη σημερινή εκδήλωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γαλλικό Ινστιτούτο, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου, επισημαίνοντας ότι και οι δύο υποδομές ενισχύουν τις δυνατότητες της Ελλάδας να παρακολουθεί τις κλιματικές μεταβολές, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει φυσικούς και άλλους κινδύνους

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ενισχύθηκε με 66 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει δοθεί σε ερευνητικό και τεχνολογικό ινστιτούτο της χώρας. Με τους πόρους αυτούς, όπως δήλωσε, υποστηρίχθηκαν δύο μεγάλες ερευνητικές υποδομές, με περισσότερες από εκατό συμβάσεις για νέες και αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές και επιστημονικό εξοπλισμό.

Η πρώτη είναι το NOA AEGIS, μια νέα κεντρική υποδομή που ενώνει τις δυνάμεις των τριών Ινστιτούτων, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητές τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών. Η δεύτερη είναι το ΠΑΓΓΑΙΑ στα Αντικύθηρα, μια σημαντική υποδομή πανευρωπαϊκής εμβέλειας για τη μελέτη της ατμόσφαιρας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου, επισημαίνοντας ότι και οι δύο υποδομές ενισχύουν τις δυνατότητες της Ελλάδας να παρακολουθεί τις κλιματικές μεταβολές, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει φυσικούς και άλλους κινδύνους.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στον ιστορικό ρόλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του πρώτου ερευνητικού κέντρου της σύγχρονης Ελλάδας, το οποίο ιδρύθηκε το 1842. Όπως σημείωσε, η ίδρυσή του αποτέλεσε μια διορατική επιλογή της ελληνικής Πολιτείας, η οποία, μόλις λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, επένδυσε στη γνώση και την επιστήμη.

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Παρατηρεί Γη και ουρανό

Σήμερα, το Αστεροσκοπείο δεν παρατηρεί μόνο τον ουρανό, αλλά και τη Γη. Παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα, τις πυρκαγιές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προσφέροντας αξιόπιστα δεδομένα για την προστασία των πολιτών, της ανθρώπινης ζωής, των υποδομών και του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία, στην έγκαιρη προειδοποίηση και στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων. «Όλα τελικά στην πολιτική και στο δημόσιο βίο και στη ζωή των ανθρώπων είναι σωστές αποφάσεις και σωστές αποφάσεις απαιτούν σωστά δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι τον Ιανουάριο του 2025 επισκέφθηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με αφορμή την παράδοση του νέου κτιρίου που στεγάζει ερευνητικές και επιχειρησιακές μονάδες των τριών Ινστιτούτων. Τότε είχε επισημάνει τον καθοριστικό ρόλο του φορέα τόσο στην έρευνα όσο και στην ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή όλων όσοι εργάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια για την έναρξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων. Όπως είπε, η σημερινή πολιτική ηγεσία παρέλαβε έργα σε εξέλιξη και εργάστηκε συστηματικά και μεθοδικά, επί δύο χρόνια, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Αστεροσκοπείου και τα υπόλοιπα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, για την προώθησή τους. «Η ηθική στην πολιτική είναι προϋπόθεση για να υπάρχει η στοιχειώδης εμπιστοσύνη», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επίτευγμα της επικοινωνίας με λέιζερ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025 από τις εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείου στον Κρυονέρι και στον Χελμό, σε συνεργασία με τη NASA και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, με προορισμό το διαστημικό σκάφος Psyche, σε απόσταση περίπου 265 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Χαρακτήρισε το γεγονός ιστορικό επίτευγμα, που αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και αποτελεί λόγο υπερηφάνειας για τη χώρα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να συνδέονται ακόμη πιο ουσιαστικά με την πραγματική οικονομία, ιδίως με τη βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος χρειάζεται ανασυγκρότηση. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ώστε να διασφαλιστεί μια ισχυρή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

Όπως ανέφερε επίσης, κατά τα οκτώ χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 7%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών. «Δεν υπάρχει πιο σοβαρή κοινωνική πολιτική από το να δίνεις δουλειές στους ανθρώπους και να νικάς το τέρας της ανεργίας», σημείωσε.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος, η ανάπτυξη των προηγούμενων ετών στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της ανεργίας. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με την αξιοποίηση της γνώσης, της έρευνας, της καινοτομίας και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Έρευνα και καινοτομία πυλώνες της εθνικής ισχύος

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, υπογράμμισε ότι «η επιστημονική Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα Εθνικής Ισχύος, γεωπολιτικής αναβάθμισης, οικονομικής ανάπτυξης και εθνικής ανθεκτικότητας». Όπως τόνισε: «Στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να ενισχύσει δυναμικά τα ερευνητικά μας κέντρα και το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας. Όπως προανέφερε ο Υπουργός μας Τάκης Θεοδωρικάκος, διοχετεύουμε πάνω από 66 εκατ. ευρώ (από ΤΑΑ, ΕΤΕπ και ΠΔΕ) για τις νέες εμβληματικές υποδομές του ΕΑΑ: τον Διαστημικό Κόμβο στο Κρυονέρι, το Παρατηρητήριο «ΠΑΓΓΑΙΑ» στα Αντικύθηρα και την υποδομή NOA-AEGIS».

«Με το σημερινό Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΑΑ – Δημόκριτος καταργούμε τα στεγανά. Ενώνουμε τα “μάτια” του Αστεροσκοπείου στο Διάστημα και το Κλίμα, με το “μυαλό” του Δημόκριτου στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μικροηλεκτρονική, συνδέοντας τις υποδομές μας με τον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και το εργοστάσιο ΤΝ AI «PHAROS». Δημιουργούμε ένα ισχυρό, δικτυωμένο οικοσύστημα σε όλη τη χώρα που ενισχύει το Brain Gain και επιστρέφει ως πραγματική ασφάλεια και ευημερία στον Έλληνα πολίτη», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής, ο Πρόεδρος και Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Βαγγέλης Καρκαλέτσης, καθώς επίσης και η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη.