Θεοδωρικάκος: Ως τέλη Δεκεμβρίου η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

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Με περίπου 1.000 κωδικούς βασικών προϊόντων διατροφής, οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας επεκτείνεται η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, η οποία θα ισχύσει έως το τέλος του έτους. Τη συνέχιση της συμφωνίας με τις επιχειρήσεις επιβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η νέα λίστα

Η νέα λίστα, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, περιλαμβάνει περίπου 1.000 προϊόντα και είναι μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη, που αριθμούσε περίπου 1.760 κωδικούς. Από τη νέα λίστα έχουν αφαιρεθεί τα σχολικά είδη, ενώ διατηρούνται βασικά αγαθά που αφορούν τις καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, στους κωδικούς περιλαμβάνονται τρόφιμα, καθαριστικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως σαμπουάν και αφρόλουτρα.

Η μέση μείωση των τιμών στη νέα φάση της πρωτοβουλίας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 6,5%, έναντι 9,5% που ήταν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της συμφωνίας. Οι περισσότερες μειώσεις θα είναι μονοψήφιες και θα κυμαίνονται μεταξύ 6% και 7%, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και προϊόντα με διψήφια μείωση.

Η συμφωνία έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων μηνών, από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Δεκεμβρίου, και εφαρμόζεται σε δύο διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη κάλυψε το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη αφορά τη νέα λίστα των περίπου 1.000 προϊόντων.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από τα ειδικά ενημερωτικά ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως συνέβαινε και στην προηγούμενη φάση.

Παράλληλα, περίπου στις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή της εορταστικής λίστας, η οποία θα περιλαμβάνει κυρίως τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, οι μειώσεις σε αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Μιλώντας στην ΕΡΤnews ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία προέκυψε από συμφωνία κυρίων με τις βιομηχανίες και τις βιομηχανίες τροφίμων, επισημαίνοντας ότι η δέσμευση για τη συγκράτηση των τιμών παραμένει σε ισχύ έως το τέλος του χρόνου.

Ωστόσο, ο υπουργός προειδοποίησε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος για τα νοικοκυριά, καθώς, όπως σημείωσε, την ίδια στιγμή που μειώνονται οι τιμές στους συγκεκριμένους 1.000 κωδικούς, είναι εξαιρετικά πιθανό να καταγραφούν αυξήσεις σε άλλα προϊόντα.

«Κάνουμε αυτό που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.