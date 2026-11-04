LAMDA: Λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) εννεαμήνου στα 35 εκ. ευρώ

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Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) Ομίλου για το εννεαμήνο στα 35 εκ. ευρώ παρουσίασε η LAMDA Development ενω αυξημένα κατά 4% στα 75 εκατ. ευρω , είναι τα έσοδα των Malls (Operating Malls Adjusted EBITDA) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025.

Η εταιρεία αναφέρει νέο ρεκόρ EBITDA και για τη Μαρίνα του Φλοίσβου στα 16εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2025.

Οι συνολικές εισπράξεις από τις πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 30.09.2026 έχουν ξεπεράσει τα 1,85 δισ. ευρώ ενω τα ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου στα είναι στα 726 εκ. ευρώ , παρά τις αυξημένες επενδύσεις στο Ελληνικό, υποστηριζόμενα , οπως αναφέρει η εταιρεία, από τις ισχυρές ταμειακές εισπράξεις και την επιτυχή αναχρηματοδότηση του ομολογιακού δανείου.

Η εταιρεία παρουσίασε ενοποιημένες καθαρές ζημίες 60 εκ. ευρω, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών που απορρέουν από την αύξηση των έργων υποδομών στο Ελληνικό και του χρονισμού των πωλήσεων οικοπέδων.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Οι Εμπορικοί μας προορισμοί συνέχισαν την ισχυρή τους πορεία, καταγράφοντας νέα ρεκόρ ενώ και η Μαρίνα του Φλοίσβου σημείωσε ιστορικά υψηλά επίπεδα συνολικών εσόδων και EBITDA. Στο Ελληνικό η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίζει να προχωρά δυναμικά ενώ τα πρώτα ορόσημα έχουν ήδη επιτευχθεί συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης έναρξης λειτουργίας του The Ellinikon Sports Park. Οι ισχυρές ταμειακές εισπράξεις από τις πωλήσεις ακινήτων συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ισχυρή θέση ρευστότητάς. Προτεραιότητά μας είναι η παράδοση οικιστικών μονάδων στο Little Athens το 2027, με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, καθώς και η ολοκλήρωση της παραλιακής ζώνης, έως το καλοκαίρι, που θα αλλάξει την εικόνα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.»

Εμπορικά κέντρα

Τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία του Ομίλου LAMDA κατέγραψαν Operating EBITDA 70,0 εκ. ευρώ στο Εννεάμηνο του 2026. Το Operating Malls EBITDA προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους 5,0εκ ευρώ ανήλθε στα 75,0εκ αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 5% σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2025 καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 13% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας με αύξηση κατά 7% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2025 καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε €662εκ για την ίδια περίοδο.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των εμπορικών κέντρων ανήλθαν σε 83,2 εκ το Εννεάμηνο 2026, έναντι 136,9 εκ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οπως σημειώνεται η αξία των εμπορικών κέντρων του Ομιλου συνεχίζει την ανοδική πορεία της καταγράφοντας σημαντικά κέρδη αποτιμήσεων για το Εννεάμηνο 2026. Ωστόσο, τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ήταν χαμηλότερα σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της υψηλής συγκριτικής βάσης του Εννεαμήνου 2025, το οποίο είχε επωφεληθεί από τη σημαντική συμπίεση των αποδόσεων (yields), εν μέσω ευνοϊκού μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 75% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Στη Riviera Galleria, οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζουν, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των εργασιών στις όψεις και στα στέγαστρα, της κατασκευής εσωτερικών χωρισμάτων σε όλα τα επίπεδα, και των εργασιών στους εξωτερικούς χώρους. Η πρώτη εμπορική μονάδα έχει ήδη παραδοθεί σε μισθωτή. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2027. Στο The Ellinikon Mall οι εργασίες ξεκινήσαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις εργασίες θεμελίωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.09.2026 ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 1,9 δισ. ευρώ με την αξία των τεσσάρων (4) Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία να υπερβαίνει τα 1,4 δις. ευρω