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Ένα από τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης χρηματιστηριακής φούσκας και της επακόλουθης κατάρρευσής της είναι ότι παρασύρει τα πάντα. Με απλά λόγια, αν δεν συμμετέχεις σε αυτήν, θεωρείσαι αντίπαλός της. Έτσι, η διαφοροποίηση των επενδύσεων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Σύμφωνα με τη WSJ, φαίνεται ότι τα πράγματα στις αγορές έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο με το επενδυτικό κύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που έγινε εμφανές την περασμένη εβδομάδα ακόμη και στις τιμές του χρυσού και του χαλκού. Οι τιμές αυτών των δύο μετάλλων συνήθως αποτελούν ένδειξη χρηματοπιστωτικής πίεσης και της κατάστασης της οικονομίας. Τώρα, όμως, ενδέχεται να αποτελούν απλώς έναν ακόμη δείκτη των εναλλασσόμενων στοιχημάτων των επενδυτών υπέρ ή κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Η περασμένη Δευτέρα έδωσε το πιο ακραίο παράδειγμα. Μέσα σε λίγα λεπτά από την ανακοίνωση της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, ο χαλκός εκτοξεύτηκε σχεδόν κατά 6% και ο χρυσός σημείωσε άνοδο άνω του 2%.

Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και οι πιο αμυντικές μετοχές του κλάδου των βασικών καταναλωτικών αγαθών παρασύρονται από το επενδυτικό κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αντιμετωπίζονται ως ένας τρόπος αποφυγής της έκθεσης σε αυτό. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ευαίσθητος στα επιτόκια, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζονται από την οικονομική ανάπτυξη που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Το επενδυτικό κύμα της τεχνητής νοημοσύνης έχει επηρεάσει και άλλες αγορές, τόσο μέσω της επίδρασής του στην οικονομία όσο και μέσω του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, με τη σειρά τους, επηρεάζουν ξανά την οικονομία, δημιουργώντας έναν αλληλοτροφοδοτούμενο κύκλο.

Ο Χουάνγκ… εκτόξευσε τον χαλκό

Από οικονομική άποψη, είναι απολύτως λογικό ο χαλκός να αποτελεί μέρος του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την AI. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι να μεταβάλλεται τόσο έντονα η τιμή του εξαιτίας μιας αλλαγής στο πρόσωπο που ηγείται της Nvidia.

Ο χαλκός αποτελεί βασικό συστατικό των καλωδιώσεων και των συστημάτων ηλεκτροδότησης που απαιτούνται για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων. Επομένως, οι προσδοκίες για την κατασκευή περισσότερων ή λιγότερων data centers επηρεάζουν φυσιολογικά τη ζήτηση για το μέταλλο.

Ο χαλκός ήταν παλαιότερα γνωστός ως «Dr. Copper», επειδή θεωρούνταν ένας πρόδρομος δείκτης οικονομικών προβλημάτων, καθώς οι οικονομικές υφέσεις σχεδόν πάντα οδηγούν σε μείωση της ζήτησής του.

Σήμερα, όμως, προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα στην επερχόμενη επέκταση των υποδομών των data centers. Σημαίνει αυτό ότι έρχονται προβλήματα και για την ευρύτερη οικονομία; Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν αποτελεί θετική εξέλιξη, γράφει ο συντάκτης της WSJ.

Μετοχές ΑΙ και οικονομική ανάπτυξη

Οι εκτιμήσεις για την άμεση συμβολή αυτής της δραστηριότητας στην οικονομία διαφέρουν. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι η κατασκευαστική έκρηξη, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω της αύξησης του πλούτου των μετόχων, αντιστοιχεί στο 25% έως και το 50% της οικονομικής ανάπτυξης κατά το τρέχον έτος.

Εάν αρχίσουν να ακυρώνονται επενδυτικά έργα και οι χρηματιστηριακές μετοχές δεν ανακάμψουν γρήγορα, αυτός ο παράγοντας που σήμερα ενισχύει την ανάπτυξη θα μπορούσε να μετατραπεί σε τροχοπέδη για την οικονομία.

Μέχρι στιγμής, οι οικονομολόγοι δεν έχουν ενσωματώσει στις προβλέψεις τους σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στις πληθωριστικές πιέσεις από μια ενδεχόμενη εξασθένηση της δυναμικής της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προβλέψεις για την επόμενη χρονιά έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες.

Ωστόσο, η αγορά ομολόγων έχει ήδη επηρεαστεί. Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν παράλληλα με τον Nasdaq, από το υψηλό σημείο που είχαν φτάσει οι μετοχές στις αρχές Οκτωβρίου.

Όταν μεταβάλλονται οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες αγορές επηρεάζονται, καθώς ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος τιμολογείται με βάση αυτές. Τα στεγαστικά δάνεια και, κατ’ επέκταση, η αγορά κατοικίας, το δολάριο και, συνεπώς, το διεθνές εμπόριο, εξαρτώνται όλα από τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων. Και αυτές, με τη σειρά τους, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το επενδυτικό κύμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το παράδοξο του χρυσού

Ο χρυσός αποτελεί την πιο παράδοξη περίπτωση. Το να υποχωρεί η τιμή του όταν τα πράγματα δυσκολεύουν θυμίζει όσα συνέβησαν το 2008. Τότε, η επείγουσα ανάγκη για ρευστότητα οδήγησε τους υπερχρεωμένους επενδυτές στην πώληση των περιουσιακών τους στοιχείων, ακριβώς τη στιγμή που μια χρηματοπιστωτική κρίση κανονικά θα έπρεπε να ενισχύει την τιμή του χρυσού.

Ήταν παράξενο το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα ο χρυσός σημείωσε και πάλι άνοδο όταν επανήλθε στο προσκήνιο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την AI, μετά την εξέλιξη με τον Χουάνγκ, ενώ στη συνέχεια υποχωρούσε και ανέκαμπτε ξανά σε συγχρονισμό με τις μεγάλες διακυμάνσεις του Nasdaq.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι στενοί δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των υπόλοιπων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και του επενδυτικού κύματος της AI αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι για επερχόμενα προβλήματα.

Οπως εκτιμά ο αναλυτής της WSJ, μπορεί οι επενδυτές να αναζητούν ασφαλέστερα καταφύγια, επειδή προεξοφλούν χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα της AI και επιβράδυνση της οικονομίας.

Ο ίδιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε κάθε περίπτωση, προς το παρόν, τα πάντα εξαρτώνται από το επενδυτικό κύμα της τεχνητής νοημοσύνης.