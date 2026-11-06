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Χρηματιστήριο Αθηνών: Προσγειώθηκε στις 2.550 μονάδες μετά από το διήμερο sell off

Δεύτερη μέρα ισχυρών απωλειών για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Xρηματιστήριο Αθηνών 06.11.2026, 17:49
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Προσγειώθηκε στις 2.550 μονάδες μετά από το διήμερο sell off
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Δεύτερη ημέρα ισχυρών απώλειών για το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσγειώθηκε στη ζώνη των 2.550 μονάδων, αποτυπώνοντας τη ραγδαία επιδείνωση του διεθνούς κλίματος με τα νέα δεδομένα και ισορροπίες που διαμορφώθηκαν μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,22% στις 2.553,35 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.545,60 μονάδων (-2,52%) και 2.587,04 μονάδων (-0,93%). Ο τζίρος ανήλθε στα 391,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 50,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,8 εκατ. τεμάχια αξίας 37,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 2,27% στις 6.542,76 μονάδες, ενώ στο -1,33% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.067,17 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,87% στις 3.048,23 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η πτώση του γενικού δείκτη ήταν στο 2,51%, ο FSTE 25 υποχώρησε κατά 2,83%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 0,81%.

Νέος κύκλος αβεβαιότητας

«Κάθε μέρα είναι μια άλλη ημέρα», αναφέρει ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities. Οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν εισέλθει σε νέο κύκλο μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τι σημαίνει το νέο πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που οι υψηλές αποτιμήσεις αφήνουν μικρό περιθώριο για αστοχίες στα εταιρικά αποτελέσματα.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα ισχυρά τραπεζικά αποτελέσματα και η επικαιροποίηση των στόχων για το σύνολο της χρήσης περιόρισαν τις πιέσεις, χωρίς να ανατρέψουν την πτωτική εικόνα της ευρύτερης αγοράς.

Οι συνεχείς εναλλαγές προσήμου και το εύρος των διακυμάνσεων καθιστούν επισφαλή ακόμη και μια τεκμηριωμένη τοποθέτηση βασισμένη σε θεμελιώδη, σε σημείο που η πιο συνετή κίνηση σε αυτό το περιβάλλον να είναι η… αδράνεια.

Η ίδια νευρικότητα αποθαρρύνει τους θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αφήνοντας περισσότερο χώρο στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές και στις παρορμητικές αντιδράσεις. Όσο οι αβεβαιότητες που τροφοδοτούν αυτή τη νευρικότητα παραμένουν, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν ο κύκλος της μεταβλητότητας μόλις άνοιξε ή πλησιάζει στο τέλος του.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης μοίρασε λόγους για συνταγογράφηση ψυχοφαρμάκων στους βραχυπρόθεσμα εμπλεκόμενους με την αγορά. Την Τετάρτη διέσπασε με πειστικό τρόπο την αντίσταση των 2625 μονάδων φθάνοντας ως και τις 2683 μονάδες, μόλις 2,2% χαμηλότερα από το φετινό υψηλό, βάζοντας τέλος σε μια συσσώρευση τρων μηνών για να επανέλθει πτωτικά την Πέμπτη και την Παρασκευή οδηγώντας το Γενικό Δείκτη προς την ζώνη των προηγούμενων χαμηλών του Οκτωβρίου.

Η ένταση των πωλητών ήταν τέτοια που η συνεδρίαση ξεκίνησε με καθοδικό χάσμα (2.597-2.587) με ευρεία διάχυση των ρευστοποιήσεων. Η ευρύτερη τεχνική εικόνα παρέμεινε ουσιαστικά η ίδια, με τους κινητούς μέσους να δίνουν διαδοχικά σήματα αγοράς και πώλησης στη διάρκεια της εβδομάδας και να εξακολουθούν να συγκλίνουν γύρω από τις 2.615 μονάδες, όπου εντοπίζεται πλέον η βασική αντίσταση.

Η προσέγγιση των 2.513 μονάδων φαίνεται επί του παρόντος ως το πιο πιθανό βραχυπρόθεσμο σενάριο κίνησης με αρκετή δόση επιφύλαξης σε μια αγορά που αλλάζει διαθέσεις όχι απλά από μέρα σε μέρα αλλά ακόμα και κατά την διάρκεια της, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Metlen και Eurobank σημείωσαν απώλειες μεγαλύτερες του 4%, ενώ άνω του 3% ήταν η πτώση σε Alpha Bank, Τιτάν και Εθνική. Άνω του 2% ήταν οι απώλειες σε Cenergy, ΔΕΗ, Κύπρου, Βιοχάλκο και Λάμδα, και άνω του 1% οι Aegean, Credia Bank, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς, Coca Cola, Allwyn, Helleniq Energy και ΕΛΧΑ.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Jumbo και ΔΑΑ, ενώ ήπια ανοδικά οι Aktor και Motor Oil. Η Optima Bank ξεχώρισε με το +1,60% που σημείωσε.

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