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Άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο κατά τις πρώτες συναλλαγές στην Ασία την Πέμπτη, διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης εν μέσω ανησυχιών για τον εφοδιασμό, μετά τη δήλωση των Χούθι της Υεμένης ότι έπληξαν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και αναφορών ότι τουλάχιστον δύο πλοία προσέκρουσαν σε ιρανικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent ενισχύθηκαν κατά 10 σεντς, ή 0,1%, φτάνοντας τα 94,71 δολάρια ανά βαρέλι στις 03:37 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό (WTI – West Texas Intermediate) σημείωσαν άνοδο 35 σεντς, ή 0,4%, στα 84,03 δολάρια ανά βαρέλι. Την Πέμπτη δεν θα υπάρξει διακανονισμός τιμών για το WTI, λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Την Τετάρτη, το Brent έκλεισε με άνοδο 3,5%, ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά 2%, αφότου οι Χούθι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας και στην οικονομική συνοικία του Ριάντ.

Το εν λόγω διυλιστήριο —το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας— αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος που λειτουργεί επίσης ως σημαντικός τερματικός σταθμός εξαγωγών για το σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούτι θα οδηγήσουν σε αύξηση του ασφαλίστρου γεωπολιτικού κινδύνου.

Το πετρέλαιο ανεβαίνει λόγω επιθέσεων και ναρκών

Παράλληλα, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει διαταραχθεί, σε μια περίοδο κατά την οποία ο εφοδιασμός με πετρέλαιο είχε αρχίσει να ανακάμπτει, πλησιάζοντας τα επίπεδα προ της έναρξης των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, ένα πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη και τυλίχθηκε στις φλόγες εντός «απαγορευμένης ζώνης» στα Στενά, την Τετάρτη. Η είδηση ​​αυτή ακολούθησε αναφορές κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες και εξερράγησαν στα Στενά την ίδια ημέρα. «Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απειλεί να ανακόψει την ανάκαμψη στις ροές πετρελαίου που παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Οι εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αλλά εξακολουθούν να ακολουθούν πτωτική πορεία», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της ANZ, Ντάνιελ Χάινς.

Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ+ θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων στις 29 Νοεμβρίου για να καθορίσουν την πολιτική παραγωγής τους για το 2027. Καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της εξισορρόπησης της παραγωγής, δεδομένου ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν αποτελούν πλέον μέρος της ομάδας, ενώ το Ιράκ και το Καζακστάν πιέζουν τον ΟΠΕΚ+ να αναθεωρήσει προς τα πάνω την εκτίμησή του για τη δυναμικότητα παραγωγής πετρελαίου των εν λόγω χωρών.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια, φτάνοντας τα 418,9 εκατομμύρια βαρέλια κατά την εβδομάδα που έληξε στις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA). Το γεγονός αυτό στήριξε επίσης τις τιμές, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση της τάξης των 1,5 εκατομμυρίων βαρελιών.