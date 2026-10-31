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Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Τουρισμός 31.10.2026, 07:00
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Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Με αιχμή τα πεντάστερα ξενοδοχεία συνεχίζεται η επέκταση των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στην ελληνική αγορά, καθώς μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν 50 ξενοδοχεία και περισσότερα από 4.100 δωμάτια που λειτουργούν υπό διεθνή εμπορικά σήματα. Την ίδια στιγμή, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καταγράφουν αύξηση εσόδων, κυρίως μέσω υψηλότερων τιμών, ενώ οι νέες επενδύσεις και εξαγορές ενισχύουν τη συγκέντρωση του κλάδου.

Σύμφωνα με την έρευνα της GBR Consulting για το τρίτο τρίμηνο του 2026, τα ξενοδοχεία που συνδέονται με διεθνείς αλυσίδες αυξήθηκαν από 352 τον Οκτώβριο του 2025 σε 402 τον Οκτώβριο του 2026, σημειώνοντας άνοδο 14,2%. Αντίστοιχα, η δυναμικότητά τους αυξήθηκε κατά 12,5%, από 32.733 σε 36.834 δωμάτια.

Η ανάπτυξη επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην πολυτελή φιλοξενία. Από τα 50 επιπλέον ξενοδοχεία, τα 28 είναι πέντε αστέρων, ενώ στην ίδια κατηγορία αντιστοιχούν 3.459 από τα 4.101 νέα δωμάτια.

Συνολικά, τα πεντάστερα ξενοδοχεία που λειτουργούν με διεθνές σήμα έφτασαν τα 217, με 27.128 δωμάτια. Οι διεθνείς αλυσίδες ελέγχουν πλέον, μέσω των εμπορικών τους σημάτων, το 25% των πεντάστερων ξενοδοχείων της χώρας και το 24% των δωματίων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Αντίθετα, η παρουσία τους παραμένει περιορισμένη στις χαμηλότερες κατηγορίες. Μόλις 70 τετράστερα ξενοδοχεία συνδέονται με διεθνή αλυσίδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 4% της κατηγορίας, ενώ στα ξενοδοχεία ενός έως τριών αστέρων καταγράφονται μόλις 18 μονάδες.

Marriott, Hyatt και Hilton στην κορυφή

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πλέον 40 διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, οι οποίες εκπροσωπούν συνολικά 439 ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά καταλύματα, δυναμικότητας 41.029 δωματίων.

Από αυτά, 402 είναι ξενοδοχεία με 36.834 δωμάτια και τα υπόλοιπα 37 αφορούν άλλες μορφές τουριστικών καταλυμάτων.

Στις πρώτες θέσεις, με βάση τη δυναμικότητα των δωματίων, διατηρούνται οι Marriott, Hyatt και Hilton, ενώ η Accor ανέβηκε από την ένατη στην έβδομη θέση.

Η γεωγραφική κατανομή δείχνει ότι η παρουσία των διεθνών σημάτων εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε λίγες περιοχές. Η Αττική συγκεντρώνει το 25% των δωματίων, το Νότιο Αιγαίο το 22% και η Κρήτη το 18%.

Οι τρεις αυτές περιφέρειες αντιπροσωπεύουν συνολικά το 65% της δυναμικότητας των ξενοδοχείων με διεθνές σήμα. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά, με μερίδιο 11% η καθεμία.

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις

Η έρευνα καταγράφει παράλληλα σημαντική κινητικότητα στις ξενοδοχειακές επενδύσεις.

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture, στην οποία η PRODEA έχει αυξήσει τη συμμετοχή της στο 99,99%, συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της.

Τον Οκτώβριο του 2026 ανακοίνωσε την προσθήκη του Moxy Athens City, δυναμικότητας 201 δωματίων, ενώ προχωρεί στην ανακαίνιση και επανατοποθέτηση του Nikki Beach Resort & Spa στο Πόρτο Χέλι.

Το ξενοδοχείο προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει την 1η Ιουνίου 2027 ως Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection, εντασσόμενο στο διεθνές χαρτοφυλάκιο της Accor.

