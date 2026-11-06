Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες που ξεπερνάνε το 2%

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Με σημαντικές απώλειες κινείται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, με το αρνητικό πρόσημο πλέον να είναι σχεδόν καθολικό, καθώς συνεχίζεται η απότομη μείωση του ρίσκου στη σκιά των διεθνών αναταράξεων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 2,11% στις 2.556,36 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 164,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20,4 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 2,05% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.557,60 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 1,98% στις 3.076,46 μονάδες.

Μάχη να κρατηθούν οι απώλειες στο 2%

Με σημαντικές απώλειες συνεχίζει τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να επιχειρούν να περιορίσουν την πτώση πέριξ του 2%, καθώς οι ρευστοποιήσεις εντείνονται και το κλίμα επιβαρύνεται τόσο από τις διεθνείς εξελίξεις όσο και από τις πιέσεις στο εσωτερικό.

Καταλυτικό ρόλο στην επιδείνωση του κλίματος διαδραμάτισαν οι εξελίξεις γύρω από την Coca-Cola HBC (ΕΕΕ), οι οποίες προσθέτουν νέα ένταση στις πιέσεις. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο στις ΗΠΑ και πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων (data centers), υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και του εκλογικού αποτελέσματος.

Στο εγχώριο μέτωπο, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αποψινή αξιολόγηση της Fitch, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αργά το βράδυ την τελευταία ετυμηγορία για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας για το 2026. Η απόφαση αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς αποτελεί την τελευταία αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από διεθνή οίκο για τη φετινή χρονιά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Τιτάν, Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνουν απώλειες άνω του 3%, ενώ άνω του 2% είναι η πτώση σε ΕΥΔΑΠ, Coca Cola, Eurobank, Κύπρου, Εθνική και ΔΕΗ.

Η πτώση σε Credia Bank, Cenergy, Alpha Bank, Aegean, Helleniq Energy, Βιοχάλκο, Πειραιώς, Motor Oil, Λάμδα, ΕΛΧΑ, Aktor και Jumbo ξεπερνά το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Allwyn, ΟΤΕ, ΔΑΑ και Optima Bank.