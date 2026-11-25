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Κοινοπραξία με επικεφαλής τον Όμιλο AKTOR υπέγραψε σήμερα τη Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το μεγάλο έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία του Φράγματος Μιναγιώτικου μέσω ΣΔΙΤ» που θα υλοποιηθεί στη Μεσσηνία. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Chief Operating Officer του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών AKTOR Κατασκευές και AKTOR Συμμετοχές, κ. Αναστάσιος Αρανίτης.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο πνοής, το οποίο θα θωρακίσει τη Μεσσηνία απέναντι στην κλιματική κρίση, θα δημιουργήσει ισχυρές προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες και θα δώσει οριστική λύση στα προβλήματα άρδευσης και ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες διαχείρισης υδάτων.

Το έργο θα εξασφαλίσει επαρκές και ποιοτικό αρδευτικό νερό για 35.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Η ανάληψη αυτού του εμβληματικού έργου σηματοδοτεί μία νέα σελίδα στην παραγωγή μεγάλων υποδομών στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, την έμφαση στον κύκλο του νερού, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί μία ολιστική απάντηση στις προκλήσεις του αύριο και πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό μας για το μέλλον. Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το ταλέντο που απαιτούνται ώστε συντονισμένα η χώρα μας να δώσει οριστικές και βιώσιμες λύσεις στο μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Και επενδύει συστηματικά στην ανάληψη έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον μετασχηματισμό του σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών».

Η ταυτότητα του έργου

Το έργο έχει προϋπολογισμό κατασκευής €120,5 εκατ. Η διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ είναι 25 έτη, εκ των οποίων 3 για την κατασκευή, 2 για την πλήρωση του ταμιευτήρα και 20 για τη λειτουργία του έργου, αντίστοιχα. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα χρηματοδοτήσει το έργο με €25 εκατ., ενώ η συμβολή του δημοσίου θα ανέλθει στα €29,5 εκατ.

Το Έργο περιλαμβάνει το Φράγμα Μιναγιώτικο και το αρδευτικό δίκτυο από το οποίο πρόκειται να αρδεύονται εκτάσεις 35.000 στρεμμάτων στο Δήμο Πύλου – Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, αλλά και να υδρεύονται οι οικισμοί Λαχανάδας και Φοινικούντας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και Μηλίτσας και Βλασαίικων του Δήμου Μεσσήνης.

Το φράγμα και ο ταμιευτήρας

Το φράγμα Μιναγιώτικο χωροθετείται επί του χειμάρρου Μιναγιώτικου, περίπου 1,5 με 2 χλμ. δυτικά του οικισμού Βλασαίικα, 3,7 χλμ. νοτιοανατολικά της Καλλιθέας και 5,5 χλμ. ανάντη από τις εκβολές του ρέματος στη Φοινικούντα. Η τοποθέτηση του άξονα 90 μέτρα κατάντη της συμβολής των δύο κλάδων του ρέματος επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή συλλογή υδάτων με τον βέλτιστο όγκο κατασκευής. Θα κατασκευαστεί αξονοσυμμετρικό φράγμα από σκληρό επίχωμα με ανάντη μανδύα στεγανότητας, μέγιστου ύψους 55,5 μέτρων από τη θεμελίωση, μήκους στέψης 225 μέτρων και πλάτους στέψης περί τα 10 μέτρα. Θα διαθέτει ενσωματωμένο μετωπικό υπερχειλιστή πλάτους 24 μέτρων και λεκάνη ηρεμίας για την ασφαλή εκτόνωση πλημμυρικών παροχών. Ο ταμιευτήρας θα έχει συνολικό όγκο περίπου 11 εκατ. κυβικά μέτρα, με ωφέλιμο ύψος νερού 29 μέτρα και έκταση επιφάνειας περίπου 887 – 889 στρέμματα στη στάθμη υπερχείλισης.

Πολυδιάστατα Οφέλη για την Τοπική Κοινωνία

Το έργο θα εξασφαλίσει επαρκές και ποιοτικό αρδευτικό νερό για 35.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, καλλιεργούμενων κυρίως με ελιές, υπαίθρια κηπευτικά και θερμοκήπια. Θα εξυπηρετηθούν τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Ευαγγελισμού, Φοινικούντας, Λαχανάδας και Φοινίκης (πρώην Δ.Ε. Μεθώνης), Πηδάσου, Χωματάδας, Καλλιθέας και Αμπελακίων (πρώην Δ.Ε. Πύλου), καθώς και Μηλίτσης (πρώην Δ.Ε. Αιπείας).

Ύδρευση και Αποκατάσταση Δικτύων

Το έργο θα διασφαλίσει την υδροδότηση των οικισμών Λαχανάδας και Φοινικούντας (Δήμου Πύλου – Νέστορος) και των οικισμών Μηλίτσας, Βλασαίικων και Γιαννουκακαίικων (Δήμου Μεσσήνης), μέσω κατασκευής σύγχρονου ταχυδιυλιστηρίου επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, δυναμικότητας 150μ³/ώρα, καλύπτοντας τόσο τις τρέχουσες ανάγκες όσο και τη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα, προβλέπεται ειδικό υποέργο για την πλήρη αποκατάσταση και αδιάλειπτη λειτουργία των υφιστάμενων έργων υδροδότησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή του φράγματος.

Με σεβασμό στο περιβάλλον

Το έργο χαρακτηρίζεται από Περιβαλλοντική Ισορροπία, καθώς προβλέπεται σταθερή οικολογική παροχή 0,03 m³/sec (933.120 m³ ετησίως) κατάντη του φράγματος, διαφυλάσσοντας το φυσικό οικοσύστημα του ρέματος. Και για την κατασκευή του θα χρησιμοποιηθούν υλικά νέας γενιάς που χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Ένα σύγχρονο ψηφιακό έργο

Το έργο θα περιλαμβάνει ένα «έξυπνο» και αποδοτικό αρδευτικό δίκτυο, οργανωμένο σε 5 ζώνες άρδευσης, το οποίο θα υποστηρίζεται από 3 αντλιοστάσια και 4 δεξαμενές. Κάθε υδροληψία θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας με προπληρωμένη κάρτα αυτόματης χρέωσης μέσω NFC και κινητού. Επιπλέον, θα διαθέτει κεντρικό ασύρματο σύστημα τηλεμετρίας και απομακρυσμένου ελέγχου, ανοιχτής αρχιτεκτονικής, το οποίο θα έχει real time εικόνα του έργου, μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες δικτύου και θα αξιοποιεί μετεωρολογικές προγνώσεις, δεδομένα υγρασίας εδάφους και στοιχεία ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση νερού έως και 40% και αύξηση της αγροτικής παραγωγής.