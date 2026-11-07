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Binance: Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του CFO, μετά την κλοπή 6,3 δισ. δολ.

Ο Kaiser Ng αποφάσισε να ακολουθήσει ένα νέο εγχείρημα, ανακοίνωσε η Binance, λίγες μέρες μετά την κυβερνοεπίθεση

World 07.11.2026, 22:41
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Binance: Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του CFO, μετά την κλοπή 6,3 δισ. δολ.
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Ο επικεφαλής οικονομικών της Binance, Kaiser Ng, αποχωρεί από την εταιρεία προκειμένου να ασχοληθεί με ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα. Αυτό ανακοίνωσε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, λίγες ημέρες μετά την κλοπή 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλατφόρμα, σε μια πρωτοφανή επίθεση χάκερ.

«Ο Kaiser Ng αποφάσισε να ακολουθήσει ένα νέο εγχείρημα, έπειτα από περισσότερα από πέντε χρόνια στην Binance, ενώ το σχέδιο διαδοχής και μετάβασης είχε τεθεί σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου», δήλωσε το Σάββατο η συν-διευθύνουσα σύμβουλος της Binance, Yi He.

Τη θέση του οικονομικού διευθυντή (CFO) αναλαμβάνει ο Justin Yek, ένα έμπειρο στέλεχος του χρηματοοικονομικού τομέα, ο οποίος μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου οικονομικών στην εταιρεία Airwallex, σύμφωνα με το Reuters.

Αποχώρηση λίγες μέρες μετά την κυβερνοεπίθεση

Η ανακοίνωση για την αποχώρηση του Kaiser Ng έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της Binance ότι χάκερ έκλεψαν κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο μιας εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης, η οποία είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, με την παραβίαση των υπολογιστών αρκετών εργαζομένων της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Binance, η παραβίαση ασφαλείας, η οποία εκδηλώθηκε στις 29 Οκτωβρίου, ξεκίνησε μέσω κακόβουλου λογισμικού που ήταν κρυμμένο σε λήψεις λογισμικού, καθώς και μέσω ψεύτικων αγγελιών και διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, με στόχο μηχανικούς της εταιρείας.

Η Binance έχει δηλώσει ότι θα αποζημιώσει πλήρως τους πελάτες που επηρεάστηκαν από την επίθεση.

Το FBI έχει αποδώσει την κλοπή σε ομάδα χάκερ από τη Βόρεια Κορέα, κατηγορία την οποία η Πιονγκγιάνγκ έχει αρνηθεί.

Ο Ng κατείχε τη θέση του οικονομικού διευθυντή της Binance από τον Ιανουάριο του 2022. Προηγουμένως είχε εργαστεί και στο ανταγωνιστικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken, σύμφωνα με το επαγγελματικό του προφίλ στο LinkedIn.

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