 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(11) "Real Estate"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(30) "Real Estate Buying and Selling"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Lamda Development: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha – Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος

Σταθερά στα 12,7 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της μετοχής της Lamda Development η AXIA Alpha Finance, και τη σύσταση buy, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα

Business 05.11.2026, 20:45
Σχολιάστε
Lamda Development: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha – Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σταθερά στα 12,7 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της μετοχής της Lamda Development η AXIA Alpha Finance, και τη σύσταση buy, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2026. Σχολιάζοντας τις επιδόσεις, η AXIA Alpha Finance επισημαίνει ότι η απουσία πωλήσεων οικοπέδων στο Ελληνικό επηρέασε την εικόνα των μεγεθών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα, θετική ένδειξη για την πορεία του οικιστικού σκέλους του έργου αποτελεί η αύξηση κατά 27% των πωλήσεων κατοικιών, καθώς επιταχύνεται η κατασκευαστική δραστηριότητα και διατηρείται η ισχυρή ζήτηση.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 420,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA προ αποτιμήσεων ακινήτων ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, έναντι 98,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025 και εκτίμησης της AXIA Alpha Finance για 17,9 εκατ. ευρώ. Η καθαρή ζημία μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκε σε 60,2 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 116 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και εκτιμώμενης ζημίας 33,1 εκατ. ευρώ από την AXIA.

Το Ελληνικό και οι εμπορικές αναπτύξεις

Ειδικότερα, τα έσοδα από το Ελληνικό διαμορφώθηκαν σε 301,5 εκατ. ευρώ, επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις της AXIA Alpha Finance, με 29,3 εκατ. ευρώ να προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων και έσοδα που σχετίζονται με μισθώσεις. Τα EBITDA προ αποτιμήσεων ήταν αρνητικά κατά 59,8 εκατ. ευρώ, επίσης ελαφρώς χαμηλότερα των προσδοκιών της χρηματιστηριακής.

Ωστόσο, η AXIA Alpha Finance ξεχωρίζει το μικτό περιθώριο κέρδους 10% που καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο από τις αμιγώς οικιστικές πωλήσεις, χαρακτηρίζοντάς το ισχυρή επίδοση. Εκτιμά, μάλιστα, ότι τα περιθώρια θα βελτιωθούν σημαντικά περαιτέρω, καθώς θα αυξάνεται η συμμετοχή των κατοικιών της Little Athens στο συνολικό μείγμα πωλήσεων.

Στον τομέα των εμπορικών κέντρων, τα έσοδα ανήλθαν σε 94,1 εκατ. ευρώ, έναντι εκτίμησης 92,3 εκατ. ευρώ από την AXIA Alpha Finance, καταγράφοντας ισχυρή ετήσια αύξηση. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 64,7 εκατ. ευρώ, κοντά στην εκτίμηση των 65,9 εκατ. ευρώ και αυξημένα κατά 3% σε σχέση με πέρυσι. Στις μαρίνες, τα έσοδα ανήλθαν σε 24,7 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 14,8 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της AXIA Alpha Finance για 24 εκατ. και 13,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η επίδοση επηρεάστηκε από τη διαταραχή στη λειτουργία της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

Τα ορόσημα του project

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η AXIA Alpha Finance στην πρόοδο του έργου στο Ελληνικό. Τα σωρευτικά έσοδα από την έναρξη του project έφτασαν τα 1,85 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, διατηρώντας την εταιρεία σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των 2,08 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις από την έναρξη του έργου ανήλθαν σε 1,405 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με την ION αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους.

Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η διοίκηση έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αναπτύξεων. Στο οικιστικό σκέλος του Ελληνικού, οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά, ενώ τα υπόλοιπα 250 περίπου διαμερίσματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναμένεται να διατεθούν στην αγορά σταδιακά. Από αυτά, 100 προβλέπεται να κυκλοφορήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ τα υπόλοιπα 100-150 από το 2027. Οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών αναμένονται το πρώτο τρίμηνο του 2027 και θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η διοίκηση εκτιμά ότι η κερδοφορία από τις οικιστικές αναπτύξεις θα ενισχυθεί περαιτέρω, με αιχμή τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους της Little Athens.

