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Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ φαίνεται να αποκαθιστά ένα καίριο στοιχείο στην ιστορία της μετοχής της Nvidia στην Wall Street. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια εξαιρετική εταιρεία δεν είναι αυτομάτως εξαιρετική μετοχή σε κάθε τιμή. Η εταιρική διακυβέρνηση, όπως τονίζεται σε ανάλυση του Reuters, είναι «απαράδεκτη» εδώ και χρόνια.

Η Nvidia επανέφερε τον Χουάνγκ ως CEO στις 23 Νοεμβρίου, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την παραίτησή του. Είχε προηγηθεί αποκάλυψη για εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων με ύποπτη κατάσκοπο για λογαριασμό της Κίνας. Η απόφαση ήρθε υπό την πίεση του προέδρου Τραμπ και με ανατροπή της στάσης του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο στις 17 Νοεμβρίου είχε πει ότι δεν σχεδιάζει επαναφορά. Η μετοχή, που είχε χάσει περίπου το ένα τρίτο της αξίας της από τις 8 Νοεμβρίου, έκλεισε με άνοδο 31,5%. Πρόσθεσε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση.

Παρόλα αυτά, το ράλι δεν κράτησε. Την επομένη η μετοχή υποχώρησε 5,86%, μαζί με άλλες μετοχές εταιρειών παραγωγής τσιπ όπως οι Micron, Marvell, AMD και Arm, εν μέσω ανησυχιών για τη διακυβέρνηση, την εθνική ασφάλεια και την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην AI. Στο κλείσιμο της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου η Nvidia βρισκόταν στα 149,80 δολάρια, από 186,64 στις 6 Νοεμβρίου.

Οι τρεις λόγοι υπέρ

Βασικός λόγος θετικών προοπτικών για την μετοχή της Nvidia είναι η ηγεσία. Ο Χουάνγκ δεν είναι προσληφθείς διευθυντής που κληρονόμησε μια επιτυχημένη εταιρεία. Την έχτισε από το μηδέν και κατανοεί πελάτες, προϊόντα και σχέδιο δράσης. Οι αναλυτές θεωρούν ότι σε εταιρεία που ποντάρει τεράστια ποσά σε εξελισσόμενη τεχνολογία, ο ιδρυτής-ηγέτης έχει βαρύνουσα σημασία.

Δεύτερος λόγος είναι η «μηχανή» δαπανών για την AI. Οι εταιρείες συνεχίζουν να ξοδεύουν σε GPU, δίκτυα, μνήμες, ενέργεια και data centers. Το επιβεβαίωσαν τα ισχυρά αποτελέσματα των HPE και Dell. Ο CEO της HPE, Αντόνιο Νέρι, μίλησε για «τεράστια δυναμική» το 2027, και ο CEO της Cisco, Τσακ Ρόμπινς, ανέφερε παραγγελίες πάνω από κάθε πρόβλεψη.

Τρίτος λόγος είναι το οικοσύστημα. Η Nvidia πουλά λογισμικό, δίκτυα, συστήματα και σχέσεις με προγραμματιστές, που δυσκολεύουν τους πελάτες να φύγουν. Το πλεονέκτημα αυτό, κατά το Reuters, δεν διαβρώθηκε τις 12 ημέρες της απουσίας του Χουάνγκ.

Ο Antoine Chkaiban της New Street Research παραμένει αγοραστής. Εκτιμά κέρδη 25 δολαρίων ανά μετοχή το 2028, οπότε η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από 10 φορές αυτά τα κέρδη, και βλέπει «μεγάλο περιθώριο ανόδου».

Οι κίνδυνοι

Παρόλα αυτά οι αναλυτές δεν πιστεύουν ότι ο Χουάνγκ έχει ξεφύγει από τα προβλήματα. Το Reuters σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε έρευνα για πιθανές προσπάθειες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών να στοχεύσουν τον Χουάνγκ. Ο ίδιος κατέχει περίπου 3,6% της εταιρείας και δεν έχει ειδικές μετοχές ελέγχου. Το Forbes θέτει ευθέως το ερώτημα για την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου.

Τι περιμένει η αγορά αυτή την εβδομάδα

Για την εβδομάδα που έρχεται, όμως, το βάρος πέφτει σε παράγοντες εκτός της επιχειρηματικής ατζέντας της Nvidia: ακροάσεις, στοιχεία απασχόλησης και Fed. Η μετοχή ήδη αντέδρασε έντονα και στις δύο κατευθύνσεις μέσα σε λίγες ημέρες.

To Reuters περιγράφει μία αγορά σε ένταση, με τον S&P 500 να έχει μπει σε διόρθωση την προηγούμενη εβδομάδα και τις μετοχές του κλάδου της AI να παραμένουν ασταθείς.

Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου θα διεθξαχθεί το Nvidia GTC, ένα παγκόσμιο συνέδριο τεχνητής νοημοσύνης για προγραμματιστές που συγκεντρώνει προγραμματιστές, μηχανικούς, ερευνητές, εφευρέτες και επαγγελματίες πληροφορικής. Η ομιλία του Χουάνγκ στις 14:00 της 1ης Δεκεμβρίου φαίνεται ότι ακυρώθηκε. Στη θέση της προγραμματίστηκε ο αντιπρόεδρος Ίαν Μπακ. Η Nvidia δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την απουσία, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμφάνισης, σημειώνει το Reuters.

Η εβδομάδα περιλαμβάνει ακροάσεις σε επιτροπές στο Κογκρέσο. Την 1η Δεκεμβρίου ο Χουάνγκ θα μιλήσει κεκλεισμένων των θυρών σε τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων: Εξωτερικών, Επιλογής για τον Στρατηγικό Ανταγωνισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και Πληροφοριών. Το Reuters αναφέρει ότι θα καταθέσει την επόμενη Πέμπτη (3 Δεκεμβρίου) και στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου αναμένεται η Έκθεση Απασχόλησης, με τους οικονομολόγους (LSEG) να αναμένουν +90.000 θέσεις εργασίας και ανεργία 4,1%, μετά τις 165.000 του Οκτωβρίου.

Το διήμερο 8–9 Δεκεμβρίου ακολουθεί η συνεδρίαση της Federal Reserve, όπου αναμένεται αύξηση επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες. Τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης θα ενίσχυαν το «γερακίσιο» προφίλ της και θα πίεζαν τις πληγείσες μετοχές. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι πιθανό να αυξήσουν εκ νέου τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο του ποσοστού στη συνεδρίασή τους στις 9 Δεκεμβρίου.

Ο Nasdaq κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα των τελευταίων 7 μηνών

Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο την Παρασκευή, καταγράφοντας κέρδη 6,7% για την εβδομάδα – την καλύτερη εβδομάδα των τελευταίων επτά μηνών – καθώς οι μετοχές ανέκαμψαν από μια σοβαρή πτώση που προκλήθηκε από τις ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 2,3% την Παρασκευή, κλείνοντας στα 24.129,50. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 1,6% στα 7.297,49, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 1,2%, ή 592 μονάδες, στα 50.774,94, σε μια συντομευμένη συνεδρίαση λόγω της αργίας της «Black Friday».

Ο S&P 500 κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο 5,6%, την καλύτερη εβδομάδα του από τον Απρίλιο του 2025, ενώ ο Dow έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 5,5%, τη μεγαλύτερη αύξηση του από το 2022.

Οι αγορές παρέμειναν κλειστές την Πέμπτη λόγω της γιορτής των Ευχαριστιών.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου εξακολουθούν να οδεύουν προς έναν από τους χειρότερους μήνες των τελευταίων τεσσάρων ετών, μετά από μερικές συνεδρίες με εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα – ειδικά μετά την αναπάντεχη παραίτηση και επιστροφή του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ενώ εν τω μεταξύ η Anthropic εισήχθη στο χρηματιστήριο.

Ο S&P 500 και ο Dow βρίσκονται και οι δύο άνω του 6% κάτω από τα υψηλά επίπεδα του 2026, ενώ ο Nasdaq εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση διόρθωσης – σημειώνοντας πτώση περίπου 13% από το υψηλό του Οκτωβρίου.

«Η μαζική πτώση των μετοχών στον τομέα της τεχνολογίας προκλήθηκε από μια “τέλεια καταιγίδα”», δήλωσε στην New York Post ο Νταν Άιβς, εταίρος και αναλυτής της Yorkville Ives & Co.

Ο δείκτης VIX – ένα μέτρο της μεταβλητότητας των συναλλαγών, γνωστός και ως «δείκτης φόβου της Wall Street» – σημείωσε άνοδο έως και 40 μονάδες αυτό το μήνα, υπερδιπλασιάζοντας το χαμηλό επίπεδο του Οκτωβρίου.

Προς το παρόν, οι επενδυτές φαίνεται να έχουν αφήσει κατά μέρος τους φόβους – ωθώντας τις μετοχές των εταιρειών μικροτσίπ σε άνοδο την Παρασκευή.

Οι μετοχές των Qualcomm, AMD, Broadcom και Nvidia σημείωσαν άνοδο 6,3%, 4,6%, 3,8% και 0,8%, αντίστοιχα.

Οι μετοχές εταιρειών τεχνολογίας όπως η Meta, η Apple και η Alphabet σημείωσαν επίσης άνοδο κατά 3,1%, 0,8% και 0,5% αντίστοιχα.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες ημέρες και ο δείκτης δαπανών προσωπικής κατανάλωσης – ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed – διαμορφώθηκε στο υψηλό επίπεδο του 3,8%, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων.