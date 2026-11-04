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Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ

Τα επενδυτικά σχέδια της Nova Constructions έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ

Τουρισμός 04.11.2026, 07:00
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Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Με ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα στον ξενοδοχειακό κλάδο, νέες συμφωνίες με τον διεθνή όμιλο Hilton και χρηματοδοτήσεις μέσω ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 89,3 εκατ. ευρώ, η Nova Constructions επιταχύνει τη διείσδυσή της στην ελληνική τουριστική αγορά.

Η εταιρεία, που ξεκίνησε το 2018 με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή και πώληση κατοικιών στην Αττική, επεκτείνει πλέον την παρουσία της στην ξενοδοχειακή αγορά, με επενδύσεις στην Αθήνα, την Πάρο, την Κρήτη και την Κύπρο.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του ομίλου για το 2025, η Nova Constructions έχει προχωρήσει στην εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για σειρά ξενοδοχειακών επενδύσεων, ενώ διευρύνει τη συνεργασία της με τη Hilton, μέσω νέων συμβάσεων δικαιόχρησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συμφωνία για την ανάπτυξη τριών ξενοδοχείων υπό το εμπορικό σήμα DoubleTree by Hilton, συνολικού προϋπολογισμού 66,4 εκατ. ευρώ. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου εκδόθηκε εντός του 2026 κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 61,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση δύο ακόμη ομολογιακών δανείων, ύψους 7,2 εκατ. και 10,9 εκατ. ευρώ, για ξενοδοχειακά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 9 εκατ. και 13,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επιπλέον, εκδόθηκαν δύο ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, που συνδέονται με την ανάπτυξη νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην Πάρο, με αναφερόμενο προϋπολογισμό 6,4 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι νέες ομολογιακές χρηματοδοτήσεις που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε 89,3 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των χρηματοδοτήσεων έχει ήδη εκταμιευθεί ή ότι όλες οι επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Νέα ξενοδοχεία σε Αθήνα, Πάρο και Ελούντα

Η στρατηγική ανάπτυξης της Nova Constructions επικεντρώνεται σε ξενοδοχειακά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και στη συνεργασία με διεθνείς αλυσίδες.

Κατά τη διάρκεια του 2025 υπογράφηκαν συμφωνίες δικαιόχρησης με τη Hilton για την ανάπτυξη δύο πρόσθετων ξενοδοχείων στην περιοχή του Φαλήρου και στην Πάρο.

Ακολούθησαν, εντός του 2026, νέες συμφωνίες για ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελούντα, κατηγορίας πέντε αστέρων, και στην Καλλιθέα Αττικής.

Παράλληλα, ο όμιλος εξασφάλισε την ένταξη ξενοδοχειακών επενδύσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις χρηματοδότησης για έργα στην Ελούντα, στον Κολωνό, στη λεωφόρο Συγγρού 243 και στην Πάρο, ενώ η υλοποίησή τους έχει ήδη ξεκινήσει.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, η συγγενής εταιρεία Green Properties Μελάκης Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία του Hilton Garden Inn Chania City, ενισχύοντας την παρουσία του ευρύτερου επιχειρηματικού σχήματος στην Κρήτη.

Νέο ξενοδοχείο σε οκταώροφο ακίνητο του ΕΦΚΑ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάληψη νέου ξενοδοχειακού έργου σε ακίνητο του e-ΕΦΚΑ.

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο ασφαλιστικός φορέας προκήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου, με υποχρέωση επενδυτικού προγράμματος ανακατασκευής και μετατροπής του σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τριών αστέρων.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε σε 35 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης κατά μία δεκαετία.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, η Nova Constructions επικράτησε στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 και σχεδιάζει την ανακαίνιση του οκταώροφου κτιρίου και τη μετατροπή του σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2028.

Αναδιάρθρωση του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου

Παράλληλα με τις νέες επενδύσεις, ο όμιλος προχωρεί σε αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής του, δημιουργώντας ξεχωριστές θυγατρικές για τη διαχείριση επιμέρους ξενοδοχειακών έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Νοέμβριο του 2025 ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης του επενδυτικού ακινήτου στη λεωφόρο Συγγρού 234 και η εισφορά του στη νεοσύστατη Croma Estates Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στη συνέχεια, η συμμετοχή μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Jescar Investments Ltd, χωρίς να εξέλθει η Croma Estates από τον όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η δημιουργία αυτοτελών εταιρειών για κάθε επενδυτικό σχέδιο αποτελεί πλέον βασική επιχειρηματική πρακτική, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων.

Η επέκταση δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Η κυπριακή θυγατρική G.P.D.L. απέκτησε ακίνητο στη Λευκωσία, με σκοπό την ανάπτυξη ξενοδοχειακής δραστηριότητας. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών.

Κέρδη 5,98 εκατ. ευρώ το 2025

Η διεύρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων συνοδεύεται από σημαντική ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας του ομίλου, παρά την υποχώρηση των ενοποιημένων εσόδων.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 36 εκατ. ευρώ, έναντι 39,15 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 8%.

Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 5,98 εκατ. ευρώ, από 3,50 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο περίπου 71%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,84 εκατ. ευρώ, έναντι 5,35 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό αποτέλεσμα ενισχύθηκε κατά 22,4%, στα 10,14 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA, ωστόσο, υποχώρησαν σε 5,64 εκατ. ευρώ, από 9,94 εκατ. ευρώ το 2024.

Η διοίκηση αποδίδει σημαντικό μέρος της ενίσχυσης των αποτελεσμάτων σε κέρδη από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων και από τη μεταβίβαση μισθωτικού δικαιώματος χρήσης.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,6%, στα 30,76 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 13,39 εκατ. ευρώ, έναντι 4,15 εκατ. ευρώ το 2024.

Ενεργητικό 182 εκατ. ευρώ

Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου ανήλθε στο τέλος του 2025 σε 182,38 εκατ. ευρώ, από 137,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 48,21 εκατ. ευρώ, έναντι 31,09 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε 134,17 εκατ. ευρώ, από 106,21 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο από υπογεγραμμένες συμβάσεις πώλησης διαμερισμάτων ανερχόταν σε 28,6 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και σε 21,6 εκατ. ευρώ για τη μητρική εταιρεία.

Παράλληλα, η απασχόληση αυξήθηκε σημαντικά, με τον αριθμό των εργαζομένων να φθάνει τους 209 στο τέλος του 2025, έναντι 164 το 2024.

Παναγιώτης Λειβαδάς

Ο κ.Παναγιωτης Λειβαδάς

Η διοίκηση του ομίλου, με πρόεδρο τον Ιωάννη Αναστασόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παναγιώτη Λειβαδά, εκτιμά ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές, στηριζόμενες στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και στη διεύρυνση των συνεργασιών με διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους.

Η Nova Constructions επιχειρεί έτσι να μετασχηματιστεί από μια εταιρεία ανάπτυξης κατοικιών σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο ακινήτων και φιλοξενίας, με το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην αναπτυξιακή στρατηγική της.

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