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Αυτοκινητόδρομος Δράμα – Αμφίπολη: Στόχος η υπογραφή της σύμβασης τον Μάρτιο 2027

Ο προσωρινός ανάδοχος έχει ήδη προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους 8 εκατ. ευρώ

Κατασκευές 06.11.2026, 18:06
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Αυτοκινητόδρομος Δράμα – Αμφίπολη: Στόχος η υπογραφή της σύμβασης τον Μάρτιο 2027
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Την υπογραφή της σύμβασης για τον αυτοκινητόδρομο Δράμα – Αμφίπολη τον Μάρτιο του 2027 έθεσε ως στόχο ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για την οδική σύνδεση της Δράμας. Όπως ανέφερε, η εικόνα της Δράμας, την οποία κατανοεί και έχει συζητήσει επανειλημμένα με τους φορείς της πόλης και της περιφερειακής ενότητας, πολύ σύντομα θα αλλάξει, καθώς το έργο έχει περάσει πλέον στη φάση της συμβασιοποίησης. «Όλοι οι πόροι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν εστιαστεί σε έναν συγκεκριμένο σκοπό. Να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η συμβασιοποίηση του Δράμα – Αμφίπολη», είπε.

Ο προσωρινός ανάδοχος έχει ήδη προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους 8 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η φάση της συμβασιοποίησης «έχει πάρει τον δρόμο της»

Προσωρινός ανάδοχος για το Δράμα – Αμφίπολη

Ο κ. Ταχιάος περιέγραψε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία: Έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, ο οποίος έχει κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του, τα στοιχεία του ανεξάρτητου ελεγκτή που θα παρακολουθεί το έργο, την επαλήθευση του χρηματοδοτικού μοντέλου και τα οριστικά συμβατικά τεύχη.

Ο προσωρινός ανάδοχος έχει ήδη προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους 8 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η φάση της συμβασιοποίησης «έχει πάρει τον δρόμο της».

Για τις απαλλοτριώσεις θα διατεθεί η σχετική πίστωση, που σε πρώτη φάση εκτιμάται σε περίπου 18,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το πρώτο τμήμα βρίσκονται σε εξέλιξη εννέα κτηματολόγια.

Ο Υφυπουργός υπενθύμισε ότι το έργο υλοποιείται ως Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τριετή κατασκευαστική περίοδο και συνολική διάρκεια σύμβασης 30 ετών, κατά την οποία τη λειτουργία του δρόμου θα έχει ο ιδιωτικός φορέας. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα σύνθετο έργο, που σε αρκετά σημεία ακολουθεί νέα χάραξη σε σχέση με τον υφιστάμενο δρόμο και απαιτεί σημαντικούς πόρους και συντονισμό.

Απαιτητικό χρονοδιάγραμμα

Ο κ. Ταχιάος δεν απέκρυψε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι απαιτητικό. «Δεν είναι εύκολο, διότι υπάρχει και τρίτος παίκτης σε αυτή τη σχέση, οι τράπεζες, οι οποίες πρέπει να εξασφαλίσουν τη δανειοδότηση της αναδόχου εταιρείας», εξήγησε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι αναταράξεις που εμφανίζονται κατά διαστήματα στα επιτόκια δεν θα επιβραδύνουν τη διαδικασία. «Έχουμε ζητήσει από την παραχωρησιούχο να τελειώσει τον Μάρτιο του 2027 και σε αυτό θα επιμείνουμε. Θα συνδράμουμε κι εμείς όσο χρειαστεί για να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη δυσπιστία της τοπικής κοινωνίας, που περιμένει το έργο χρόνια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι το έργο άρχισε πρακτικά να παίρνει σάρκα και οστά το 2022, όταν επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες και απέκτησαν χαρακτηριστικά υλοποιήσιμα στο πεδίο. «Η ωρίμανση ήθελε τον χρόνο της. Ο χρόνος αυτός έχει ήδη αναλωθεί και το έργο έχει προχωρήσει πάρα πολύ σημαντικά», είπε. Διευκρίνισε ότι οι εργασίες στο πεδίο θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες που απαιτούνται για να μπει το έργο στις ράγες.

Για να εξηγήσει πώς λειτουργούν οι ΣΔΙΤ, ο κ. Ταχιάος έφερε το παράδειγμα του Flyover της Θεσσαλονίκης. Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης τρέχει με τους ρυθμούς που θέτουν οι τράπεζες και έχει κάθε λόγο να ολοκληρώσει το έργο, ώστε να αρχίσουν οι πληρωμές διαθεσιμότητας. «Είναι ένα έργο για το οποίο η τοπική κοινωνία στην αρχή ήταν δύσπιστη. Τώρα βλέπει εργοτάξια σε όλο τον δρόμο και ένα έργο που τρέχει με πρωτοφανή ρυθμό. Σας διαβεβαιώνω ότι ακριβώς το ίδιο θα συμβεί στο Δράμα – Αμφίπολη, όπως και στο δίδυμο έργο Χαλκηδόνα – Έδεσσα. Θα τα δείτε να τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως μετά τη συμβασιοποίησή τους», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο οδικό δίκτυο στο οποίο αναφέρθηκε η ερώτηση, ο Υφυπουργός διευκρίνισε ότι ανήκει και θα συνεχίσει να ανήκει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών. Έκανε ωστόσο σαφές ότι το Υπουργείο είναι πρόθυμο να παράσχει τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση, ιδίως σε έργα οδικής ασφάλειας. «Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να συνεργαστούμε με τις οικείες Περιφέρειες, αρκεί να δείξουν και εκείνες το σχετικό ενδιαφέρον», ανέφερε.

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