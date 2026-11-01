Τουρισμός: Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία στρέφονται στις μεγάλες διεθνείς αλυσίδες

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Διευρύνεται συνεχώς το μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς φιλοξενίας, που καταλαμβάνουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες καθώς τα ανεξάρτητα και οικογενειακά ξενοδοχεία της ηπείρου συνάπτουν όλο και συχνότερα συμφωνίες με διεθνή εμπορικά σήματα .

Στόχος τους είναι να προσελκύσουν επαγγελματίες ταξιδιώτες, καθώς και το αυξανόμενο ρεύμα επισκεπτών από τις ΗΠΑ που διαθέτουν υψηλή αγοραστική δύναμη.

Σύμφωνα με την εταιρεία CoStar, η οποία παρέχει δεδομένα για τον κλάδο, τον Αύγουστο περισσότερο από το 41% ​​των 6,5 εκατομμυρίων ξενοδοχειακών δωματίων στην Ευρώπη ανήκε σε κάποια αλυσίδα – ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 36% που καταγραφόταν το 2020. Πάντως, η τάση αυτή της «αλυσιδοποίησης» – της ένταξης οικογενειακών ξενοδοχείων στην Ευρώπη – υπολείπεται ακόμη σε σύγκριση με την Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπου περίπου τα δύο τρίτα των ξενοδοχειακών δωματίων φέρουν κάποιο επώνυμο brand.

Oι Αμερικανοί πολίτες πραγματοποίησαν 23,3 εκατομμύρια ταξίδια στην Ευρώπη το 2025 —αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι, όπως η Marriott και η Hilton, συνήθως δεν κατέχουν την ιδιοκτησία των περισσότερων καταλυμάτων που λειτουργούν υπό την επωνυμία τους, σημειώνουν οι Financial Times. Αντιθέτως, συνεργάζονται με επενδυτές, κατασκευαστές και διαχειριστές, οι οποίοι λειτουργούν τα ξενοδοχεία χρησιμοποιώντας το όνομα των αλυσίδων, αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση στα προγράμματα πιστότητας (loyalty schemes) και στις πλατφόρμες κρατήσεων των εν λόγω ομίλων.

Η ένταξη στα δίκτυα

Η ένταξη υφιστάμενων ξενοδοχείων στα δίκτυά τους προσφέρει έναν σχετικά γρήγορο και οικονομικό τρόπο επέκτασης, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.

Οι ξενοδόχοι στην Ευρώπη –πολλοί εκ των οποίων δραστηριοποιούνταν επί μακρόν χωρίς να συνδέονται με κάποιο brand– είναι πλέον πιο ανοιχτοί σε συνεργασίες. Μέσω αυτών, αποκτούν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και δυνατότητες διανομής, η ανάπτυξη των οποίων, σε ατομικό επίπεδο, θα απαιτούσε υψηλό κόστος.

Ο Ελί Μααλούφ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου InterContinental Hotels Group, δήλωσε ότι η εταιρεία του έχει συνάψει τα τελευταία χρόνια συμφωνίες για νέες ξενοδοχειακές μονάδες και μετατροπές υφιστάμενων κτιρίων σε ιταλικές πόλεις, όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία και το Μιλάνο.

«Πρόκειται για εξαιρετικούς προορισμούς, όπου —θα έλεγα— πριν από πέντε χρόνια οι συζητήσεις δεν θα ήταν οι ίδιες», ανέφερε ο Maalouf, του οποίου η εταιρεία κατέχει τα εμπορικά σήματα Holiday Inn, Kimpton και Six Senses. «Σήμερα, ωστόσο, πολλοί τοπικοί παράγοντες του κλάδου προσεγγίζουν εμάς».

Τα διεθνή ξενοδοχειακά σήματα μπορούν να βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία να επωφεληθούν από την αύξηση των ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ, οι οποίοι είναι πιο πιθανό —σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους— να είναι μέλη σε προγράμματα πιστότητας ξενοδοχείων.

Οι Αμερικανοί ταξιδεύουν στην Ευρώπη

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Ταξιδιών και Τουρισμού των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί πολίτες πραγματοποίησαν 23,3 εκατομμύρια ταξίδια στην Ευρώπη το 2025 —αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ερευνητική ομάδα Tourism Economics προβλέπει ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 5% φέτος.

Η ένταξη στο δίκτυο franchise της συλλογής ξενοδοχείων Tapestry Collection της Hilton επέτρεψε στο Chania Flair Boutique Hotel, στην Κρήτη, να αποκτήσει πρόσβαση σε μια ευρύτερη και πιο «διεθνή» πελατειακή βάση, δήλωσε ο Λάμπρος Τσιλεδάκης, επικεφαλής ανάπτυξης (Chief Development Officer) της Hotelleading, της εταιρείας που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο.

Απασχόληση

Η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας βοήθησε επίσης στις προσλήψεις, καθώς περισσότερα από 1.000 άτομα υπέβαλαν αίτηση για εργασία σε ένα άλλο ξενοδοχείο υπό την επωνυμία Hilton, το οποίο πρόκειται να ανοίξει του χρόνου, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η προθυμία των Ευρωπαίων ξενοδόχων να προσελκύσουν Αμερικανούς επισκέπτες με υψηλή αγοραστική δύναμη εκδηλώνεται σε μια περίοδο που ορισμένοι ντόπιοι —ιδιαίτερα στην Ισπανία— εκφράζουν δυσαρέσκεια για αυτό που αντιλαμβάνονται ως υπερτουρισμό στη Μεσόγειο.

Οι μεγάλες αλυσίδες προσφέρουν επίσης καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στην κερδοφόρα αγορά των επαγγελματικών ταξιδιών, όπου οι πελάτες τείνουν να αναζητούν ονόματα που τους είναι οικεία.

«Αυτοί είναι οι καλύτεροι πελάτες σας», δήλωσε ο Richard Clarke, διευθυντικό στέλεχος στην εταιρεία ερευνών Bernstein, ο οποίος καλύπτει τον κλάδο της αναψυχής. «Θα επιστρέφουν ξανά και ξανά, ενώ είναι πιο πιθανό να δειπνήσουν στο εστιατόριό σας και να κάνουν αγορές από το μίνι μπαρ του δωματίου τους».

Οι μεγάλες αλυσίδες έχουν επιδιώξει να προσελκύσουν ανεξάρτητους ξενοδόχους στα δίκτυά τους, εισάγοντας το μοντέλο των «soft brands» (ευέλικτων επωνυμιών), το οποίο θέτει λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά το μέγεθος των δωματίων και τις παρεχόμενες ανέσεις.

Η συλλογή «Outset Collection» της Hilton —που εγκαινιάστηκε πριν από έναν χρόνο— και η «Noted Collection» της InterContinental έδωσαν τη δυνατότητα σε ανεξάρτητα ξενοδοχεία να ενταχθούν στο δίκτυο διανομής μιας μεγάλης επωνυμίας, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν σε δαπανηρές εργασίες αναβάθμισης ή ανάπτυξης των υποδομών τους, εξήγησε ο Matthew Pohlman, επικεφαλής του τμήματος φιλοξενίας και αναψυχής στη δικηγορική εταιρεία Goodwin.