Στις σημαντικές συναλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η συμφωνία της Chandris Hotels για την εξαγορά του πεντάστερου Milos Cove Inception Resort στη Μήλο, έναντι 17 εκατ. ευρώ. Η μονάδα διαθέτει 42 σουίτες και βίλες, ενώ έχει εγκριθεί επέκταση κατά 17 επιπλέον καταλύματα.

Στην Αθήνα, η αμερικανική Highgate, σε συνεργασία με τη γαλλική Eternam, απέκτησε το Athens Zafolia Hotel, δυναμικότητας 191 δωματίων. Πρόκειται για την πρώτη ξενοδοχειακή επένδυση της Highgate στην Ελλάδα, με σχεδιασμό εκτεταμένης ανακαίνισης και ένταξης του ξενοδοχείου σε διεθνές εμπορικό σήμα.

Παράλληλα, η Mar-Bella Collection απέκτησε την εταιρεία που κατέχει το Cayo Exclusive Resort & Spa στην Ελούντα, δυναμικότητας 117 δωματίων, σουιτών και επαύλεων, πραγματοποιώντας την είσοδό της στην αγορά της Κρήτης.

Αύξηση εσόδων στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ξενοδοχειακών αλυσίδων συνοδεύεται από θετικές λειτουργικές επιδόσεις σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς.

Στην Αθήνα, κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στο 77%, ενώ η μέση ημερήσια τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 7,5%, φτάνοντας τα 195 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) ενισχύθηκε κατά 7%, στα 151 ευρώ.

Ιδιαίτερα ισχυρός ήταν ο Σεπτέμβριος, όταν το RevPAR αυξήθηκε κατά 15,1%, έναντι πολύ μικρότερων αυξήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση πληρότητα υποχώρησε στο 69%, ενώ η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 4,4%, στα 111 ευρώ. Το RevPAR ενισχύθηκε κατά 2,9%, στα 76 ευρώ.

Στα παραθεριστικά ξενοδοχεία, η πληρότητα παρέμεινε σταθερή στο 86%, αλλά τα συνολικά ημερήσια έσοδα ανά κατειλημμένο δωμάτιο αυξήθηκαν κατά 10,2%, στα 371 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο έφτασαν τα 318 ευρώ, αυξημένα κατά 10,5%, ενώ ο συνολικός τζίρος ενισχύθηκε κατά 12,9%.

Περισσότεροι τουρίστες, αλλά όχι αντίστοιχη αύξηση στα ξενοδοχεία

Παρά τη θετική εικόνα, η GBR Consulting επισημαίνει ότι η αύξηση των διεθνών αφίξεων δεν μεταφράζεται σε ανάλογη αύξηση της ξενοδοχειακής ζήτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 10% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, χωρίς την κρουαζιέρα, κατά 9,7%.

Ωστόσο, οι αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία αυξήθηκαν μόλις κατά 1,6% και οι διανυκτερεύσεις κατά 1,2%.

Η διαφοροποίηση συνδέεται εν μέρει με τη σημαντική άνοδο του οδικού τουρισμού, καθώς οι αφίξεις μέσω χερσαίων συνοριακών σταθμών αυξήθηκαν κατά 22,6%.

Παράλληλα, ενισχύεται η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα δηλωθέντα έσοδα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες έφτασαν το 2025 περίπου τα 974 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 8% του εκτιμώμενου συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών ξενοδοχείων, ύψους 12,5 δισ. ευρώ.

Αυξάνεται ο τραπεζικός δανεισμός

Η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα αποτυπώνεται και στη χρηματοδότηση του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που επικαλείται η GBR Consulting, οι νέες τραπεζικές χορηγήσεις προς επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης έφτασαν τα 748 εκατ. ευρώ κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, η αύξηση αφορά κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, προς τις οποίες ο νέος δανεισμός αυξήθηκε κατά 95%, στα 348 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 13%, στα 400 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη υποδηλώνει ότι η επέκταση του ξενοδοχειακού κλάδου συνοδεύεται από αυξανόμενη συγκέντρωση επενδύσεων και χρηματοδότησης στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε μια αγορά όπου οι διεθνείς αλυσίδες διευρύνουν σταθερά το αποτύπωμά τους.

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