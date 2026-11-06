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Wall Street: Ανακάμπτει ο Nasdaq, απώλειες για τον Dow Jones

Έντονη μεταβλητότητα και μικτά πρόσημα εμφανίζουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς επενδυτές επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης

Wall Street 06.11.2026, 16:50
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Wall Street: Ανακάμπτει ο Nasdaq, απώλειες για τον Dow Jones
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Έντονη μεταβλητότητα και μικτά πρόσημα εμφανίζουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς επενδυτές επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης και επιστρέφουν επιλεκτικά στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών. Η αντίδραση στην Wall Street έρχεται μετά τη χειρότερη ημερήσια πτώση των τελευταίων 19 μηνών για τον Nasdaq, ο οποίος πέρασε σε περιοχή διόρθωσης, υποχωρώντας περισσότερο από 10% από το πρόσφατο υψηλό του.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,97% στις 51.022 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,34% στις 7.378 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,09% στις 24.579 μονάδες.

Η Wall Street έρχεται από μια δύσκολη συνεδρίαση, λόγω των ανησυχιών ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ και οι μεγάλες νίκες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερουσία και σε κρίσιμες πολιτειακές εκλογές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυστηρότερη πολιτική απέναντι στην ανάπτυξη των data centers. Οι επενδυτές φοβούνται ότι ένα πιο περιοριστικό ρυθμιστικό πλαίσιο θα μπορούσε να επιβραδύνει τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν αποτελέσει βασικό μοχλό ανόδου της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Το κύμα ρευστοποιήσεων της Πέμπτης οδήγησε και τους τρεις βασικούς δείκτες της Wall Street στις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από τον Απρίλιο του 2025. Ο Nasdaq Composite κατέρρευσε κατά 5,5%, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 4,4%, ενώ ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 1.800 μονάδες ή 3,4%.

Και οι 11 κλαδικοί δείκτες του S&P 500 έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στις εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεικτικό της έντασης των ρευστοποιήσεων είναι ότι οι επτά τεχνολογικοί κολοσσοί της ομάδας Magnificent Seven έχασαν συνολικά περίπου 1 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή τους αξία μέσα σε μία μόλις συνεδρίαση.

Ωστόσο, σήμερα καταγράφονται σημάδια αντίδρασης. Η μετοχή της Micron Technology ενισχύεται κατά 9%, έχοντας υποχωρήσει κατά 17% στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ενώ η Nvidia ανακάμπτει κατά 3%, μετά τη βουτιά 9% της προηγούμενης ημέρας. Θετικά κινούνταν επίσης η Amazon και η Tesla.

«Το μέγεθος των απωλειών σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες μετοχές της αγοράς ήταν εντυπωσιακό. Αναδεικνύει, όμως, και τον κίνδυνο συγκέντρωσης που έχει συσσωρευτεί στις αμερικανικές αγορές μετοχών», σχολίασε ο Stuart Clark, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Quilter. Όπως εξήγησε, η μεγάλη βαρύτητα που έχουν αποκτήσει ένας σχετικά μικρός αριθμός τεχνολογικών εταιρειών και εταιρειών ημιαγωγών σημαίνει ότι οι πιέσεις σε αυτές μεταφράζονται γρήγορα σε σημαντικές απώλειες για τον Nasdaq και τον S&P 500.

Παρά την αντίδραση της Παρασκευής, οι τρεις βασικοί δείκτες παραμένουν σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών, ακόμη και μετά το ισχυρό ράλι της Τετάρτης, στον απόηχο του εκλογικού αποτελέσματος. Μέχρι και το κλείσιμο της Πέμπτης, ο Nasdaq υποχωρούσε περίπου 4,4% σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 σχεδόν 3%, ενώ ο Dow Jones εμφάνιζε μικρότερες απώλειες, της τάξης του 0,5%.

Η ιστορική συμπεριφορά του Nasdaq σε περιόδους διόρθωσης δείχνει ότι οι τεχνολογικές μετοχές συχνά βρίσκουν ξανά τον βηματισμό τους μέσα στους επόμενους τρεις έως έξι μήνες. Ωστόσο, το βραχυπρόθεσμο περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα.

Πρόσθετο παράγοντα για τη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος αποτελούν τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση του Bureau of Labor Statistics, η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε 165.000 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο. Παράλληλα, τα στοιχεία του Αυγούστου αναθεωρήθηκαν ανοδικά κατά 53.000 θέσεις, στις 186.000, ενώ η αύξηση της απασχόλησης τον Σεπτέμβριο αναθεωρήθηκε κατά 31.000 θέσεις, στις 60.000.

Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,1%, με τον αριθμό των ανέργων να διαμορφώνεται στα 7,1 εκατομμύρια. Παράλληλα, οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 14 σεντς ή 0,4%, στα 38 δολάρια, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 3,1%. Η μέση εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας παρέμεινε στις 34,4 ώρες.

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