Lamda Development: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha – Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος

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Σταθερά στα 12,7 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της μετοχής της Lamda Development η AXIA Alpha Finance, και τη σύσταση buy, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2026. Σχολιάζοντας τις επιδόσεις, η AXIA Alpha Finance επισημαίνει ότι η απουσία πωλήσεων οικοπέδων στο Ελληνικό επηρέασε την εικόνα των μεγεθών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα, θετική ένδειξη για την πορεία του οικιστικού σκέλους του έργου αποτελεί η αύξηση κατά 27% των πωλήσεων κατοικιών, καθώς επιταχύνεται η κατασκευαστική δραστηριότητα και διατηρείται η ισχυρή ζήτηση.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 420,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA προ αποτιμήσεων ακινήτων ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, έναντι 98,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025 και εκτίμησης της AXIA Alpha Finance για 17,9 εκατ. ευρώ. Η καθαρή ζημία μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκε σε 60,2 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 116 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και εκτιμώμενης ζημίας 33,1 εκατ. ευρώ από την AXIA.

Το Ελληνικό και οι εμπορικές αναπτύξεις

Ειδικότερα, τα έσοδα από το Ελληνικό διαμορφώθηκαν σε 301,5 εκατ. ευρώ, επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις της AXIA Alpha Finance, με 29,3 εκατ. ευρώ να προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων και έσοδα που σχετίζονται με μισθώσεις. Τα EBITDA προ αποτιμήσεων ήταν αρνητικά κατά 59,8 εκατ. ευρώ, επίσης ελαφρώς χαμηλότερα των προσδοκιών της χρηματιστηριακής.

Ωστόσο, η AXIA Alpha Finance ξεχωρίζει το μικτό περιθώριο κέρδους 10% που καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο από τις αμιγώς οικιστικές πωλήσεις, χαρακτηρίζοντάς το ισχυρή επίδοση. Εκτιμά, μάλιστα, ότι τα περιθώρια θα βελτιωθούν σημαντικά περαιτέρω, καθώς θα αυξάνεται η συμμετοχή των κατοικιών της Little Athens στο συνολικό μείγμα πωλήσεων.

Στον τομέα των εμπορικών κέντρων, τα έσοδα ανήλθαν σε 94,1 εκατ. ευρώ, έναντι εκτίμησης 92,3 εκατ. ευρώ από την AXIA Alpha Finance, καταγράφοντας ισχυρή ετήσια αύξηση. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 64,7 εκατ. ευρώ, κοντά στην εκτίμηση των 65,9 εκατ. ευρώ και αυξημένα κατά 3% σε σχέση με πέρυσι. Στις μαρίνες, τα έσοδα ανήλθαν σε 24,7 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 14,8 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της AXIA Alpha Finance για 24 εκατ. και 13,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η επίδοση επηρεάστηκε από τη διαταραχή στη λειτουργία της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

Τα ορόσημα του project

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η AXIA Alpha Finance στην πρόοδο του έργου στο Ελληνικό. Τα σωρευτικά έσοδα από την έναρξη του project έφτασαν τα 1,85 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, διατηρώντας την εταιρεία σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των 2,08 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις από την έναρξη του έργου ανήλθαν σε 1,405 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με την ION αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους.

Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η διοίκηση έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αναπτύξεων. Στο οικιστικό σκέλος του Ελληνικού, οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά, ενώ τα υπόλοιπα 250 περίπου διαμερίσματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναμένεται να διατεθούν στην αγορά σταδιακά. Από αυτά, 100 προβλέπεται να κυκλοφορήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ τα υπόλοιπα 100-150 από το 2027. Οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών αναμένονται το πρώτο τρίμηνο του 2027 και θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η διοίκηση εκτιμά ότι η κερδοφορία από τις οικιστικές αναπτύξεις θα ενισχυθεί περαιτέρω, με αιχμή τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους της Little Athens.

Για τη Riviera Galleria, η ολοκλήρωση των εργασιών τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ το άνοιγμα αναμένεται τον Σεπτέμβριο ή, ευρύτερα, εντός του τέταρτου τριμήνου του ίδιου έτους. Μέχρι στιγμής έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι μίσθωσης (Heads of Terms) για το 76% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων, με μισθώματα άνω των 80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η διοίκηση αναφέρει ότι η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά διαθέσιμων χώρων. Αντίστοιχα, για το Ellinikon Mall έχουν συμφωνηθεί βασικοί όροι μίσθωσης για το 75% των διαθέσιμων χώρων, με μισθώματα άνω των 50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, η ανακαίνιση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η μαρίνα θα διαθέτει συνολικά 300 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ θα μπορεί να εξυπηρετεί και μεγαλύτερα σκάφη, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία της.

Στο μέτωπο των τουριστικών αναπτύξεων, η κατασκευή του ξενοδοχείου Mandarin Oriental αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες, ενώ η ολοκλήρωση του IRC (Integrated Resort Casino) τοποθετείται στο 2029. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα της Lamda από το καζίνο, αυτά θα αντιστοιχούν στο υψηλότερο μεταξύ 15 εκατ. ευρώ και του 5% των ακαθάριστων εσόδων του IRC μετά την έναρξη λειτουργίας του. Η διοίκηση εκτιμά ότι, μετά το άνοιγμα του συγκροτήματος, τα σχετικά έσοδα θα υπερβούν το σημερινό ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο των 15 εκατ. ευρώ ετησίως.