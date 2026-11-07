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Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022

Το πετρέλαιο υποχωρεί απότομα από την αρχή της εβδομάδας εν μέσω ελπίδων για την διπλωματική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν

Commodities 07.11.2026, 09:30
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Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022
Τζούλη Καλημέρη

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Με απώλειες έκλεισε την εβδομάδα το πετρέλαιο καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες και η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αυξάνουν τις ελπίδες για μια διαπραγματευτική λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αν και οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία παραμένουν ανησυχητικοί.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent υποχώρησε κατά περισσότερο από 16%, ενώ το West Texas Intermediate – WTI κατέγραψε απώλειες που άγγιξαν το 13% καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2022.

Ωστόσο το πετρέλαιο ενισχύθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής που χαρακτηρίστηκε από έντονες μεταπτώσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent έκλεισαν με κέρδη 3 σεντς στα 98,32 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό σημείωσαν άνοδο 31 σεντς στα 90,83 δολάρια το βαρέλι.

Το βλέμμα στον Περσικό Κόλπο

«Το Ιράν ανέφερε τρεις επιπλέον επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια την Πέμπτη, υπογραμμίζοντας ότι οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε ασφαλή διέλευση για τις αποστολές πετρελαίου», αναφέρει η Gelber & Associates σε σημείωμα. Οι προειδοποιήσεις της Σαουδικής Αραβίας για πιθανό κίνδυνο στον κόμβο εξαγωγών της Ερυθράς Θάλασσας, Yanbu, προσθέτουν κίνδυνο, «αφήνοντας την αγορά ευαίσθητη στις εξελίξεις στη ναυτιλία παρά τη σημαντική πτώση αυτής της εβδομάδας»

Οι διακυμάνσεις της Παρασκευής αποτέλεσαν συνέχεια μιας περιόδου αστάθειας, κατά την οποία οι τιμές κινήθηκαν εντός εύρους 19 δολαρίων από τη Δευτέρα.

«Οι αγορές αργού πετρελαίου βρίσκονται σήμερα σε στάση αναμονής, ανακάμπτοντας από τα χειρότερα επίπεδα της εβδομάδας, αλλά χωρίς να δείχνουν αποφασιστικότητα προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παρά τη συνεχή ροή ειδήσεων, υπάρχουν ελάχιστα απτά στοιχεία που να υποδηλώνουν ουσιαστική διπλωματική πρόοδο» αναφέρει στο Bloomberg η Rebecca Babin, ανώτερη trader στον τομέα της ενέργειας στην CIBC Private Wealth Group.

Οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσον η ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες ενέργειες κατά του Ιράν, γεγονός που ενδέχεται να απειλήσει τον εφοδιασμό με πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή.

Ο Bob McNally, ιδρυτής και πρόεδρος της Rapidan Energy Group, μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του δικτύου CNBC δίνει 80% πιθανότητα επανέναρξης των στρατιωτικών συγκρούσεων, προβλέποντας ότι οι τιμές και για τους δύο τύπους αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, έχουν διαφανεί και ελπίδες για μια διπλωματική διευθέτηση, καθώς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters,το οποίο επικαλείται ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν φέρεται να απέστειλε στην Ουάσιγκτον, μέσω του Κατάρ, πρόταση σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

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