Binance: Αναμένεται να χρειαστούν μήνες για να ξεπλύνουν οι Βορειοκορεάτες χάκερ τα δισεκατομμύρια που της έκλεψαν

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Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ψηφιακής κλοπής στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων εξελίσσεται πλέον σε έναν εξαιρετικά σύνθετο αγώνα εντοπισμού και απόκρυψης κεφαλαίων. Οι χάκερ που κατηγορούνται ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση στο ανταλλακτήριο Binance επιχειρούν να ξεπλύνουν τα κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που απέσπασαν, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα εργαλεία, αποκεντρωμένες πλατφόρμες και ένα εκτεταμένο δίκτυο ψηφιακών πορτοφολιών. Οι ειδικοί στους οποίους μίλησαν οι Financial Times εκτιμούν ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Το FBI απέδωσε την επίθεση στην ομάδα TraderTraitor, η οποία συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα και είναι επίσης γνωστή ως Lazarus Group. Από τα 6,3 δισ. δολάρια που κλάπηκαν αρχικά, περίπου 3,3 δισ. εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δραστών, καθώς μέρος των περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη δεσμευθεί. Η αμερικανική υπηρεσία κάλεσε τις επιχειρήσεις του κλάδου να συμβάλουν στον εντοπισμό και τον αποκλεισμό συναλλαγών που συνδέονται με τα ψηφιακά πορτοφόλια της ομάδας.

Ένα περίπλοκο δίκτυο συναλλαγών

Παρότι οι δράστες ξεκίνησαν τη μεταφορά των κρυπτονομισμάτων σχεδόν αμέσως μετά την κλοπή, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εύκολα. Οι συναλλαγές καταγράφονται σε δημόσια blockchain, επιτρέποντας στις αρχές και στις εταιρείες ανάλυσης να παρακολουθούν την πορεία των κεφαλαίων. Για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό, οι χάκερ διασπούν τα ποσά σε μικρότερες μονάδες, τα μεταφέρουν σε χιλιάδες νέα πορτοφόλια και τα διοχετεύουν μέσα από διαφορετικές υπηρεσίες.

«Έχουν πάρα πολλά χρήματα για να τα διαχειριστούν οι συνήθεις δίαυλοι ξεπλύματος που χρησιμοποιούν», σημείωσε στους FT ο συνιδρυτής της Chainalysis, Τζόναθαν Λέβιν, εξηγώντας ότι τα κεφάλαια διασπώνται σε μικρότερα ποσά και κατευθύνονται σε ένα ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών. Η εταιρεία συνεργάζεται με τη Binance για την παρακολούθηση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.

Κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση παίζουν οι αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές πλατφόρμες (DeFi), οι οποίες επιτρέπουν τη μετατροπή, τον δανεισμό και την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων χωρίς τη μεσολάβηση παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Συχνά λειτουργούν χωρίς αυστηρούς ελέγχους ταυτότητας πελατών, γεγονός που τις καθιστά ελκυστικές για όσους επιδιώκουν να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων.

Σύμφωνα με την Elliptic, λίγα λεπτά μετά την επίθεση οι χάκερ αντάλλαξαν κρυπτονομίσματα USDT αξίας 434 εκατ. δολαρίων με Ethereum σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια. Παράλληλα, δανείστηκαν Ethereum αξίας 45 εκατ. δολαρίων από την πλατφόρμα Aave, χρησιμοποιώντας ως εγγύηση κλεμμένα USDT.

Στη συνέχεια αξιοποίησαν το SunSwap για να μετατρέψουν 234 εκατ. δολάρια σε TRX, το βασικό κρυπτονόμισμα του δικτύου Tron, το οποίο δημιούργησε ο επιχειρηματίας Τζάστιν Σαν. Περίπου 215 εκατ. δολάρια σε TRX διασπάστηκαν και μεταφέρθηκαν σε περίπου 7.700 νέα πορτοφόλια. Μέρος των κεφαλαίων μετατράπηκε επίσης σε USDD, ένα stablecoin που προβάλλεται ως μη δεσμεύσιμο από τρίτους.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμη διασυνοριακές γέφυρες (cross-chain bridges), όπως οι THORChain και Bitget Swap, για τη μεταφορά κεφαλαίων από το Tron στο Ethereum. Τουλάχιστον 147 εκατ. δολάρια είχαν ήδη μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την Elliptic. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν και οι λεγόμενοι mixers, υπηρεσίες που αναμειγνύουν συναλλαγές διαφορετικής προέλευσης, καθιστώντας δυσκολότερη τη σύνδεση των εισερχόμενων με τα εξερχόμενα ποσά.

Το δίκτυο Tron θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλές σε κυκλώματα ξεπλύματος λόγω των γρήγορων συναλλαγών και των χαμηλών χρεώσεών του. Η Elliptic ανέφερε ότι κάθε δολάριο σε κλεμμένα tokens που πέρασε από το συγκεκριμένο blockchain είχε ήδη μετακινηθεί εννέα φορές, ενώ στην κορύφωση της δραστηριότητας καταγραφόταν μία συναλλαγή κάθε τρία δευτερόλεπτα.

Η Πιονγκγιάνγκ αρνείται – Η Binance υπόσχεται αποζημιώσεις

Η Βόρεια Κορέα αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή της. Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και υψηλόβαθμο στέλεχος του καθεστώτος, χαρακτήρισε τις αμερικανικές κατηγορίες «πολιτική πρόκληση» και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τη χώρα της ως υπεύθυνη για κάθε κυβερνοέγκλημα διεθνώς, αναφέρει το Reuters. Η Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει επανειλημμένα ανάλογες κατηγορίες, παρότι διεθνείς ερευνητές την έχουν συνδέσει με σειρά μεγάλων επιθέσεων.

Η TraderTraitor είχε κατηγορηθεί και για την κλοπή 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit το 2025, που τότε αποτελούσε τη μεγαλύτερη επίθεση στον κλάδο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι και στην περίπτωση της Binance τα κεφάλαια θα διοχετευθούν τελικά μέσω εξωχρηματιστηριακών μεσαζόντων (OTC brokers), οι οποίοι ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές με ελάχιστους ή καθόλου ελέγχους. Ωστόσο, η τελική μετατροπή των κρυπτονομισμάτων σε παραδοσιακά νομίσματα αποτελεί ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία της επιχείρησης, καθώς ορισμένα stablecoins, όπως το USDT, μπορούν να παγώσουν από τους εκδότες τους.

Η Binance εξακολουθεί να διερευνά τον τρόπο με τον οποίο παραβιάστηκαν τα συστήματά της. Οι αρχικές ενδείξεις έδειξαν ότι είχε παραβιαστεί ο φορητός υπολογιστής ενός μηχανικού, επιτρέποντας μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις. Η εταιρεία συνεργάζεται με το FBI και εξειδικευμένες εταιρείες ανάλυσης blockchain, ενώ έχει δεσμευθεί να καλύψει όλες τις απώλειες από δικούς της πόρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αποθεματικό περίπου 1 δισ. δολαρίων σε bitcoin.

Η διοίκηση έχει αναφέρει ότι έχει ήδη καλύψει περίπου το 95% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, μετά την επανέναρξη των συναλλαγών, η Binance ανακοίνωσε καθαρές αναλήψεις 5,27 δισ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητα έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Το περιστατικό, ωστόσο, αναδεικνύει τις δυσκολίες εποπτείας μιας αγοράς όπου τεράστια ποσά μπορούν να μετακινούνται με ταχύτητα, χωρίς τα ίχνη τους να εξαφανίζονται πλήρως από το ψηφιακό περιβάλλον.