Για τη Riviera Galleria, η ολοκλήρωση των εργασιών τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ το άνοιγμα αναμένεται τον Σεπτέμβριο ή, ευρύτερα, εντός του τέταρτου τριμήνου του ίδιου έτους. Μέχρι στιγμής έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι μίσθωσης (Heads of Terms) για το 76% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων, με μισθώματα άνω των 80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η διοίκηση αναφέρει ότι η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά διαθέσιμων χώρων. Αντίστοιχα, για το Ellinikon Mall έχουν συμφωνηθεί βασικοί όροι μίσθωσης για το 75% των διαθέσιμων χώρων, με μισθώματα άνω των 50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, η ανακαίνιση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η μαρίνα θα διαθέτει συνολικά 300 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ θα μπορεί να εξυπηρετεί και μεγαλύτερα σκάφη, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία της.

Στο μέτωπο των τουριστικών αναπτύξεων, η κατασκευή του ξενοδοχείου Mandarin Oriental αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες, ενώ η ολοκλήρωση του IRC (Integrated Resort Casino) τοποθετείται στο 2029. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα της Lamda από το καζίνο, αυτά θα αντιστοιχούν στο υψηλότερο μεταξύ 15 εκατ. ευρώ και του 5% των ακαθάριστων εσόδων του IRC μετά την έναρξη λειτουργίας του. Η διοίκηση εκτιμά ότι, μετά το άνοιγμα του συγκροτήματος, τα σχετικά έσοδα θα υπερβούν το σημερινό ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο των 15 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα
Business

Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα
Lamda Development: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha – Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος
Business

Lamda: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha - Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος
ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ
Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens
ΔΕΗ blue: Με περισσότερους από 100.000 πελάτες η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Business

ΔΕΗ blue: Με περισσότερους από 100.000 πελάτες η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Citi: Διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Metlen – Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος
Business

Σύσταση «Buy» από Citi για Metlen – Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Bank: Στόχος για κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030
Τράπεζες

Alpha: Κέρδη 1,4 δισ. και διανομές 4 δισ. έως το 2030

Στον τομέα του Wealth Management, οι πελάτες της Alpha Bank διατηρούν 2,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets της UniCredit

Αγης Μάρκου
Μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις – Στο στόχαστρο και δύο αεροσκάφη της AEGEAN
Μεταφορές

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις - Στο στόχαστρο και η Aegean

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για απειλές στις πτήσεις Α3552 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και Α3860 από την Αθήνα προς τη Βιέννη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Τουρισμός

Αλλάζουν όλα στον τουρισμό - Το στοίχημα για την Ελλάδα

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Startups

Η Wonderful των 5 δισ. που επενδύει στην ελληνική αγορά AI

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Γιώργος Πολύζος
Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Business
Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα
Business

Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα

Τα ενδιάμεσα ευρήματα της μελέτης ΣΒΕ–Deloitte αναδεικνύουν τη δυναμική της μεταποίησης, αλλά και τις διαρθρωτικές υστερήσεις — Αίτημα για δεκαετή εθνική στρατηγική με μετρήσιμους στόχους

ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ

Η νέα συμφωνία ρυθμίζει καίρια θεσμικά ζητήματα και κατοχυρώνει σημαντικές μη μισθολογικές παροχές στον ΟΑΣΘ

Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens

Το attica BEAUTY αποτελεί ένα νέο, ευέλικτο concept καταστημάτων

ΔΕΗ blue: Με περισσότερους από 100.000 πελάτες η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Business

ΔΕΗ blue: Με περισσότερους από 100.000 πελάτες η εφαρμογή της στην Ελλάδα

Η αύξηση των χρηστών της εφαρμογής ακολουθεί τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου της ΔΕΗ blue

Citi: Διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Metlen – Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος
Business

Σύσταση «Buy» από Citi για Metlen – Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος

Η αμερικανική τράπεζα βλέπει περιθώρια επιτάχυνσης της δραστηριότητας της Metlen στο τέταρτο τρίμηνο

Deutsche Bank για Τράπεζας Κύπρου: Υψηλότερες των εκτιμήσεων οι επιδόσεις
Τράπεζες

Deutsche Bank: Υψηλότερες των εκτιμήσεων οι επιδόσεις για Κύπρου

Σε ευνοϊκότερη τροχιά τα καθαρά έσοδα από τόκους - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση παρά τις διανομές

Alpha Bank: Θετική η Citi για τους νέους στόχους της τράπεζας
Τράπεζες

Θετική η Citi για τους νέους στόχους της Alpha Bank

Η Citi διατηρεί τη σύσταση αγοράς (Buy) για τη μετοχή της Alpha Bank, με τιμή-στόχο τα 5,30 ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Wall Street: Πτώση 1.800 μονάδων για τον Dow – Σε φάση διόρθωσης ο Nasdaq
Wall Street

