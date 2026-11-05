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ΕΛΙΝΤΟΥΡ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές αλλά αισιοδοξία για το 2026 για τα ξενοδοχεία του Comer Group στο Λουτράκι

Παρά τη δύσκολη χρηματοοικονομική εικόνα, η διοίκηση της ΕΛΙΝΤΟΥΡ θέτει ως στόχο την αύξηση των εσόδων στα 8,5 εκατ. ευρώ το 2026

Τουρισμός 05.11.2026, 08:20
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ΕΛΙΝΤΟΥΡ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές αλλά αισιοδοξία για το 2026 για τα ξενοδοχεία του Comer Group στο Λουτράκι
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κύκλο εργασιών και αυξημένες υποχρεώσεις κατέγραψε το 2025 η ΕΛΙΝΤΟΥΡ (Ελληνικές Επενδύσεις Τουριστικών Συγκροτημάτων Α.Ε.), η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα Poseidon Resort στο Λουτράκι και βρίσκεται υπό τον έλεγχο συμφερόντων του ιρλανδικού Comer Group.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στο, ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝΤΟΥΡ το 2025, υποχώρησε στα 6,63 εκατ. ευρώ, από 6,97 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 4,9%. Παράλληλα, οι ζημιές μετά από φόρους διευρύνθηκαν στα 2,50 εκατ. ευρώ, έναντι 1,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων συνοδεύτηκε από αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων στα 42,86 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν αρνητικά, φθάνοντας τα 23 εκατ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας ανήλθαν σε 35,04 εκατ. ευρώ.

Παρά τη δύσκολη χρηματοοικονομική εικόνα, η διοίκηση θέτει ως στόχο την αύξηση των εσόδων στα 8,5 εκατ. ευρώ το 2026, επιδιώκοντας παράλληλα τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της.

Το Comer Group και οι επενδύσεις στο Λουτράκι

Η ΕΛΙΝΤΟΥΡ πέρασε το 2022 στον έλεγχο συμφερόντων του Comer Group, έπειτα από συμφωνία εξαγοράς με την οικογένεια Αργυρού, η οποία συνδεόταν επί σειρά ετών με το ξενοδοχειακό συγκρότημα Poseidon Resort.

Ο Comer Group είναι ιρλανδικός επενδυτικός όμιλος, που δημιουργήθηκε από τους αδελφούς Luke και Brian Comer και αναπτύχθηκε κυρίως στον τομέα των ακινήτων. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν επενδύσεις σε οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, καθώς και στον ξενοδοχειακό τομέα, με παρουσία σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές.

Στην Ελλάδα, ο όμιλος έχει αναπτύξει σημαντική επενδυτική δραστηριότητα στο Λουτράκι, τόσο μέσω της εξαγοράς του Poseidon Resort όσο και μέσω της συμμετοχής του στο Καζίνο Λουτρακίου.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα περιλαμβάνει τις μονάδες Wyndham Loutraki Poseidon Resort και Ramada Loutraki Poseidon Resort, οι οποίες λειτουργούν υπό διεθνή ξενοδοχειακά εμπορικά σήματα.

Παράλληλα, ο Comer Group εισήλθε το 2020 στο Καζίνο Λουτρακίου. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, η Cherokee Investments S.A., συμφερόντων του ιρλανδικού ομίλου, ελέγχει το 94% της Club Hotel Loutraki Α.Ε., η οποία συμμετέχει με ποσοστό 84% στην κοινοπραξία Club Hotel Casino Loutraki. Το υπόλοιπο 16% της κοινοπραξίας ανήκει στη δημοτική Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε.

Πρόκειται για δύο διακριτές επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΛΙΝΤΟΥΡ αφορούν το ξενοδοχειακό συγκρότημα και δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του καζίνο.

Στη διοίκηση της ΕΛΙΝΤΟΥΡ συμμετέχει ο Luke Wayne Comer, ο οποίος υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 ως εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Stephen John Mahon, αποτυπώνοντας τη διοικητική παρουσία του ιρλανδικού ομίλου στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα Poseidon Resort στο Λουτράκι.

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