«Βουτιά» 1.800 μονάδων για τον Dow - Διόρθωση για τον Nasdaq με πτώση 5,5%

Η Wall Street φοβάται πλέον ότι η ολοκληρωτική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να επιβραδύνει την επέκταση των κέντρων δεδομένων

Nintendo: Το μεγάλο στοίχημα για το Switch 2»
World

Το νέο στοίχημα της Nintendo

Με όπλο τους εμβληματικούς χαρακτήρες της, η Nintendo επιδιώκει να ενισχύσει τις πωλήσεις της νέας κονσόλας, εν μέσω αυξανόμενου κόστους και αδυσώπητου ανταγωνισμού

ΗΠΑ: Πώς θα αλλάζει το τοπίο των σχέσεων με την Κίνα το εκλογικό αποτέλεσμα
World

Θα αλλάξει η σχέση ΗΠΑ - Κίνας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές;

Τα σενάρια που βλέπουν οι αναλυτές ως επικρατέστερα μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Νέες φυλακές, βιομηχανικό πάρκο και επένδυση υδροπονίας 130 εκατ.
Πολιτική

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Νέες φυλακές, βιομηχανικό πάρκο και επένδυση υδροπονίας 130 εκατ.

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη μεταλιγνιτική εποχή - Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για το σωφρονιστικό κατάστημα των 40 εκατ. ευρώ, με δυναμικότητα έως 600 κρατουμένων

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα
World

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon τόνισε πως ο τομέας του λιανικού εμπορίου παραμελείται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse
World

UBS: Ψαλίδι στους συμβούλους μετά την Credit Suisse

Η UBS περιορίζει το κόστος εξωτερικών συνεργατών καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση της σύνθετης ενοποίησης, ενώ έχει ήδη καταργήσει περισσότερες από 5.500 θέσεις εργασίας από την αρχή του 2026.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
World

Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων

Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4%

Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα
Business

Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα

Τα ενδιάμεσα ευρήματα της μελέτης ΣΒΕ–Deloitte αναδεικνύουν τη δυναμική της μεταποίησης, αλλά και τις διαρθρωτικές υστερήσεις — Αίτημα για δεκαετή εθνική στρατηγική με μετρήσιμους στόχους

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής
World

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής

Οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια

Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 – «Αγκάθι» ο πληθωρισμός
Economy

Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 - Αγκάθι ο πληθωρισμός

Η ελληνική οικονομία διατηρεί τις αντοχές της, αλλά οι ανατιμήσεις πιέζουν τα εισοδήματα είπε ο Γιάννης Στουρνάρας - Οι προτεραιότητες για επενδύσεις, ανταγωνισμό και χρηματοδότηση της παραγωγής

Κίνα: Για πρώτη φορά θα εκδώσει στον Καναδά ομόλογα σε γιουάν
Ομόλογα

Κίνα: Για πρώτη φορά θα εκδώσει στον Καναδά ομόλογα σε γιουάν

Η Κίνα θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας έως και 4 δισ. γιουάν στον Καναδά

Πιερρακάκης – Hoekstra: Το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα υποχώρησε, για πρώτη φορά, κάτω από 10%
Economy

Για πρώτη φορά κάτω από 10% το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα

«Κάθε ευρώ που ανακτούμε από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ που μπορούμε να επιστρέφουμε στους πολίτες», τόνισε ο Κ. Πιερρακάκης

Lamda Development: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha – Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος
Business

Lamda: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha - Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος

Σταθερά στα 12,7 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της μετοχής της Lamda Development η AXIA Alpha Finance, και τη σύσταση buy, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Καμιά επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση για αλλαγές στη Multon
World

Coca-Cola HBC: Τι απαντά για την τύχη της Multon στη Ρωσία

Η Coca-Cola HBC δηλώνει ότι δε βασίζεται σε έσοδα ή κεφάλαια από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εκτός Ρωσίας

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ εξετάζει δείκτες για να διαπιστώσει αν απαιτείται αύξηση των επιτοκίων
World

Λαγκάρντ: Τι εξετάζει η ΕΚΤ για τη συνεδρίαση του Δεκμεβρίου

Τι είπε για τα επιτόκια η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ

Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών
Βιομηχανία

Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών

Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε πέντε άξονες βιομηχανικής πολιτικής στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος με θέμα «Η Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies